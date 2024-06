eXp Realty Aprimora Conexões Internacionais com a Plataforma Global de Indicação de Agentes

A plataforma oferece aos agentes conexões de rede e de negócios aprimoradas em escala mundial

BELLINGHAM, Wash., June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty ®, a maior corretora de imóveis do planeta e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), tem o orgulho de anunciar o lançamento da sua Plataforma Global de Indicação de Agentes, projetada para simplificar e acelerar o processo de indicação de imóveis. Esta ferramenta inovadora capacita seus agentes em todo o mundo a se conectarem e colaborarem facilmente, contribuindo para um mercado global robusto e interconectado

Com uma plataforma fácil de usar e uma funcionalidade de pesquisa perfeita, a Plataforma de Indicação de Agentes Globais da eXp simplifica todo o processo, reduzindo o tempo da indicação para segundos. Os agentes da eXp Realty podem preencher um formulário simples, selecionar um parceiro de indicação preferido em qualquer lugar do mundo e assinar eletronicamente o contrato — tudo em um local centralizado.

“Na eXp, entendemos que os compradores potenciais podem ser facilmente encontrados na cidade natal de um vendedor quanto em outro país”, disse Leo Pareja, CEO da eXp Realty. “Com o lançamento da Rede Global de Indicação de Agentes, utilizamos a extensão e a capacidade da nossa rede mundial de mais de 85.000 agentes em 24 países para revolucionar a forma como os agentes se conectam e colaboram, abrindo caminho para transações mais fáceis e experiências aprimoradas para os clientes. Continuamos focados na criação de recursos líderes do setor, fornecendo aos agentes acesso incomparável a ferramentas avançadas para que possam expandir seus negócios em todo o mundo.”

A introdução da Plataforma Global de Indicação de Agentes é um exemplo do compromisso da eXp Realty em promover a inovação e o crescimento global. Esta ferramenta de ponta aumenta a eficiência dos processos de indicação e também abre novos caminhos para os agentes expandirem seu alcance e entrarem nos mercados internacionais. Com a promoção de uma rede global mais interconectada a eXp Realty estabelece um novo padrão no setor imobiliário, garantindo que seus agentes estejam bem equipados para atender às diversas necessidades dos clientes em todo o mundo.

Além dos seus avanços tecnológicos, a eXp Realty continua priorizando a educação e o suporte dos agentes. A empresa oferece regularmente sessões de treinamento e recursos para ajudar os agentes a maximizar o potencial da Plataforma Global de Indicação de Agentes. Essa abordagem holística garante que os agentes da eXp além de estarem conectados também sejam proficientes no uso das ferramentas mais recentes para oferecer um serviço excepcional aos seus clientes.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty®, FrameVR.io e SUCCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a maior empresa imobiliária independente do mundo, com mais de 85.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai além de continuar a crescer em todo o mundo. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de capital por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imobiliária, incluindo seu inovador modelo de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora na nuvem tem por base a FrameVR.io, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, que permite que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e seus ativos de mídia, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Para mais informação, visite https://expworldholdings.com .

Declaração de Previsão

As declarações de previsão contidas neste documento, podem incluir expectativas futuras ou outras declarações de previsão que têm por base a atual opinião e suposições da administração que envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados previstos. Estas declarações incluem, mas não estão limitadas a, expectativas quanto aos programas de indicações e incentivos. As declarações de previsão são válidas apenas a partir da presente data, e a Empresa não tem nenhuma obrigação de atualizar ou revisar tais declarações. Tais declarações não são garantias de desempenho futuro. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, a capacidade da Empresa de implementar suas iniciativas estratégicas e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando ao Relatório Trimestral protocolado mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K.

