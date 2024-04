eXp Realty Nomeia Leo Pareja para CEO para Impulsionar a Próxima Era de Crescimento e Inovação

O fundador Glenn Sanford permanece como presidente e CEO da eXp World Holdings para impulsionar o desempenho geral da empresa

BELLINGHAM, Wash., April 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje a nomeação de Leo Pareja para novo Diretor Executivo (CEO), com efeito imediato. Ele sucede Glenn Sanford, que agora dedicará totalmente seus esforços ao cargo de Fundador, Presidente e CEO da eXp World Holdings.

Na sua função anterior de Diretor de Estratégia, Pareja foi fundamental para solidificar a posição da eXp Realty no competitivo mercado imobiliário. Sua liderança visionária e histórico notável enriqueceram muito a proposta de valor da empresa para seus agentes. Por exemplo, os lançamentos bem-sucedidos de iniciativas estratégicas como eXp Exclusives , Revenos e as melhorias significativas para eXp Solutions .

“A liderança inovadora e reconhecida de Leo no setor elevou nossa proposta de valor para os agentes, reformulando as referências e a geração de leads”, disse Sanford. “Sua profunda experiência no setor e influência na nossa comunidade são profundas, e confio que, sob sua direção, a eXp Realty fortalecerá ainda mais sua vantagem competitiva e oferecerá um valor incomparável aos nossos agentes, consolidando ainda mais nossa posição de líder inovador no setor imobiliário.”

Esta nomeação se dá no momento em que a eXp Realty está em primeiro lugar em cinco categorias do cobiçado relatório RealTrends 500: Transaction Sides, 5 Year Top Movers (Sides), 5 Year Top Movers (Volume), Best Brokerages e Public Independent. A empresa também subiu para o número 3 em duas categorias: Volume e Billionaires’ Club. A empresa continua a provar seu modelo à medida que ganha participação de mercado, recebendo os melhores agentes do setor.

“Ao entrarmos neste novo capítulo da eXp Realty, tenho a honra de liderar uma empresa que sempre colocou a inovação e o sucesso dos agentes na vanguarda da sua missão”, disse Pareja. “Juntos, além de continuarmos a redefinir o cenário imobiliário por meio da tecnologia e do suporte incomparável aos agentes, também capacitaremos todos os membros da nossa comunidade a atingir todo o seu potencial.”

Quando ingressou na eXp Realty em 2022, Pareja trouxe consigo mais de duas décadas de experiência imobiliária, destacada por inúmeras premiações, incluindo reconhecimento no relatório The Thousand da RealTrends, liderando a lista Top 250 da National Association of Hispanic Real Estate Professionals (NAHREP) e sendo nomeado um agente 30 abaixo de 30 pela Realtor® Magazine. Seu espírito empreendedor é evidenciado pela sua cofundação de uma das maiores empresas privadas de empréstimos na Costa Leste dos EUA e um fornecedor de tecnologia MLS em rápido crescimento. Ele também desempenhou papéis significativos na National Association of Hispanic Real Estate Professionals, atuando como presidente fundador da filial de Metro D.C. e mais tarde como presidente nacional.

