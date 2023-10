Crurated annonce la disponibilité exclusive de vins de collection vintage du Domaine Robert Groffier à la fois pour les restaurants et les acheteurs privés à l’échelle mondiale

LONDRES, 16 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Crurated, communauté viticole de membres basée à Londres visant à établir un contact entre les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale, annonce la disponibilité de vins de collection vintage du Domaine Robert Groffier. La collection sera exclusivement vendue aux membres de la communauté Crurated et sera disponible à l’échelle mondiale tant pour les restaurants que pour les acheteurs privés. La famille Groffier fait partie des meilleurs vignerons de la Côte de Nuits. Fondé à l’origine par le père de Robert Groffier, Jules, dans les années 50, le Domaine est aujourd’hui dirigé par le petit-fils de Robert, Nicolas Groffier, et son épouse Céline. Pour tout complément d’information sur l’adhésion et les opportunités d’achat, veuillez consulter le site www.crurated.com.

Groffier et Crurated font aussi équipe pour distribuer la Collection Groffier unique au format Magnum et plus. La technologie NFT de Crurated et les bouchons à capsule or du Domaine Groffier offrent la meilleure garantie d’authenticité pour les bouteilles provenant directement du Domaine.

La collection vintage sur Crurated se compose des lots suivants :

Une sélection verticale des Amoureuses (2016-2021), que l’on considère comme faisant partie des meilleurs terroirs de la Côte de Nuits

Une sélection horizontale de certains des meilleurs terroirs de France de 2009

Des magnums et bouteilles de la cave privée de la famille Groffier représentant chaque décennie depuis 1970

Une fabuleuse sélection verticale de magnums Chambertin Clos de 1997 à 2008

La capsule or sur les bouteilles vintage garantit la provenance.

Cette opportunité débute le 16 octobre 2023 et ces vins exceptionnels seront proposés aux membres Crurated par l’intermédiaire d’une vente privée.

« Proposer des vins de notre collection vintage à travers l’utilisation de NFT et de la technologie blockchain constitue un moyen unique et à tout à fait inédit d’assurer la provenance et de garantir que les vins viennent directement de la cave où ils prennent de l’âge depuis leur mise en bouteille », explique Nicolas. « Nous essayons toujours de trouver la meilleure façon, et la plus directe, de faire en sorte que nos vins parviennent aux consommateurs et aux restaurateurs, et notre partenariat avec Crurated nous permet de tenir cette promesse. »

« Nicolas prend la qualité très au sérieux et lui a fait atteindre un niveau sans précédent tout en se focalisant sur l’innovation et en restant fidèle aux traditions transmises depuis des générations », a déclaré Alfonso de Gaetano, PDG et fondateur de Crurated. « Nous continuons de créer des partenariats exclusifs avec des producteurs qui renforcent plus encore les avantages que nous offrons à nos membres. Nous sommes honorés d’avoir la chance de proposer cette collection et de travailler avec Nicolas et son équipe. »

Chaque bouteille sera accompagnée d’un NFT. Enregistré à jamais sur la blockchain, le NFT vérifiera l’authenticité de la bouteille et fournira d’autres détails importants tels que la provenance, l’historique de propriété, la cuvée, la localisation du vignoble, le cépage et d’autres informations clés. Les NFT sont facilement accessibles depuis un téléphone prenant en charge les NFC ou la RFID. L’historique des bouteilles est également mis à jour via un nouvel enregistrement sur la blockchain à chaque fois que le vin est revendu et que le jeton passe d’un client à un autre.

À propos de Crurated

Fondée en 2021, Crurated est la première communauté viticole basée sur la blockchain en ligne qui certifie la provenance de chacune des bouteilles qu’elle vend avec un NFT. L’équipe est passionnée par la création d’opportunités permettant aux membres d’acheter des vins rares directement au domaine dans lequel ils sont produits. Des labels comprenant Charles Lachaux, Domaine Arnoux-Lachaux et Robert Groffier ont signé des accords de distribution exclusifs avec Crurated, d’autres étant à venir. Les membres peuvent aussi interagir avec les vignerons partenaires lors d’événements privés, ainsi qu’avec des chefs célèbres, dans des endroits stupéfiants du monde entier. À l’avenir, Crurated étendra son offre de produits dans d’autres segments du luxe et la technologie pilotée par le métavers. Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.crurated.com.

Contact RP

Michael Volpatt

Michael@larkinvolpatt.com

415.994.8864

Les photos accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 3890e653-f065-4dff-84b8- 461bff2ad0cf

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ c93f7aa8-860e-42c4-95f7- eb4ee1c16355

GlobeNewswire Distribution ID 8949958