Mutual Benefit Group Premiado com o Duck Creek Standard of Excellence Customer Award no Formation ‘24

O Mutual Benefit Group (MBG) Recebe o Prêmio Standard of Excellence Customer Award pela Integração do Software SPLICE com Duck Creek OnDemand Claims.

BOSTON, May 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, premiou o Mutual Benefit Group (MBG) com o 2024 Standard of Excellence Customer Award no Formation ’24 em Dallas.

O Duck Creek Standard of Excellence Customer Awards reconhece os clientes que alcançaram o mais alto nível de excelência através da implementação de soluções da Duck Creek e que tenham uma visão para o progresso dos seus negócios, reimaginando o futuro dos seguros.

O MBG foi premiado com o Standard of Excellence Customer Award por integrar a solução de mensagens de texto SPLICE Software e o SPLICE NPS Survey Solution com Duck Creek OnDemand Claims.

O MBG procurava melhorar o seu processo de sinistros para ser mais personalizado e proativo com os seus segurados, mantendo-os informados em todos os pontos do processo. O MBG aproveitou a parceria e a integração da Duck Creek e da SPLICE para elevar a experiência com sinistros. Isso permitiu que o MBG utilizasse uma solução inovadora para sinistros, garantindo que seus clientes fossem mantidos bem informados com os dados certos no momento certo.

O MBG conheceu o SPLICE na Duck Creek Technologies 2022 Formation Conference em Orlando, Flórida. O SPLICE oferece produtos de comunicação automatizados para a experiência do cliente – ou seja, uma solução de mensagens de texto inovadora e automatizada. O objetivo deste projeto foi apoiar a transformação digital do MBG por meio da adoção deste programa estratégico de comunicação.

Atualmente o MBG mantém seus clientes de sinistros constantemente informados por meio de texto com treze pontos de contato diferentes do sinistro. A plataforma Duck Creek também foi configurada para documentar automaticamente o pedido de sinistro quando a notificação do SPLICE é enviada e registra quaisquer erros que possam ocorrer.

A versatilidade e o suporte do SPLICE e da Duck Creek permitiram que o MBG integrasse e automatizasse totalmente as mensagens, mantendo a capacidade de acionar manualmente as mensagens de texto também. Uma solução de mensagens de texto compatível com recursos de personalização e uma integração pronta para uso que ainda pode ser personalizada facilmente para trabalhar com os dados e necessidades do MBG permitiu que os funcionários do MBG economizasse tempo ao manter tudo dentro da Duck Creek, sem sacrificar os valores fundamentais do MBG, além de proteger o bem-estar econômico, a segurança e os relacionamentos existentes dos segurados.

“O Mutual Benefit Group (MBG) é uma empresa que realmente se preocupa com a experiência do segurado”, disse Jenna Ha, VP de Operações do MBG. “Eles trabalharam com o SPLICE para garantir que os segurados sejam mantidos atualizados com as informações certas e no momento certo, e implementaram o nosso aplicativo e programa de pesquisa Thrive para aprimorar constantemente as experiências internas e dos segurados. O SPLICE está muito contente em continuar trabalhando com o MBG em outras iniciativas de experiência do cliente e do funcionário.”

Duck Creek celebra o incrível sucesso do MBG na indústria de seguros de P&C.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Sobre a MBG

O MBG se dedica a criar uma experiência de seguro que beneficie você. Fornecemos cobertura de seguro para automóveis, casas e empresas desde 1908; trabalhamos diligentemente todos os dias para ajudar a criar e proteger seu bem-estar econômico e garantir sua segurança. Somos conhecidos por nossos fortes relacionamentos com segurados e agentes; por nossa equipe responsiva, simpática e experiente; e pelo serviço de sinistros que consistentemente obtém um alto nível de satisfação, notadamente 97,5% com base em pesquisas com segurados de 2022.

Contato com a Mídia:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9145631