Un avenir tourné vers l’innovation : Deriv ouvre un centre d’innovation à Nicosie pour se développer à Chypre

Deriv renforce sa présence à Chypre avec une implantation stratégique à Nicosie, visant à attirer les meilleurs talents dans les domaines du trading et de la Fintech.

Dans le cadre de son évolution constante, Deriv se concentre sur la création d’un centre d’innovation pour passer du statut de broker forex à celui de broker fintech.

Le bureau de Deriv Chypre à Nicosie est situé au 12ème étage du bâtiment Asteroid

Le bureau de Deriv Chypre à Nicosie est situé au 12ème étage du bâtiment Asteroid.

NICOSIA, Cyprus, 17 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv, un broker en ligne de premier plan dans le secteur financier, annonce l’ouverture d’un deuxième bureau à Chypre, marquant une étape importante dans son expansion stratégique. Situé au 12ᵉ étage du prestigieux bâtiment Asteroid à Nicosie, ce nouveau bureau illustre l’engagement de Deriv à révolutionner les technologies de trading tout en attirant les meilleurs talents du secteur.

Avec une présence mondiale couvrant 20 implantations et une expérience de 25 ans, Deriv a reçu de nombreuses distinctions « Great Place to Work », notamment pour son bureau à Limassol. « Chypre joue un rôle central dans l’industrie du trading en ligne. Nous considérons Nicosie comme un excellent choix, grâce à sa solide réputation en tant que pôle florissant de recherche et de technologie », a déclaré Rakshit Choudhary, co-directeur général de Deriv. « Notre investissement ici renforce non seulement notre cadre opérationnel, mais nous permet également de tirer parti de l’écosystème dynamique que Chypre a su développer. »

Pionnier de l’innovation et des talents dans la Fintech

Prévue pour une ouverture à la mi-décembre, le bureau de Nicosie deviendra un centre d’innovation de pointe. Cette initiative s’inscrit dans la vision de Deriv d’évoluer d’un broker forex traditionnel vers une entreprise fintech dynamique, avec un fort accent sur les avancées technologiques telles que l’intelligence artificielle (IA), l’analyse de données et les solutions de développement no-code/low-code. Ce bureau vise à attirer des talents exceptionnels pour des postes tels qu’analystes de trading, ingénieurs DevOps et WinOps, ainsi que développeurs no-code/low-code.

« Cette expansion vise à attirer des esprits visionnaires qui ne cherchent pas seulement des opportunités de carrière, mais souhaitent également accélérer leur développement professionnel grâce à des rôles dynamiques », a déclaré Andreas Potamitis, directeur du bureau de Nicosie. « Deriv offre de vastes opportunités aux professionnels pour travailler sur des solutions de trading alimentées par l’intelligence artificielle, des plateformes avancées et des projets sophistiqués, le tout sans avoir à subir de longs trajets. »

Découvrez les opportunités de carrière chez Deriv.

À propos de Deriv

Depuis 25 ans, Deriv s’attèle à rendre le trading en ligne accessible à tous, partout. Constituée aujourd’hui de plus de 2,5 millions de traders dans le monde, Deriv offre une gamme étendue de types de trade et propose plus de 200 actifs sur les marchés les plus populaires sur des plateformes de trading intuitives et primées. Avec un effectif de plus de 1 400 personnes dans le monde, Deriv a cultivé un environnement qui célèbre les réussites, encourage la croissance professionnelle et favorise le développement des talents, ce qui se reflète dans son accréditation Platine par Investors in People.

Contact presse

pr@deriv.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b00b29c1-f3be-4b3d-be48-56ce6409e4cc/fr

GlobeNewswire Distribution ID 9320355