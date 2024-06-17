DB Investing تدخل في شراكة تجارية مع MBME Pay، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل خيارات التمويل أمام المستثمرين من الأفراد في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, April 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

أعلنت شركة DB Investing عن توقيع اتفاقية مع MBME Pay لتوفير الخدمات، بما يتيح للعملاء في مختلف أنحاء الدولة تمويل حسابات التداول لديهم عبر شبكة الأكشاك التابعة لـ MBME Pay، ويمثل هذا الأمر خطوة تعكس مقدار التقدم نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الاستثمار لشريحة أوسع من المستثمرين الأفراد.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء DB Investing من استخدام أكشاك MBME Pay المنتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لإيداع الأموال في حسابات التداول النشطة لديهم. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للعملاء الذين يفضلون التعاملات النقدية، فضلاً عن دعم تجربة استخدام تتسم بالمزيد من السهولة والشمول.

ويرسخ هذا التعاون من مكانة DB Investing كونها أول وسيط مرخص للتداول الإلكتروني في المنطقة يعمل على دمج البنية التحتية لأكشاك MBME Pay بشكل مباشر ضمن منظومة تمويل حسابات العملاء. كما يعكس مدى تركيز كلا الشركتين على توسيع نطاق الوصول، وإضفاء المزيد من السلاسة على المعاملات المالية فضلاً عن دعم الاحتياجات المختلفة للعملاء في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

تدير MBME Pay إحدى أكثر شبكات الدفع والخدمات تأثيرًا في دولة الإمارات، حيث يمتد نطاق عملها عبر أكثر من 4,000 نقطة، بما في ذلك المجمعات السكنية، والأبراج الإدارية، والمستشفيات، والجهات الحكومية، والسوبرماركت بالإضافة إلى مراكز التسوق. وتسعى DB Investing من خلال هذا التكامل إلى إتاحة قدر أكبر من المرونة للعملاء فيما يتعلق بكيفية تمويل حساباتهم، دون الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية كخيار حصري لهم.

لماذا تُعد هذه الشراكة مهمة — ولماذا الآن

تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر مجتمعات المستثمرين الأفراد نشاطًا على الصعيد العالمي، إلا أن هناك جزءًا كبيرًا من هؤلاء الأفراد لا يزال يفتقر إلى الخدمات المتكاملة من قبل الأنظمة المصرفية التقليدية. سواءً كان هؤلاء الأفراد من بين العمالة الوافدة ممن يتقاضون الأجور ومن ثم يرسلونها إلى ذويهم ويحتفظون بمدخراتهم نقداً، أو من المستثمرين الذين يفضلون المعاملات المباشرة لما تنطوي عليه من سهولة ويسر، فقد واجهوا عوائق غير ضرورية حالت دون مشاركتهم الفاعلة في الأسواق. ومع ذلك، توفّر شركة MBME Pay وصولاً أوسع نطاقًا للخدمات بدلاً من اختزالها في نطاق ضيق، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول الدفع عبر العديد من القنوات. وعند دمج هذه الشبكة ضمن منظومة تمويل DB Investing، فمن شأن ذلك أن يمكن هذا الوسيط العالمي المرخص والحائز على العديد من الجوائز من الوصول إلى المجتمعات والأحياء التي تفتقر إلى الخدمات المالية الاحترافية.

“في DB Investing، لطالما آمنا بأن الاستثمار حق لجميع الأفراد. إن هذه الشراكة مع MBME Pay من شأنها أن تفسح الطريق أمام جيل جديد من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لا ينبغي أن يقف النقد عائقاً أمام بناء الثروة على الإطلاق — والآن لم يعد كذلك.” Gennaro Lanza، الرئيس التنفيذي لشركة DB Investing

“تم تطوير شبكة MBME Pay لإضفاء المزيد من السهولة والأمان والإنجاز على عمليات الدفع ليستفيد منها المستخدمون في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة مع DB Investing، فإننا نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى هذه البنية التحتية — حيث يهدف الأمر إلى ربط المزيد من الأفراد بالأسواق المالية العالمية عبر حل تمويلي عملي يسهل الوصول إليه.”- Abdelhadi Mohamed، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة MBME Group

لقد تم تصميم عملية التمويل الجديدة بالتوازي مع التركيز على السرعة، والبساطة، وقابلية التتبع. يتاح للعملاء اختيار MBME Pay كخيار للإيداع داخل تطبيق DB Investing بالإضافة إلى إنشاء مرجع للمعاملة، وإتمام الدفع في أحد الأكشاك القريبة، على أن يتم إدراج المعاملة في الحساب عقب ذلك بشكل مباشر. ويترتب على هذا الأمر زيادة إمكانية الوصول، وتوفير الراحة اليومية فضلاً عن إتاحة خيار إيداع إضافي يتخطى حدود القنوات المصرفية التقليدية.

وفيما يتعلق بشركة DB Investing، فإن هذا التكامل يتماشى هو الآخر مع استراتيجيتها الأوسع للنمو وتركيزها على الجمع بين البنية التحتية للتداول على الصعيد العالمي وتقديم الخدمات بشكل أكثر مواءمة مع الاحتياجات المحلية. كما يعزز استراتيجية “رؤية 2027” للشركة، التي تهدف إلى وضعها في مصاف أفضل 10 شركات استثمارية على المستوى العالمي وذلك من خلال الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا وتقديم خدمات عملاء مخصصة ذات مستوى رفيع على الصعيد المحلي.

وتمارس الشركة خلال الوقت الحالي مهام عملها عبر العديد من الأسواق العالمية، وتتيح الوصول إلى أكثر من 20,000 أداة مالية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الفوركس، والمعادن، والأسهم، والمؤشرات بالإضافة إلى السلع.

لمحة عن DB Investing

DB Investing هي شركة متخصصة في قطاع الوساطة المالية، مرخصة عالميًا ويقع مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ومسجلة لدى DB Group Holding Limited في سوق أبوظبي العالمي (ADGM). الشركة حاصلة على تراخيص من FSA (سيشل)، وCMA (الإمارات العربية المتحدة)، وFSC (موريشيوس)، وFINTRAC (كندا). وتوفر إمكانية الوصول إلى أكثر من 20,000 أداة مالية عبر العديد من فئات الأصول. هذا وقد بلغ حجم التداول لديها 9.2 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2025، وهو ما أهلها للحصول على أكثر من 10 جوائز في هذا القطاع. تمثل DB Investing أحد أسرع شركات الوساطة نموًا وأكثرها ابتكارًا في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد العالمي.

لمحة عن MBME Pay

تمثل MBME Pay، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة MBME Group، أكبر مزوّد لخدمات التكنولوجيا في الإمارات، حيث تعمل على ربط العملاء بالخدمات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال الخاص من خلال منصة API موحدة. وتوفر الشركة التي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية وحلول الدفع المخصصة، بما في ذلك الأكشاك الذكية، وأنظمة نقاط البيع، وبوابات الدفع الإلكترونية. ومع توافر ما يزيد عن 770 من واجهات برمجة تطبيقات (APIs) الخاصة وأكثر من 4,000 نقطة تفاعل ذكية في جميع أنحاء الدولة، تستطيع الشركة توفير الخدمات لأكثر من 3.2 مليون عميل، مما يعزز من مكانتها كشريك موثوق به في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.dbinvesting.com

www.mbmepay.ae

جهة الاتصال الإعلامية: [email protected]

الصور المرفقة بهذا الإعلان متاحة على:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c5714b5-583d-447b-bfca-71bb5ce481bd

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d263206-1783-4ac7-ae3b-34a000e9367a

GlobeNewswire Distribution ID 9686788