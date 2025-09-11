Jackaroo King بالشراكة مع نجم الكوميديا الإماراتي الشهير uae5d إبراهيم المرسي يطلقان حفل البث المباشر “ليلة النجوم المتألقة”

Jackaroo King Collaborates with Top Comedy Star UAE5D

RIYADH, Saudi Arabia, Sept. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

في 12 سبتمبر 2025، ستتعاون منصة Jackaroo King، وهي منتج من شركة WeJoy ومنصة ألعاب اجتماعية غامرة من الجيل الجديد على مستوى العالم، مع الكوميديان والشخصية الإماراتية الشهيرة على الإنترنت UAE5D إبراهيم المرسي، لتقديم حدث تفاعلي مباشر مرتقب بعنوان “ليلة النجوم“.

سيتم بث الحدث مباشرةً من غرفة الصوت الرسمية لـJackaroo King، ليلتقي بالمستخدمين من جميع أنحاء العالم من الساعة 19:00 حتى 20:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية (AST).

بصفته أحد أشهر نجوم الكوميديا في الإمارات و”يوتيوبر” يحظى بشعبية واسعة، يلقى إبراهيم المرسي إعجاب الجماهير من خلال شخصيته الأيقونية “العم ناجي” (Uncle Naji)، كما يمتلك شبكة تضم أكثر من 8 ملايين متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ليكون بذلك أحد أبرز المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط.

وفي البث المباشر القادم، سيطلّ المرسي على جمهوره بتجربة فريدة من التفاعل وجهاً لوجه، مقدمًا سلسلة من الفقرات الممتعة التي تشمل: التفاعل الفوري مع تعليقات المشاهدين، السحوبات والجوائز، تكريم أصحاب المراتب في القوائم، مسابقات الأسئلة والأجوبة، إضافة إلى مفاجآت “أمطار الهدايا“، ليمنح المستخدمين ليلة ترفيهية

غامرة واستثنائية.

Jackaroo King: جذور تقليدية… ابتكار يقود الترفيه العالمي

يُعد Jackaroo King النسخة الرقمية المبتكرة للعبة الطاولة الكلاسيكية Jackroo. ومنذ إطلاقه، استطاع بفضل مزجه بين أصالة أسلوب اللعب الكلاسيكي + تجربة اجتماعية مبتكرة أن يتحوّل إلى ظاهرة ترفيهية اجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، مع مواصلة توسيع تأثيره نحو الأسواق العالمية.

يرتكز نجاحه على ثلاث ركائز استراتيجية:

إعادة بناء القواعد الكلاسيكية في صيغة رقمية توسيع مشاهد التفاعل اللحظي التكامل مع محتوى إبداعي متنوع

وبمهمته المتمثلة في “إدخال البهجة وربط الأصدقاء حول العالم“، ورؤيته “قيادة موجة الترفيه الاجتماعي عبر الإنترنت من خلال الألعاب“، يمضي Jackaroo King في دمج الثقافة بالترفيه، ليتيح للمستخدمين في كل مكان الاستمتاع بلحظات

اجتماعية مميزة عبر الألعاب.

نجم مضيء… وتفاعل يرتقي

تأتي فعالية “ليلة النجوم تتألق“ مع حضور خاص للنجم إبراهيم المرسي، الذي يحظى بجماهيرية واسعة عبر YouTube وTikTok وInstagram، ليضيف لمسة فكاهية مميزة عبر شخصيته المحبوبة “Uncle Naji”.

هذه المشاركة ليست مجرد لقاء مباشر بين النجم ومعجبيه، بل تمثل أيضًا خطوة جديدة في رحلة Jackaroo King نحو تعزيز التجارب الترفيهية التفاعلية المتنوعة والانفتاح على العالمية.

عن Jackaroo King

منذ إطلاقه في أغسطس 2024، التزم Jackaroo King بمعايير رائدة في الصناعة، مقدماً تجربة لعب متميزة جذبت ملايين المستخدمين الأوفياء. وبصفته ابتكارًا يستند إلى أصالة لعبة Jackroo الكلاسيكية مع لمسات تجديد وابتكار، أصبح التطبيق اليوم يعيد تعريف أسلوب الترفيه الاجتماعي لجيل الشباب حول العالم.

التواصل: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.jackarooapp.com

