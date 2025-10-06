‫Energea تعلن عن مجموعة عصرية وجريئة باللون البرتقالي للرحالة المعاصرين

سنغافورة – Media OutReach Newswire – 3 أكتوبر 2025 – أعلنت شركة Energea عن مجموعتها الجديدة Tangerine، التي تجمع بكل روعة بين الابتكارات الجديدة والمنتجات الرائجة معززة حاليًا باللون البرتقالي النابض بالحياة. متناغمة مع أجهزة iPhone 17 Pro و Pro Max ذات اللون البرتقالي الزاهي الجديد، تبرز هذه المجموعة الترابط بين التكنولوجيا الحديثة والتصاميم الجذابة.

يضم التصميم مستلزمات الشحن مثل الشاحن اللاسلكي وباور بانك لاسلكي وشاحن حائطي وفي نفس الوقت يظهر منها كابل شحن سريع مع شاحن ساعة أبل (Apple Watch) وسماعة مغناطيسية لاسلكية. كل هذا يمثل فقط جزءً من المجموعة التي تشمل مستلزمات أخرى منتقاة من أجل التناسق التام بين أجهزتك.

AluMag Trio، شاحن لاسلكي حائز على شهادة Qi2 ومتوافق مع تقنية MagSafe ومعروف بتصميمه القابل للطي والذي يشحن هاتفك الذكي وسماعات AirPods وساعة أبل (Apple Watch) معًا في وقت واحد. علبته الألومنيوم الرفيعة أصبحت بغطاء Tangerine الرائع.

باور بانك AluPac اللاسلكي متاح الآن في صورة جهاز AluPac Mini 5K (فائق الصغر) ومزايا AluPac 10K (رائعة) بمقاس يعادل مقاس بطاقة الائتمان ويسهل الشحن اللاسلكي في نفس الوقت. يمكن أن يلتصق بمغناطيس في ظهر جهاز iPhone 17 ليوفر لك جهاز شحن لاصق بلا انقطاع.

TravelGo Adapter 35 مناسب للرحالة الدوليين كشاحن حائطي وقوابس يمكن التبديل بينها ومنفذي USB-C و USB-A معًا لإتاحة أقصى تعدد استخدام. كان متاحًا في السابق بلون واحد فقط ولكن منذ انتشاره أصبح يتيح تعددية أكثر في النواحي الجمالية.

تتيح ساعة breakthrough شاحن رائع متطور كما في حالة الكابل 2 في 1 بطاقة 60 واط وشاحن ساعة أبل (Apple Watch) بطاقة شحن 2.5 واط. يضمن سلك NanoWeave 1.5 متر ذو التصميم المجدول المتانة والمرونة للاستخدامات اليومية ومتاح بخمسة ألوان مع اللون البرتقالي كألوان مميزة.

وأخيرًا تتيح سماعات MagAudio Go Plus صوت غامر من خلال سماعة لاسلكية مغناطيسية صغيرة الحجم تشحن هاتفك عند وضعه السلك في القابس. تتيح البطارية المدمجة تشغيل الموسيقى حتى 15 ساعة لكي تستمتع بالاستماع للموسيقى دون انقطاع أثناء ترحالك.

تحتفي Energea بالإكسسوارات التقنية الشبابية التي تمثل القوة والثقة والإبداع مع Tangerine. تقدِّم مجموعة Tangerine رؤية جديدة لمنتجات Energea المفضلة لدى الجمهور بلمسة تعبيرية جريئة. هنا تجمع مجموعة Tangerine بين الجاذبية والشخصية المميزة في التقنيات الحياتية اليومية لتحوِّل المستلزمات إلى أجهزة ذات طابع شخصي. هذه الأجهزة مصممة لمن يفضلون أداء أعمالهم بذكاء بطابع يعكس أسلوبهم الشخصي في نفس الوقت.

يبدأ طرح مجموعة Tangerine في الأسواق من خلال قنوات متعددة منها موقع Energea على الإنترنت, Lazada و Shopee في دول معينة وشركاء تجزئة مختارين في جميع أنحاء العالم. تسوَّق المجموعة الكاملة.

واصل الاطلاع على أحدث اختراعات وحلول السفر المبتكرة من Energea من خلال Instagram، Facebook، و YouTube للاطلاع على الأخبار والرؤى الدورية.

نبذة عن Energea

الشركة متخصصة في تصميم المنتجات ذات الوظائف المتطورة وتعيد تعريف معايير الجمال وتنوع الاستخدام، Energea تتحدى تصور أن إكسسوارات الأجهزة التقنية عملية فقط وخالية من الإبداع واللمسات الجمالية. الشركة لها تواجد راسخ في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا، Energea تفوق منافسيها ليس فقط في توفير حلول طاقة متطورة وإنما أجهزة إلكترونية متطورة أيضًا على مستوى العالم.