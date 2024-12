EBC Financial Group introduit les actions américaines, offrant ainsi aux traders de CFD du monde entier l’opportunité d’investir dans les plus grandes entreprises américaines

LONDRES, 16 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) est ravi d’annoncer le lancement des contrats de différence (CFD) sur actions américaines sur sa plateforme de trading. Cette intégration très attendue élargit la gamme déjà diversifiée de produits de trading d’EBC, qui comprend les opérations de change, les matières premières, les indices et bien plus encore. Ce lancement offre désormais aux traders du monde entier un accès direct et transparent aux actions des entreprises les plus influentes, comme NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft et Meta. Ce développement place EBC au premier plan des opportunités de trading innovantes pour ses clients en Asie-Pacifique, en Amérique latine, en Afrique et au-delà.

EBC rend le marché boursier américain plus accessible aux traders internationaux

Ce lancement intervient à un moment crucial pour les marchés mondiaux, à la suite de l’élection présidentielle américaine qui a ravivé la volatilité des marchés et les opportunités de trading. Les CFD sur actions américaines d’EBC permettent aux traders mondiaux de capitaliser sur cette dynamique, offrant un moyen innovant de diversifier leurs portefeuilles tout en naviguant dans un paysage financier mondial en constante évolution.

Combler le fossé : accès mondial au marché boursier américain

Le marché boursier américain, qui représente plus de 65 % de la capitalisation boursière mondiale, est reconnu comme l’épicentre de la finance et de l’innovation mondiales. Avec l’introduction des CFD sur actions américaines, EBC offre à ses clients l’opportunité de tirer parti de ce marché dynamique, en capitalisant sur les performances de marques emblématiques des secteurs technologique, bancaire et de la vente au détail.

Cette offre inclut une sélection d’actions reconnues pour leur potentiel de croissance et leur résilience, comme NVIDIA, dont le leadership en IA a entraîné une hausse impressionnante de 170 % de ses actions cette année, ou encore Apple, pionnier dans la technologie et les produits grand public.

Avec cette nouvelle offre, EBC permet aux traders de réagir facilement aux fluctuations du marché, en prenant des positions longues ou courtes selon les conditions. De plus, l’absence de droits de timbre optimise leur rentabilité. En optimisant les exigences en capital, la plateforme permet aux investisseurs d’accéder aux plus grandes entreprises américaines sans immobiliser de fonds importants, offrant ainsi accessibilité et flexibilité pour leurs portefeuilles.

Un autre avantage majeur est la possibilité de percevoir les dividendes versés par les entreprises. Les positions détenues aux dates ex-dividende bénéficient de récompenses équivalentes, reflétant les avantages de l’actionnariat direct. Combiné à une plateforme rationalisée qui connecte les traders directement au marché américain via un compte unique, EBC garantit une expérience efficace et simple à ceux qui naviguent sur l’un des marchés financiers les plus dynamiques au monde.

Une vision partagée à l’intention des investisseurs internationaux

Leader mondial du trading en ligne, EBC innove constamment pour répondre aux besoins changeants de sa clientèle. L’ajout du trading sur actions américaines souligne l’engagement de la société à fournir une suite complète de solutions financières qui permettent aux traders de réussir sur des marchés complexes.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group a rapidement établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney, les Îles Caïmans ainsi que sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Lauréat de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés, forts de plus de 30 ans d’expérience marquée dans des institutions financières majeures, ayant habilement traversé des cycles économiques majeurs, des accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs de ses clients priment et veille à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec tout le sérieux qu’il mérite.

EBC est Partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelona, et propose des services spécialisés en Asie, Afrique, Amérique latine, Océanie et au Moyen-Orient. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la United Nations Foundation dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. Depuis février 2024, EBC accompagne la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

