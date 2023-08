Duck Creek Technologies Faz Parceria com a Risk Control Technologies, Provedora Líder no Setor de Soluções de Gerenciamento de Riscos e Controle de Perdas

Os clientes da Risk Control Technologies estão convidados a saber mais sobre a parceria com a Duck Creek no próximo Loss Control Summit em Toronto

BOSTON, Aug. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar sua parceria com a Risk Control Technologies (“RCT”), líder em software de gerenciamento de dados de risco para equipes de subscrição e controle de perdas. A será a patrocinadora prata da conferência Loss Control Summit da RCT para profissionais de controle de perdas de 21 a 23 de agosto de 2023, dando início à sua parceria em Toronto, Canadá.

As principais soluções da Duck Creek estão centradas na Duck Creek Policy, uma plataforma de ponta que oferece ferramentas low-code por meio de um modelo de Software as a Service (SaaS). Esta plataforma viabiliza todo o ciclo de vida das operações de seguros e é integrada perfeitamente com os estimados colaboradores da indústria. Por meio dessas sinergias, as seguradoras têm acesso a soluções que aprimoram o desempenho da subscrição, satisfação do cliente e eficiência operacional.

A essência do gerenciamento do controle de perdas é a mitigação preventiva de riscos e a cobertura ampliada da avaliação de riscos. A RCT permite que as operadoras otimizem e aumentem significativamente sua cobertura de dados de risco em todo o seu portfólio de negócios. Além de mitigar mais sinistros, também afeta positivamente suas taxas de renovação, ao mesmo tempo em que cria eficiências para os subscritores dentro da Duck Creek. Tudo isso ajuda as operadoras a melhorar seus índices de perda, fortalecer seus compromissos com os clientes e gerar eficiências operacionais impactantes.

“Nossa parceria com empresa de destaque no gerenciamento do controle de perdas viabiliza que os clientes da Duck Creek possam otimizar a qualidade e a extensão da cobertura oferecida aos segurados”, disse Robert Fletcher, Gerente Sênior de Parceiros da Duck Creek Technologies. “A solução de gerenciamento de risco com base em dados da RCT é primordial, especialmente para seguradoras envolvidas na subscrição de linhas de negócios de propriedade, acidentes e trabalhadores. Estamos prontos para continuar a cultivar nossa parceria e nos envolver com os clientes da RCT no próximo Loss Control Summit em Toronto.”

“O ponto forte da RCT certamente são os nossos clientes inovadores e os nossos parceiros líderes do setor”, disse David Da Costa, CEO da Risk Control Technologies. “Estamos empolgados em trabalhar com a Duck Creek, uma das líderes mais transformadoras do mercado de soluções de seguros do momento. Além das eficiências obtidas com a integração, a combinação dos dados de controle de perdas com dados já existentes na Duck Creek, como dados de sinistros, cria um valor significativo por poder prever melhor os sinistros ou otimizar os preços dos registros. Estamos muito contentes em dar continuidade à nossa parceria com uma parceira líder como a Duck Creek.”

Sobre a Risk Control Technologies

A Risk Control Technologies Inc. (RCT) é a principal provedora de software de Gerenciamento de Riscos e Controle de Perdas para o setor de seguros. A plataforma RiskHub da RCT ajuda o subscritor a avaliar o risco e a alavancar a ferramenta de avaliação de risco apropriada com base na complexidade do risco. A RCT ajuda mais de 150 organizações de seguros a melhorar seus índices de perda, aumentar a retenção de clientes, implementar eficiências operacionais e aproveitar insights de dados potentes para permitir melhores decisões de negócios. Os clientes da RCT incluem diversas organizações de seguros, operando em uma ampla variedade de linhas de negócios. Para mais informação, visite https://expworldholdings.com.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter.

Contato com a Mídia:

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 8897637