‫برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة تشويترام الدولية يوسّعان شراكتهما في التغذية المدرسية في بنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 2025 أغسطس 15 – يجدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) ومؤسسة تشويترام الدولية (www.Choithrams.com)(CIF) التزامهما بمكافحة الجوع وتعزيز التعليم في بنين. وستساهم المؤسسة بمبلغ 975,000 دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم وتوسيع مبادرات التغذية المدرسية ضمن البرنامج الوطني المتكامل للتغذية المدرسية (PNASI) التابع لحكومة بنين.

وتتعاون مؤسسة تشويترام مع برنامج الأغذية العالمي في بنين منذ عام 2015، لدعم آلاف الأطفال في المدارس بالحصول على وجبات مغذية. ويغطي البرنامج حالياً 30 مدرسة في أنحاء البلاد، بهدف زيادة معدلات الالتحاق والاستبقاء في المدارس، والحد من معدلات التسرب، وتحسين الحالة التغذوية للأطفال، مع تعزيز التمكين الاقتصادي وبناء قدرة المجتمعات على الصمود.

وخلال الفترة من 2025 إلى 2027، سيركز البرنامج على تحسين التغذية والتعليم والصمود في مناطق تانغويتا، ماتيري، مالانفيل، سيغبانا، وبانيكوارا شمال بنين. كما سيستثمر في ممارسات الزراعة المستدامة، مع التركيز على تدريب مجموعات النساء العاملات في تصنيع الأغذية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود من خلال دعم المزارعين المحليين، وإنشاء مطاعم مدرسية “خضراء” مزودة بتقنيات طهي موفرة للطاقة.

وقال علي واتارا، المدير القطري وممثل برنامج الأغذية العالمي في بنين:

“تمثل هذه المساهمة من مؤسسة تشويترام الدولية محطة مهمة في جهودنا لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في بنين – لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار. وستتيح لنا هذه الشراكة ليس فقط ضمان استمرار عمل المطاعم المدرسية، بل أيضاً تعزيز النتائج التغذوية، وزيادة قدرة المجتمعات على الصمود في وجه الأزمات المتعددة، وتمكين النساء اقتصادياً على مستوى القاعدة الشعبية.”

لقد أحدث استثمار مؤسسة تشويترام تحولاً في المدارس والمجتمعات، ليس فقط من خلال ضمان بقاء الأطفال في الفصول الدراسية بفضل الوجبات المدرسية الصحية المنتظمة، بل أيضاً من خلال تحسين سبل العيش. ومن خلال تمويل البنية التحتية الأساسية – بما في ذلك المطابخ، وقاعات الطعام، ونقاط المياه، والحدائق – تساعد الشراكة المدارس المستفيدة على أن تصبح مراكز استدامة.

وقال ليخو تي. باغاراني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تشويترام الدولية:

“يُعد برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الحكومات المحلية حول العالم حملة عالمية نموذجية تهدف إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي وتغير المناخ. وتسعى تشويترام باستمرار إلى تحسين جودة الغذاء المستهلك، وتقليل الهدر الغذائي، وتطوير طرق الزراعة والتوزيع والبيع بالتجزئة. إن التزامنا تجاه برنامج الأغذية العالمي هو تلاقي أهداف، ويمنحنا فرصة لدعم الأطفال المعرضين لخطر الجوع وسوء التغذية.”

وقد انطلق البرنامج في بدايته كخطة مدتها ثلاث سنوات تستهدف 10 مدارس في منطقة أتاكورا، وتحديداً في بوكومبي وتوكوتونا. وفي مرحلته الثانية بين عامي 2019 و2021، توسع ليشمل المناطق الجنوبية من مونو وأويميه، مستفيداً منه 3,698 تلميذاً. وفي عام 2022، تم توسيعه ليشمل 20 مدرسة إضافية، بما في ذلك مدارس في منطقة كوفو.

وبعيداً عن الفصول الدراسية، تسهم المؤسسة في تمكين الاقتصادات المحلية من خلال إنشاء مطحنة للذرة، وتزويد تعاونيات النساء بمعدات تصنيع الكسافا وجوز النخيل. وقد أدى ذلك إلى تعزيز المجتمعات حيث يسير التعليم والتوظيف جنباً إلى جنب، مما يخلق قدرة طويلة الأمد على الصمود للأسر المحتاجة.

وبفضل مساهمة تشويترام، سيتم توفير مواد غذائية أساسية – بما في ذلك الحبوب، والفاصوليا، والزيت، والملح المدعّم باليود – بينما ستُكمّل المنتجات الطازجة من حدائق المجتمع الوجبات المقدمة. وسيدعم البرنامج 750 امرأة من خلال التدريب وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

من خلال شراكات مبتكرة واستثمارات استراتيجية، يعمل برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة تشويترام الدولية على إحداث تأثير طويل الأمد، وتمكين المجتمعات من خلال حلول الأمن الغذائي التي تعزز الاكتفاء الذاتي والمرونة الاقتصادية. ولا تقتصر هذه البرامج على معالجة تحديات الجوع الفورية، بل تمهد الطريق أيضاً لمستقبل أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Choithram International Foundation.

