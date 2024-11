Une enquête de Bitget révèle que certains utilisateurs préfèrent les vidéos d’influenceurs aux livres blancs pour prendre des décisions de trading

VICTORIA, Seychelles, 03 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, la principale bourse de cryptomonnaie et société Web3, a lancé une campagne pour célébrer le 16e anniversaire du livre blanc de Bitcoin, autour d’un thème captivant, à savoir « Qui lit encore des livres blancs ? ». Cette initiative vise à enflammer les esprits au sein de la communauté crypto sur le rôle actuel des livres blancs dans les projets blockchain et les décisions d’investissement. Elle s’articule autour de la publication du document fondateur de Satoshi Nakamoto et représente une occasion de se pencher sur la perception des livres blancs et leur influence sur les stratégies d’investissement et l’évaluation des projets.

Les données d’enquête recueillies par Bitget fournissent un éclairage sur les opinions actuelles de la communauté crypto envers les livres blancs. Parmi les quelque 5 923 participants interrogés, 92,28 % des sondés ont déclaré consulter systématiquement le livre blanc d’un projet avant de négocier son jeton, ce qui indique que la documentation technique reste clé pour la plupart des utilisateurs. En outre, 99,43 % des répondants considèrent encore les livres blancs comme nécessaires, et soulignent leur importance dans l’évaluation de la crédibilité d’un projet et la définition de ses principes fondamentaux.

Cependant, l’enquête a également révélé que les leaders d’opinion clés jouent un rôle prédominant dans l’influence des décisions de trading. Parmi les sondés, 86,51 % affirment ne pas toujours consulter les livres blancs et s’appuient sur les recommandations des leaders d’opinion, tandis qu’un faible pourcentage seulement fait appel à des instituts de recherche ou à des réseaux privés. Ce constat révèle une tendance croissante où les opinions des influenceurs commencent à rivaliser avec les évaluations reposant sur les livres blancs, ce qui reflète des évolutions plus profondes dans la manière dont l’information est consommée et valorisée dans l’espace crypto.

Au fil du temps, les livres blancs ont été considérés comme des documents clés pour comprendre les objectifs techniques et stratégiques des projets blockchain. Cependant, avec l’essor du secteur des cryptomonnaies, un débat grandissant se développe, portant sur la question de savoir si ces documents constituent toujours des outils clés pour les investisseurs, ou s’ils sont rendus obsolètes par d’autres méthodes d’évaluation.

La recherche de Bitget, appuyée par des enquêtes et des consultations avec des experts du secteur, révèle tout un éventail d’opinions. Certains participants continuent de considérer les livres blancs comme essentiels à la compréhension des fondements et des objectifs à long terme d’un projet. D’autres soutiennent que l’émergence de nouveaux indicateurs d’évaluation, comme les tendances du marché, la performance des projets et les équipes de développement réduisent la dépendance aux livres blancs, les applications concrètes et les cas d’école prenant le dessus.

Les éclairages recueillis lors de ces débats pointent vers un changement dans la manière dont la communauté crypto aborde l’évaluation des projets. En ouvrant une plateforme d’échange, Bitget incite utilisateurs et professionnels à repenser les outils et les ressources utilisés pour évaluer les projets blockchain d’aujourd’hui. Articulé autour de la Journée du livre blanc du Bitcoin, cette campagne illustre l’évolution continue du secteur et invite la communauté à envisager l’avenir et considérer de nouvelles approches pour évaluer les innovations les plus prometteuses du secteur.

Pour en savoir plus sur la Journée du livre blanc du Bitcoin, consultez notre tweet ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux prix de Bitcoin, d’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique Latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bidget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : Les prix des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante :http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd91260c-97bd-4437-902e-4c75550e371e

GlobeNewswire Distribution ID 1001011055