LONDRES, 13 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le leader mondial en gestion de patrimoine Henley & Partners a publié une nouvelle étude pionnière sur la manière dont une éducation de premier ordre associée à des droits d’accès mondiaux élargis, crée des opportunités significatives pour la génération à venir en développant leurs réseaux à l’échelle mondiale, en maximisant leurs perspectives de carrière, leur potentiel de revenus et leur mobilité économique qui permettront d’obtenir plus de succès et une solide prospérité tout au long de leur vie.

L’indice Henley Opportunity Index , un nouvel outil de référence exclusif présenté dans le premier rapport Henley Education Report , quantifie l’impact et la probabilité de succès qu’une éducation de qualité supérieure, associée à des droits de résidence supplémentaires et/ou à des citoyennetés alternatives acquises grâce à une migration d’investissements , peut avoir sur la préservation et l’accroissement de la richesse multigénérationnelle.

Cet indice, le premier du genre, évalue et classe les principaux programmes mondiaux de résidence et de citoyenneté par l’investissement en fonction de six paramètres, notamment une éducation de qualité supérieure, des opportunités de carrière, le potentiel de revenus, l’avancement de carrière, la mobilité économique et la qualité de vie, afin de fournir aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux familles fortunées un point de référence leur permettant de comparer et d’identifier les lieux qui offrent les meilleurs écosystèmes pour permettre aux générations futures de progresser dans leur carrière et de maximiser leur potentiel de revenus.

Dominic Volek , responsable groupe pour les clients privés chez Henley & Partners, déclare que l’éducation et la migration des investissements agissent comme des “catalyseurs intergénérationnels” et qu’il s’agit de la première étude de ce type qui tente de mesurer l’avantage comparatif de cette combinaison porteuse de fortes potentialités. « Un équilibre réussi entre la création de richesse et la génération d’opportunités est une caractéristique fondamentale des économies émergentes. Notre indice aide les familles à s’orienter vers des stratégies de migration d’investissement personnalisées afin de permettre à leurs enfants et à leurs héritiers d’accéder aux meilleures écoles dans le monde, aux marchés du travail les plus lucratifs et à une meilleure qualité de vie grâce aux avantages et à la flexibilité des options alternatives de résidence et de citoyenneté par l’investissement qui leur donnent le droit d’étudier, de vivre, de travailler et d’investir dans les pays de leur choix. »

La valeur cumulée de l’accès et de l’éducation à l’échelle mondiale

Si l’on utilise la fonction comparative de l’indice d’opportunité Henley , une famille philippine dont le score total d’opportunité ne s’élève qu’à 23 % dans son pays d’origine, pourrait porter la probabilité de réussite de la génération suivante à 82 % en accédant à des droits de résidence aux États-Unis par le biais du programme d’immigration des investisseur US EB-5 Immigrant Investor Program . De manière similaire, une famille vietnamienne ayant un score de 24 %, en déménagement en Suisse par le biais du programme de résidence suisse, Swiss Residence Program porterait son avantage à 85 %, et pour des Nigérians ayant un score d’opportunité de seulement 14 %, un investissement dans le programme d’investisseurs mondiaux, le Singapore Global Investor Program , qui offre des droits de résidence dans la ville-État, augmenterait leurs chances de 65 %, pour atteindre un score remarquable de 79 %. D’autres options d’investissement, telles que le visa UAE Golden Visa et le nouveau visa de la Nouvelle-Zélande Active Investor Plus Visa , pourraient offrir aux jeunes de ce pays d’Afrique de l’Ouest un avantage de 63 % et 59 %, respectivement.

De même, pour une famille sud-africaine qui envisage une installation en Europe, investir dans le programme portugais Portugal Golden Residence Permit Program lui permettra de réaliser des avantages intergénérationnels cumulés, car après cinq ans de résidence légale, elle peut demander la citoyenneté, ce qui lui permettra de vivre, travailler ou étudier n’importe où dans l’Union européenne. Il convient également de souligner des gains notables en termes de perspectives d’emploi de premier ordre (25/100 pour l’Afrique du Sud contre 47 pour le Portugal – un bond de 88 %) et de qualité de vie élevée (l’Afrique du Sud obtient un score de 40 et le Portugal de 61 – une amélioration de 53 %), mais le plus grand avantage serait l’augmentation spectaculaire de la mobilité économique (l’Afrique du Sud obtient seulement 17/100 par rapport à 74 pour le Portugal – une amélioration stupéfiante de 335 %).

Comme le souligne dans le rapport Tess Wilkinson , directrice de Henley & Partners Education , l’éducation ne peut à elle seule garantir des opportunités sur le futur marché du travail. « Investir dans l’éducation de vos enfants est universellement reconnu comme l’un des meilleurs moyens de leur assurer plus tard le succès dans la vie, il convient d’ajouter que de multiples études montrent que les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur gagnent environ 50 % de plus. Cependant, les recherches économiques montrent également que plus de deux tiers des variations de revenus entre les individus à l’échelle mondiale sont simplement imputables au pays de résidence des individus. Ainsi, combiner des études de renommée mondiale avec des droits de résidence ou de citoyenneté connexes pour accéder à ces marchés de l’emploi lucratifs reste essentiel. »

Selon une recherche exclusive menée pour le rapport par le Dr José Caballero , économiste senior à l’IMD World Competitiveness Center en Suisse, l’effet cumulatif de la migration de l’investissement découle du fait que les programmes permettent aux parents de faire migrer leurs enfants par le biais de l’établissement permanent. « Ce faisant, les parents peuvent offrir à leurs enfants de meilleures opportunités éducatives et professionnelles sans les tracas liés à l’obtention d’un visa d’étudiant et/ou d’étudiant de troisième cycle. Ces opportunités comprennent l’accès à un enseignement primaire et secondaire de haute qualité, de plus grandes opportunités de développement professionnel, la possibilité de vivre dans un environnement offrant une qualité de vie élevée, des perspectives de revenus plus importants et une mobilité transfrontalière facilitée. Ce type d’accès et d’opportunités facilitent la pérennité de la prospérité familiale en augmentant les probabilités de création et de préservation de la richesse, en dotant la génération suivante d’un ensemble plus solide de compétences et de capacités. »

Lire le communiqué de presse complet

Contact média

Sarah Nicklin

Responsable du groupe chargée des relations publiques

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Portable : +27 72 464 8965

GlobeNewswire Distribution ID 1000913268