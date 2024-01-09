‫الدكتور إن. كريشنا ريدي (Dr. N. Krishna Reddy) رئيسًا تنفيذيًا والدكتور ستين فيرموند (Dr. Sten Vermund) عضوًا في مجلس إدارة أكسيس هيلث إنترناشونال (ACCESS Health International)

حيدر أباد، الهند – Media OutReach Newswire – 9 يناير 2024 – أعلنت اليوم مؤسسة أكسيس هيلث إنترناشونال، وهي مؤسسة فكرية ومجموعة استشارية معترف بها عالميًا في مجال الأنظمة الصحية، عن تحولين مهمين في قيادتها، حيث تم تعيين Dr. N. Krishna Reddy، الذي كان يقود العمليات كرئيس في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيسًا تنفيذيًا. وفي الوقت نفسه، ترحب المنظمة في مجلس إدارتها بـ Dr. Sten Vermund، المتخرج في جامعة ييل آنا إم آر لاودر ، أستاذ للصحة العامة، وشخصية بارزة في طب الأطفال وعلم وبائيات الأمراض المعدية.

يتبع هذا التحول قيادة الدكتور ويليام هاسيلتاين (Dr. William Haseltine)، الرئيس التنفيذي المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الذي سيواصل مساهماته القيمة كرئيس. تمثل ترقية Dr. Reddy إلى منصب الرئيس التنفيذي علامة بارزة في مسيرته المهنية المثمرة في مجال الرعاية الصحية وفي فترة عمله مع أكسيس هيلث إنترناشونال. بصفته أحد كبار أطباء القلب المتميزين، دافع Dr. Reddy عن قضية الرعاية الصحية عالية الجودة وسهلة المنال وميسورة التكلفة. وكانت قيادته فعالة في تعزيز التعاون، وقيادة الابتكارات، وتوسيع تواجد المنظمة في جميع أنحاء آسيا. ومن الجدير بالذكر أنه شارك في تأسيس مستشفيات كير (CARE Hospitals) في عام 1997، وهي سلسلة من مؤسسات الرعاية فوق الثانوية تمتد في ست ولايات في الهند. وقد لعبت فطنته الريادية وخبرته السريرية دورًا محوريًا في تشكيل رؤية أكسيس هيلث واستراتيجياتها.

وقال Dr Reddy بهذه المناسبة “إنه لشرف كبير أن يتم تكليفي بالمسؤولية الجديدة، وخاصة في أوقات التحديات الصحية الناشئة عن تقارب الأزمات العالمية وذلك لأن الأساس القوي الذي تم وضعه على مدار الـ 15 عامًا الماضية لأكسيس هيلث سيدعم جهودي لتحويل التحديات إلى فرص والاقتراب من تحقيق رؤيتنا”.

يضيف تعيين Dr. Sten Vermund في مجلس الإدارة طبقة من الخبرة والمنظور العالمي. من خلال توليه أدوارًا مهمة في كلية ييل للصحة العامة، بما في ذلك منصبه كرئيس لشبكة الفيروسات العالمية، كان عمل Dr. Vermund تحويليًا، خاصة في البيئات محدودة الموارد. كما أن أبحاثه الرائدة حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة جنسيًا، ومؤخرا، كوفيد-19، تؤكد التزامه بمكافحة الأمراض المعدية. علاوة على ذلك، فإن العمل المبتكر لـ Dr. Vermund حول التفاعلات بين فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري قد حفز تغييرات في السياسات وألهم مبادرات الصحة العالمية، مما جعله إضافة لا تقدر بثمن إلى منظمة أكسيس هيلث إنترناشونال.

يقول Dr. Vermund، “تسعى أكسيس هيلث إلى بناء القدرات المحلية والابتكار في فعالية النظام الصحي في مناطق العالم التي لا تتمتع بإمكانية الوصول العادل إلى الرعاية الصحية. وأنا حريص جدًا على المساعدة بأي طريقة ممكنة كعضو في مجلس إدارتها. في عام 2024، عندما نرى الكثير من الصراع والتهديد البيئي في عالمنا، فإن مهمة أكسيس تظل حاسمة أكثر من أي وقت مضى.

أكسيس هيلث إنترناشونال

تأسست أكسيس هيلث إنترناشونال في عام 2007 في حيدر أباد، الهند، وأصبحت مؤسسة رائدة في أبحاث وابتكارات النظم الصحية. باعتبارها مؤسسة غير ربحية، تتعاون أكسيس هيلث مع الحكومات والقطاع الخاص والباحثين على مستوى العالم، وتعمل من خلال أربعة مكاتب عالمية في نيودلهي وحيدر أباد وسنغافورة ودبي، مع التركيز على توفير رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة للجميع. تؤكد المنظمة على اتباع نهج شامل للأنظمة الصحية، يغطي الحوكمة والدافعين ومقدمي الخدمات والمجتمع ونظم المعلومات.

تشمل المبادرات البارزة تقديم المساعدة الفنية لحكومات الولايات الهندية لصالح برنامج برادان مانتري جان أروجيا يوجانا (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) وهو (البرنامج الرائد للتأمين الصحي العام في الهند)، وتعاونية التعلم العالمية من أجل مرونة النظم الصحية (Global Learning Collaborative for Health Systems Resilience)، وتحالف أمراض القلب والأوعية الدموية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (Asia-Pacific Cardiovascular Disease Alliance). من خلال جهود مثل التعاونية للأنظمة الصحية الهندية، تعمل أكسيس هيلث على تعزيز تبادل المعرفة وتسعى إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم.

ومع تولي Dr. Reddy منصب الرئيس التنفيذي وDr. Vermund الذي يقدم خبرته الواسعة إلى مجلس الإدارة، تستعد أكسيس هيلث إنترناشونال لعصر من النمو والتأثير. إن التزام المؤسسة بسياسات الرعاية الصحية الشاملة والمرتكزة على المجتمع، إلى جانب تفانيها في تعزيز الابتكارات وفرص التعاون، سيعزز مكانتها كمؤسسة رائدة عالميًا في أبحاث النظم الصحية وبناء القدرات والتأييد والتنفيذ.

للحصول على تفاصيل شاملة حول مبادرات أكسيس هيلث إنترناشونال وشراكاتها وفريقها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.accessh.org.