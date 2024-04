EMGA décroche un financement de 15 millions de dollars US pour Banco Improsa au Costa Rica

LONDRES, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — En partenariat avec Banco Improsa, Emerging Markets Global Advisory LLP, ci-après « EMGA », annonce avoir obtenu l’ouverture d’une ligne de crédit à hauteur de 15 millions de dollars auprès de l’Agence japonaise de coopération internationale (ou JICA pour Japan International Cooperation Agency).

« Malgré la complexité du contexte macroéconomique mondial, nous nous réjouissons d’appuyer une fois de plus la vision durable de Banco Improsa pour soutenir les PME au Costa Rica et de mener à bien ce financement. » observe Sajeev Chakkalakal, Responsable de la branche Investissement et directeur général d’EMGA.

Félix Alpizar Lobo, Directeur général de Banco Improsa, commente la transaction en ces termes : « Ce financement confirme notre engagement en faveur du renforcement des PME au Costa Rica, et Banco Improsa est fière de partager l’objectif de la JICA en contribuant à la croissance économique et sociale des pays en voie de développement. »

Jeremy Dobson, directeur général d’EMGA, ajoute que « La solide gestion et la bonne santé financière de Banco Improsa ont joué un rôle clé pour aider l’équipe de la branche Investissement d’EMGA à obtenir ce financement. Ce soutien de la JICA contribuera à renforcer davantage la capacité de Banco Improsa à faire progresser son portefeuille de prêts dédiés aux PME. »

JICA

L’Agence japonaise de coopération internationale est une agence gouvernementale qui fournit une part majeure de l’aide publique au développement pour le compte du gouvernement japonais. Elle est chargée de soutenir la croissance économique et sociale dans les pays en voie de développement et de promouvoir la coopération internationale.

EMERGING MARKETS GLOBAL ADVISORY LLP (EMGA)

Implantée à Londres et à New York, EMGA vient en aide aux établissements financiers et aux entreprises en quête de nouveaux capitaux d’emprunt ou de capitaux propres. Son équipe multinationale compte des décennies d’expérience dans la réalisation de transactions pour le compte de ses clients sur les marchés émergents et les économies frontières de tous les pays du monde, y compris au Costa Rica qui reste un marché clé. EMGA continue d’élargir son rayonnement géographique et d’étoffer son offre de services en capitalisant sur son expérience reconnue dans la formation de capital et les prestations de conseil stratégique étendues à divers cycles économiques. Elle assied ainsi sa position prédominante sur le marché de banque d’investissement de niche ciblée sur les marchés émergents.

BANCO IMPROSA

Forte de plus de 37 ans d’expérience, Banco Improsa est une banque commerciale dont le modèle relationnel d’affaires et l’assise sur les marchés de niche convergent vers une spécialisation visant la fourniture de solutions et de services de financement aux petites et moyennes entreprises (ou PME), entre autres. Elle fait partie des premières banques privées du Costa Rica à proposer des services non financiers à ses clients et propose des conseils et un appui aux PME de longue date. Le principal facteur de réussite de Banco Improsa réside dans son engagement à respecter des normes élevées de service, en toute agilité et flexibilité, qui alliées à sa gamme de solutions financières personnalisées, lui a permis d’atteindre une franche position sur ce secteur.

Banco Improsa est une filiale du Grupo Financiero Improsa (ou GFI).

