eXp Realty renforce les connexions internationales au moyen de sa plateforme mondiale de recommandation des agents

BELLINGHAM, Washington, 06 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, la plus grande société de courtage immobilier dans le monde et filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), se réjouit d’annoncer le lancement de sa plateforme mondiale de recommandation des agents, conçue pour simplifier et accélérer le processus de recommandation immobilière. Cet outil novateur permet à ses agents du monde entier de se connecter et de collaborer sans effort, formant ainsi une solide place de marché internationale et interconnectée.

À l’appui d’une interface conviviale et de fonctionnalités de recherche fluides, la plateforme globale de recommandation des agents développée par eXp simplifie l’ensemble du processus, en ramenant notamment les durées de recommandation à quelques secondes. Il suffit aux agents eXp Realty de remplir un simple formulaire, de sélectionner un partenaire recommandé selon leurs préférences depuis n’importe quel endroit du monde, et de signer une convention électronique, le tout depuis une seule plateforme centrale.

Leo Pareja, PDG d’eXp Realty a déclaré : « Chez eXp, nous avons pleinement conscience du fait que les acheteurs potentiels peuvent aussi bien se trouver dans la ville de résidence d’un vendeur donné que dans un autre pays. Avec le lancement de notre réseau mondial de recommandation des agents, nous tirons parti de notre vaste réseau et de l’expertise de plus de 85 000 agents répartis dans 24 pays. Nous repensons en profondeur les modalités de connexion et de collaboration des agents pour ouvrir la voie à la fluidité des transactions et à une meilleure expérience client. Nous restons concentrés sur le développement de solutions de pointe en donnant aux agents un accès inédit à des outils supérieurs, conçus pour les aider à développer leurs activités à l’échelle mondiale. »

Le lancement de la plateforme mondiale de recommandation des agents souligne l’engagement d’eXp Realty envers l’innovation et la croissance à l’échelle internationale. Au-delà d’une meilleure efficacité du processus de recommandation, cet outil de pointe ouvre de nouveaux horizons aux agents et leur permet d’étendre leur portée et d’accéder aux marchés internationaux. En favorisant un réseau mondial mieux interconnecté, eXp Realty établit une nouvelle norme dans le secteur immobilier, et s’assure que ses agents sont bien équipés pour répondre aux divers besoins des clients dans le monde entier.

Outre ses avancées technologiques, eXp Realty continue de donner la priorité à la formation et à l’accompagnement de ses agents. La société propose régulièrement des modules de formation et des ressources pour aider les agents à optimiser le potentiel de la plateforme mondiale de recommandation. Cette approche globale garantit qu’en plus d’être connectés, les agents eXp développent une compétence dans l’utilisation des dernières technologies pour apporter un service de premier choix à leurs clients.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société mère d’eXp Realty®, FrameVR.io et SUCCESS® Enterprises.

Plus grande société immobilière indépendante au monde, eXp Realty recense plus de 85 000 agents en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Colombie, à Dubaï, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grèce, à Hong Kong, en Inde, en Israël, en Italie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Panama, en Pologne, à Porto Rico, au Portugal, en République dominicaine et au Royaume-Uni, et poursuit son développement à l’échelle internationale. La société eXp World Holdings est cotée en bourse et donne aux professionnels de l’immobilier l’opportunité unique d’obtenir des primes en actions en fonction des objectifs de production et des contributions à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entités proposent une gamme complète de solutions technologiques en matière de courtage et d’immobilier, y compris un modèle novateur de courtage résidentiel et commercial, des services professionnels, des outils de collaboration et un développement personnel. La société de courtage en mode cloud est alimentée par FrameVR.io, une plateforme 3D immersive à l’approche profondément sociale et collaborative, qui permet aux agents d’être plus connectés et plus productifs. Fondée en 1897, SUCCESS® Enterprises, dont le principal pilier est le magazine SUCCESS® et ses publications connexes, est une marque et une publication de premier plan dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Pour en savoir plus, consultez https://expworldholdings.com .

