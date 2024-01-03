دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 3 يناير 2024 – أعلنت منظمة أفضل أماكن العمل اليوم عن أفضل 30 مكانًا للعمل في الشرق الأوسط لعام 2023. وتصدرت الترتيب هذا العام شركة بي إس إتش، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، تليها أسترازينيكا وماكدونالدز.

تعد الشهادة تقديرًا لتميز أصحاب العمل من خلال تقييم جودة ممارسات الأفراد وخبرة الموظفين حول 8 موضوعات منها القيادة الفعالة، واستراتيجية الأفراد، والعلاقات، وإشراك الموظفين، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. لكي يتم أخذها بعين الاعتبار، يجب أن يتم تعريف الشركات على أنها من أصحاب العمل المتميزين على الأقل في إحدى دول المنطقة.

أعد البرنامج قائمته السنوية لأفضل 30 مؤسسة من حيث الأداء في منطقة الشرق الأوسط بناءً على تقييم أكثر من 500 مؤسسة في جميع أنحاء المنطقة. تظهر نتائج برنامج هذا العام مدى نجاح الشركات في التركيز على بناء ثقافة مؤسسية قوية تخلق شعورًا بالانتماء وبتحقيق أهدافها بين موظفيها. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البحث أن 86% منهم يوصون الأصدقاء والعائلة بمكان عملهم، وقال أكثر من 80% إنهم يريدون العمل لدى أصحاب عملهم على المدى الطويل.

على مدار العامين الماضيين، كرم برنامج “أفضل أماكن العمل” أصحاب العمل الرائدين في جميع أنحاء العالم، مدعومًا بعدة سنوات من تقييم ثقافة مكان العمل وقاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 25 مليون موظف.

قائمة أفضل 30 مكان للعمل في الشرق الأوسط لعام 2023:

بي إس إتش أسترازينيكا ماكدونالدز روشن أيه إم بنك موني جرام شنايدر إلكتريك نوفو نورديسك فايزر بنك المشرق الصناعات البحرية الدولية جلوبال فارما شركة سواني المركز الطبي الدولي كنان الرمز بنك الاتحاد يوسف خليل المؤيد وأولاده بداية للتمويل العقاري يوتيك خدمات الملاحة الجوية السعودية بيكو هوية الشركة الوطنية للإسكان زيروكس السعودية اسمنت الصفوة الشركة الوطنية المحدودة لصناعة البسكويت والحلويات إستارتا استثمار القابضة شركة انفيتا ذ.م.م

وفي بيان صادر عن حمزة إدريسي (Hamza Idrissi)، مدير البرامج في الشرق الأوسط، قال: “على الرغم من التحديات التي تواجه الشركات في عام 2023، فقد برز أصحاب العمل هؤلاء لالتزامهم برفاهية الموظفين، والعمل المرن، والمساواة لجميع الموظفين”.

أفضل أماكن العمل هو برنامج اعتماد دولي، يُعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم وتقديرها، مما يزود أصحاب العمل بالفرصة لمعرفة المزيد عن مشاركة موظفيهم ورضاهم وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل متميزة بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وفي كل عام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتعاون البرنامج مع أكثر من 500 مؤسسة، في مختلف الصناعات، لمساعدتها على قياس ممارسات الموارد البشرية لديها وتقييمها وتحسينها، واستخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لإضافة القيمة وتعزيز المرونة وزيادة الفعالية التنظيمية.

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حمزة إدريسي: hamza@bestplacestoworkfor.org

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