تحميل الصورة (1): https://apo-opa.co/46XRJ92

التسمية التوضيحية: بريفات، البالغ من العمر 9 سنوات، طالب في مدرسة هونهون الابتدائية الحكومية في دجيدجا. يحصل على وجبات مغذية في المدرسة بفضل مشروع التغذية المدرسية المتكاملة الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي. تُمكّن هذه التدخلات المُغيّرة للحياة من خلال دعم جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. الصورة: © برنامج الأغذية العالمي/بسمارك سوسا (1)

تحميل الصورة (2): https://apo-opa.co/4fznbwm

التسمية التوضيحية: بريفات، البالغ من العمر 9 سنوات، طالب في مدرسة هونهون الابتدائية الحكومية في دجيدجا. يحصل على وجبات مغذية في المدرسة بفضل مشروع التغذية المدرسية المتكاملة الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي. تُمكّن هذه التدخلات المُغيّرة للحياة من خلال دعم جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. الصورة: © برنامج الأغذية العالمي/بسمارك سوسا (2)

تحميل الصورة (3): https://apo-opa.co/45AEWXw

التسمية التوضيحية: طهاة مدرسة أغونتينمي الابتدائية الحكومية، في بلدية أثيمي، مقاطعة مونو، يُحضّرون معجون الذرة لوجبات الطلاب في إطار البرنامج الوطني المتكامل للتغذية المدرسية الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي في بنين. تُمكّن هذه التدخلات المُغيّرة للحياة من تحقيق أهدافها بدعم من جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. حقوق الصورة: ماكبا تشيبوزو (1)

تحميل الصورة (4): https://apo-opa.co/3Hg3NrQ

التسمية التوضيحية: منظر لمدرسة EPP Fingninkanmè (مدرسة ابتدائية حكومية)، الواقعة في بلدية دانغبو، مقاطعة أويمي. يدعم برنامج الأغذية العالمي حكومة بنين في تنفيذ البرنامج الوطني المتكامل للتغذية المدرسية، الذي يغطي 75% من جميع المدارس الابتدائية الحكومية، ويمثل 1.4 مليون تلميذ في أكثر من 5700 مدرسة. تُمكّن مثل هذه التدخلات التي تُغيّر حياة الناس من خلال دعم جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. حقوق الصورة: ماكبا تشيبوزو

تحميل الصورة (5): https://apo-opa.co/47xooSV

التسمية التوضيحية: طهاة مدرسة أغونتينمي الابتدائية الحكومية، في بلدية أثيمي، مقاطعة مونو، يُحضّرون معجون الذرة لوجبات الطلاب في إطار البرنامج الوطني المتكامل للتغذية المدرسية الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي في بنين. تُمكّن هذه التدخلات المُغيّرة للحياة من تحقيق أهدافها بدعم من جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. حقوق الصورة: ماكبا تشيبوزو (2)

تحميل الصورة (6): https://apo-opa.co/47tXBqC

التسمية التوضيحية: يضمن برنامج التغذية المدرسية المتكاملة، الذي يُديره برنامج الأغذية العالمي في بنين، حصول الطلاب على وجبات مغذية من تعاونية مزارعين من صغار المزارعين، مما يُعزز التعليم والانتظام في الدراسة والنمو الاقتصادي. تُمكّن هذه التدخلات المُغيّرة للحياة من خلال دعم جهات مانحة قيّمة، بما في ذلك مؤسسة شويترام الدولية، التي لا تزال شركاء رئيسيين في جهود برنامج الأغذية العالمي الإنسانية. الصورة: ©WFP/Richard Mbouet

تحميل الملف الصوتي: https://apo-opa.co/4fzq5kQ

ن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الناس في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية لتمهيد السبيل إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.

لا يدعم برنامج الأغذية العالمي أي منتج أو خدمة.

حول شراكة برنامج الأغذية العالمي وشويترامس

تأسست الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأغذية العالمي وشويترامس، من خلال مؤسسة شويترام الدولية، في عام 2015، وأسفرت عن نتائج ملموسة غيّرت حياة العديد من الأشخاص في المجتمعات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد تعاون الطرفان في مجموعة متنوعة من حملات مكافحة الجوع عبر فروع سوبرماركت شويترامس في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاق هذه الشراكة، تم التبرع بأكثر من 6.5 مليون وجبة. ويواصل مكتب برنامج الأغذية العالمي في بنين، بدعم مالي من مؤسسة شويترام الدولية، من تقديم برامج التغذية المدرسية ضمن إطار البرنامج الوطني المتكامل للتغذية المدرسية (PNASI) في بنين الواقعة في غرب أفريقيا.

عن شويترامس

على مدى الأجيال، أسرت شركة شويترامس خيال سكان دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شعارها “مليئة بالخير”، مما جعلها مصدرًا للثقة ورضا العملاء والشركاء في كل نقطة اتصال. توفّر شويترامس تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين فروعها المنتشرة في أكثر من 50 موقعًا استراتيجيًا في مختلف أنحاء الإمارات، ومنصتها الإلكترونية المتطورة www.Choithrams.com، إلى جانب شبكة توصيل ذكية عبر الهاتف المحمول، تتيح للعملاء طلب احتياجاتهم من خلال تطبيقات مثل إنستاشوب، طلبات، ديليفرو، إل غروسر، نون، وواتساب، أو من خلال الاتصال الهاتفي المباشر.

تُعد شويترامس اليوم مجموعة ناجحة تضم شركاء في مجالات متعددة، مثل التصنيع، والتوزيع، والسلع، وتجارة التجزئة، مما يمنحها قاعدة قوية من الخبرات والموارد المتنوعة. وقد افتتحت أول فروعها في دولة الإمارات عام 1974، وساهم انتشار أكثرمن 50 فرعًا منذ ذلك الحين في ترسيخ مكانتها كعلامة موثوقة في الإمارات.

تابعونا على منصة X @ choithramsuae أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.Choithrams.com