‫بحث لـ Nexusguard يكشف عن زيادة هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة على مستوى العالم بمقدار الضعف في عام 2022

أشار التقرير الإحصائي حول هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة الذي أعدته Nexusguard عن تحول عالمي في مشهد الهجمات

سنغافورة –Media OutReach– 4 يوليو 2023- في عام 2022، ارتفع العدد الإجمالي لهجمات الحرمان من الخدمات الموزعة على مستوى العالم بنسبة 115,1% عن مقدار الهجمات الذي لوحظ عام 2021، وفقًا لبحث جديد أصدرته Nexusguard في التقرير الإحصائي عن هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة لعام 2022 . أظهرت البيانات أيضًا استمرار المهاجمين السيبرانيين في تبديل موجهات التهديد التي يستغلونها من خلال استهداف منصات التطبيقات، وقواعد البيانات عبر الإنترنت، ونظم التخزين السحابية لدي مزودي خدمة الإنترنت. وكان لذلك تداعيات أشد أثرًا بشكل عالمي نظرًا لأن المؤسسات تواصل نقل المزيد من أعباء أعمالها بشكل أكبر إلى الانظمة السحابية.

في حين أن العدد الإجمالي لهجمات الحرمان من الخدمات الموزعة زاد بمقدار يزيد عن الضعف، إلا أن الحجم الأقصى البالغ 361.9 جيجابايت في الثانية شهد انخفاض بنسبة 48.2% عما تم قياسه عام 2021. كما انكمش متوسط حجم الهجمات بنسبة 22,4%.

وكانت أكثرية التهديدات بهجمات الحرمان من الخدمات الموزعة (نسبة 85,6%) في عام 2022 أحادية التوجيه وهو ما يماثل تقريبًا النسبة التي لوحظت في عام 2021. وكانت الهجمات القائمة على (بروتوكول بيانات المستخدم) والقائمة على (بروتوكول التحكّم بالنقل) هي الأكثر شعبية من حيث النوع بنسب بلغت 72,5% و23,0% على التوالي. تتضمن أهم النتائج الأخرى:

أعلى ثلاث موجهات لهجمات الحرمان من الخدمات الموزعة هم هجمات تضخيم بروتوكول وقت الشبكة (NTP)، والهجمات عبر أداة (memcahed)، والهجمات عبر بروتوكول بيانات المستخدم.

زادت الهجمات القائمة على بروتوكول بيانات المستخدم بنسبة 121,3% على أساس سنوي. بينما ازدادت أيضًا الهجمات القائمة على بروتوكول التحكّم بالنقل والهجمات الأخرى بشكل ملحوظ.

ازدادت هجمات التضخيم بنسبة 414,6% سنويًا.

شهدت هجمات التضخيم نموًا هائلًا بزيادة قدرها 718,1% سنويًا.

قال جونيمان قاسمان، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Nexusguard: “على الرغم من انخفاض حجم هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة في عام 2022، إلا أننا شهدنا قفزة كبيرة في العدد الإجمالي للهجمات، مما يجعل الحاجة إلى درجة أكبر من الوعي واليقظة أكثر ضرورة الآن”. “يواصل أيضًا المهاجمون السيبرانيون استهداف البنية الأساسية الحيوية لدي مزودي خدمات الاتصالات على مستوى رقم النظام الذاتي، وخصوصًا مزودي خدمة الإنترنت، مما يؤدي إلى تأثير بعيد المدى بشكل لا يصدق حيث تتأثر المؤسسات التي تعتمد على هؤلاء المزودين سلبًا أيضًا.”

مع ارتفاع أنشطة هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة في أمريكا اللاتينية، ستقوم Nexusguard بإطلاق مركز التنقية ضد هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة بسان باولو بالبرازيل في يوليو. سيوفر المركز الجديد حماية شاملة لمشغلي الشبكات المحلية والشركات ضد هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة مما سيخفف من المخاطر النامية للهجمات السيبرانية في المنطقة. سيشغل مركز التنقية أيضًا خدمة “حصون Nexusguard” (Nexusguard Bastions) وهي خدمة حماية مدارة ضد هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة مخصصة للشركات التي تتعامل مع الآثار الناجمة عن الهجمات السيبرانية أو التي تسعى إلى إضافة إمكانات متقدمة للأمن السيبراني إلى محفظة منتجاتها.

يُرجى قراءة التقرير الإحصائي عن هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة لعام 2022 الذي أعدته Nexusguard والذي يقدم بحث شامل حول التحول في المشهد العالمي لتهديدات بهجمات الحرمان من الخدمات الموزعة. يدرس هذا التقرير السنوي الذي تعده Nexusguard الزيادة في هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة بين عامي 2021 و2022 بما في ذلك هجمات طبقة الشبكة أحادية الهدف والهجمات عبر التطبيقات متعددة الخيوط.

عن Nexusguard

تأسست شركة Nexusguard عام 2008، وهي مزود حلول أمنية رائد ضد هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة السحابية وتكافح أيضًا الهجمات الخبيثة عبر الإنترنت. تضمن Nexusguard خدمة الإنترنت غير المنقطعة، والرؤية، والتحسين، والأداء. تركز Nexusguard على تطوير وتوفير أفضل حلول الأمن السيبراني لكل عميل عبر مجموعة من الصناعات ذات المتطلبات التجارية والتقنية المحددة. تُمكن أيضًا Nexusguard مزودي خدمة الاتصالات من تقديم حلول حماية ضد هجمات الحرمان من الخدمات الموزعة بوصفها خدمة. كما تفي Nexusguard بوعدها بتوفير راحة البال لك من خلال مواجهة التهديدات وضمان الحد الأقصى لوقت التشغيل. قم بزيارة www.nexusguard.com لمزيد من المعلومات.

Benjamin Yip (بنيامين ييب)

Nexusguard

مدير التسويق

Benjamin.Yip@nexusguard.com