Les sachets de nicotine 2ONE® et MBM Motorsports se réunissent en tant que sponsors pour plusieurs courses automobiles

STATESVILLE, Caroline du Nord, 30 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Motorsports Business Management (MBM Motorsports) a signé un contrat avec les sachets de nicotine 2ONE® (« Twenty-One ») dans le cadre d’un accord de sponsoring pour plusieurs courses à l’occasion de la clôture du championnat NASCAR Cup Series 2024. La Ford Mustang Dark Horse n° 66 sponsorisée par les sachets de nicotine 2ONE/Coble Enterprises participera à la course organisée sur le Martinsville Speedway, le dimanche 3 novembre, avec Josh Bilicki au volant. Le dimanche 10 novembre, on la retrouvera sur le Phoenix Raceway, pilotée cette fois-ci par Chad Finchum.

Vincent Schuman, PDG de 2ONE Labs, déclare : « Avec ce sponsoring, nous souhaitons vraiment faire un clin d’oeil aux fans (adultes) de courses automobiles et amateurs convaincus de nos sachets de nicotine 2ONE pleins de saveur, mais nous nous adressons aussi à ceux qui ne les ont peut-être pas encore découverts. Je pense que ce sponsoring offre à 2ONE un excellent moyen de faire découvrir sa marque visuellement, en affichant fièrement ses couleurs sur une superbe voiture d’équipe lors de courses emblématiques. »

Josh Bilicki courra pour la cinquième fois de sa carrière en NASCAR Cup Series sur le Martinsville Speedway lors du Xfinity 500. Originaire de Menomonee Falls, dans le Wisconsin, il a obtenu son meilleur résultat sur cette piste lors de la NASCAR Cup Series en 2021, soit la 23e place à l’arrivée.

« Martinsville est l’un de mes circuits préférés en championnat », confie le pilote de 29 ans, désormais sur le point de dépasser les 100 courses en premier series. « Je remercie Carl (Long) et toute l’équipe de MBM de m’avoir proposé de participer à une autre course. Je pense que la cohérence est vraiment capitale dans la conception de ce programme. À chaque course, nous nous améliorons un peu plus, et l’équipe continue de se familiariser avec cette voiture, et j’ai vraiment hâte de courir à Martinsville. »

Chad Finchum fera ses débuts en premier series au Phoenix Raceway à l’occasion de la course de championnat NASCAR Cup Series, le dimanche 10 novembre. Le pilote originaire de Knoxville, dans le Tennessee, a déjà participé à cinq courses de la NASCAR Xfinity Series à Phoenix. Il a fini dans le top 20 du classement en 2019 et dans le top 25 en 2020.

« J’ai vraiment hâte de reprendre le volant au Phoenix Raceway », déclare le pilote de 30 ans. « C’est une piste vraiment fun et unique, et comme il s’agit du week-end de championnat NASCAR, cela ajoute toujours une petite dose de pression et d’excitation supplémentaire. J’y ai obtenu de très bons classements au fil des années durant la Xfinity Series, mais ce sera ma première course sur le circuit à l’occasion de la Cup. J’ai vraiment envie de terminer l’année en beauté ! »

Carl Long, propriétaire de l’équipe MBM Motorsports, nous a confié ce que représente ce sponsoring par les sachets de nicotine 2ONE pour lui.

« Je suis très fier de participer à la promotion d’un nouveau produit alternatif au tabac par 2ONE. J’ai grandi à Roxboro, en Caroline du Nord, dans une ferme de culture du tabac. Je connaissais beaucoup de gens qui avaient toujours du tabac à sucer ou à chiquer dans la bouche. Avec ce produit aux différentes saveurs, les utilisateurs n’ont pas à se déplacer avec un crachoir en permanence. Certains de mes amis ont une marque d’usure en forme de cercle dans la poche arrière de leur jean, là où ils mettaient toujours leur boîte de tabac à sucer. La prochaine fois que j’irai faire mes courses dans un Circle K, je n’hésiterai pas à acheter un sachet de 2ONE, qui se glissera facilement dans cette même poche de jean ! »

« Tout comme les saveurs variées que propose 2ONE, je suis fier d’offrir moi diverses opportunités aux pilotes. Josh Bilicki et Chad Finchum sont en bonne voie pour obtenir d’excellents résultats sous l’égide de MBM. »

Coble Enterprises, partenaire de longue date de l’équipe, affichera fièrement son logo sur le capot de la voiture n° 66 au Martinsville Speedway et rejoindra l’équipe en tant que sponsor associé au Phoenix Raceway.

« Je tiens à remercier Coble Enterprises d’avoir accepté de déplacer son sponsoring principal de Phoenix à Martinsville afin que 2ONE puisse s’afficher sur les principaux lieux lors de la finale de la saison », a déclaré Carl Long.

La voiture n° 66 sponsorisée par les sachets de nicotine 2ONE/Coble Enterprises participera à deux courses du réseau NBC pour clôturer la saison 2024 de la NASCAR Cup Series. Le Xfinity 500, qui se déroulera à Martinsville le dimanche 3 novembre, commencera à 14 h Heure de l’Est, et le championnat NASCAR Cup Series, qui se déroulera à Phoenix le dimanche 10 novembre, commencera à 15 h Heure de l’Est.

À propos des sachets de nicotine 2ONE®

2ONE Labs Inc. : fondée par les pionniers de la production de nicotine synthétique, 2ONE Labs se spécialise dans les produits à base de nicotine sans tabac les plus innovants destinés aux consommateurs adultes qui souhaitent trouver une alternative aux autres produits du tabac. Pour plus d’informations, veuillez contacter 21Pouches.com . 2ONE® est une marque déposée de 2ONE Labs Inc., Lake Tahoe, NV. Tous droits réservés.

À propos de Coble Enterprises

Coble Enterprises est une société d’investissement immobilier située dans la ville ensoleillée de Sarasota, en Floride. Coble Enterprises se spécialise dans la gestion immobilière personnalisée pour les propriétés résidentielles et commerciales. Pour plus d’informations, consultez le site Coble-Enterprises.com .

À propos de MBM Motorsports

Motorsports Business Management LLC, qui opère sous le nom de MBM Motorsports, est une équipe professionnelle de courses de stock-cars américaine située à Statesville, en Caroline du Nord, détenue par Carl Long. MBM Motorsports participe actuellement aux championnats NASCAR Cup Series, NASCAR Xfinity Series et NASCAR Craftsman Truck Series. Pour plus d’informations, consultez le site MBMMotorsports.com . Suivez l’équipe sur Facebook , Instagram , et X .

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2556ee2-626d-479f-aea4-5793a8e18167

