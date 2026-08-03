‫المعرض الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة يسلط الضوء على التحول الصناعي في المملكة

الرياض، المملكة العربية السعودية, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —



تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال مرحلة جديدة من النمو في قطاع الأثاث ومكوناته، مدفوعة بالتحولات الاقتصادية والصناعية الكبرى التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وما يصاحبها من توسع في مشاريع الإسكان، التطوير العقاري، البنية التحتية، والتصميم الداخلي. وفي هذا السياق، يبرز المعرض الدولي لإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة (IFAC) كمنصة متخصصة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة أمام المصنعين، والموردين، والمصممين، وصناع القرار في القطاع.

ومن المقرر أن يقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 ضمن فعاليات ملتقى الأخشاب الدولي، ليجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية، والإقليمية، والدولية في مجالات مكونات الأثاث، الإكسسوارات، والمنتجات شبه الجاهزة. ويأتي المعرض في وقت تشهد فيه السوق السعودية طلبًا متناميًا على حلول إنتاج أكثر كفاءة وابتكارًا، بما يعكس التحول المتسارع في احتياجات المشاريع السكنية، والتجارية، والفندقية.

تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، مع نمو متسارع في قطاعات التطوير العمراني والتجزئة والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات. وتشير تقديرات Mordor Intelligence إلى أن حجم سوق الأثاث في السعودية يبلغ نحو 8.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.53% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة الطلب على منتجات ومكونات الأثاث عالية الجودة، لا سيما في ظل ازدياد المشاريع العقارية والسكنية، وتطور قطاع الضيافة، وتنامي الاهتمام بالتصميم الداخلي، والحاجة إلى حلول تصنيع أكثر مرونة واستدامة. كما أن التوجه نحو المنتجات المعيارية، والحلول الذكية، والخامات المستدامة، أصبح عاملًا رئيسيًا في إعادة تشكيل سلسلة القيمة داخل صناعة الأثاث.

كما تعد رؤية السعودية 2030 محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي والصناعي في المملكة، حيث تركز على تنويع الاقتصاد، تمكين القطاع الخاص، رفع مساهمة الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية القطاعات غير النفطية. وتدعم هذه التوجهات نمو الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد والتصميم الداخلي، بما في ذلك صناعة الأثاث ومكوناته والمنتجات شبه الجاهزة.

وفي ظل توسع المملكة في مشاريع عمرانية كبرى، ومدن جديدة، ومجتمعات سكنية متكاملة، تزداد الحاجة إلى سلاسل إمداد أكثر كفاءة وقربًا من السوق، مما يفتح المجال أمام فرص واسعة للتصنيع المحلي، الشراكات التجارية، نقل المعرفة، وتطوير حلول إنتاج متوافقة مع متطلبات الجودة والاستدامة والتصميم العصري.

يمثل المعرض الدولي لإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة منصة تجارية متخصصة تستهدف ربط الموردين، والمصنعين ضمن قطاع واحد متكامل، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، والتقنيات، والحلول التي تخدم صناعة الأثاث والتجهيزات الداخلية. ويغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات تشمل إكسسوارات الأثاث، أنظمة المفصلات، مقابض الأبواب والأقفال، مواد الطلاء، الأقمشة، الماكينات، الأدوات، والمكونات شبه الجاهزة.

كما يوفر المعرض بيئة مثالية للشركات الراغبة في دخول السوق السعودية أو توسيع حضورها داخلها، من خلال التواصل المباشر مع المشترين، المصممين، المعماريين، المطورين العقاريين، وممثلي القطاع. ويعزز ذلك من مكانةالمعرض كمنصة عملية للأعمال، حيث يركز على توليد الفرص التجارية، بناء الشراكات، ودعم توسع العلامات التجارية داخل واحدة من أكثر الأسواق الإقليمية نموًا.

إلى جانب المعرض، من المنتظر أن يشكل المؤتمر المصاحب مساحة متخصصة للحوار حول الاتجاهات الجديدة التي تعيد تشكيل صناعة الأثاث ومكوناته، بما في ذلك الابتكار في المواد، الاستدامة، التحول في سلاسل الإمداد، كفاءة التصنيع، التصميم الذكي، وتكامل التقنيات الحديثة في الإنتاج.

يجمع المؤتمر خبراء الصناعة، المستثمرين، وممثلي القطاعات لمناقشة مستقبل الأثاث في المملكة والمنطقة، بالإضافة الي استعراض فرص النمو المرتبطة بالتوسع العمراني، وارتفاع الطلب على حلول داخلية أكثر جودة ومرونة. كما سيبرز المؤتمر الدور المتنامي لـ IFAC في دعم التواصل المباشر بين أصحاب القرار، وتسهيل وصول المنتجات والحلول الجديدة إلى الأسواق.

ويكتسب المعرض أهمية إضافية بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة من معرض الأخشاب، بما يخلق منصة موحدة تغطي سلسلة القيمة الكاملة للقطاع، من الأخشاب والمواد الخام والماكينات، وصولًا إلى المكونات، الإكسسوارات، التجهيزات، والحلول الداخلية النهائية. ويأتي هذا التلاقي بين الحدثين ليؤكد الحاجة المتزايدة إلى منصات متخصصة قادرة على جمع أطراف الصناعة في مكان واحد، بما يدعم نمو قطاع الأثاث والتصنيع الداخلي في المملكة.

Marina Mounir William

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