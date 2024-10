Conclusion d’un accord de partenariat stratégique entre Articul8 AI et AWS pour proposer des solutions d’IA générative aux entreprises

SANTA CLARA, Californie, 17 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Articul8 AI (Articul8), un éditeur de logiciels d’intelligence artificielle générative, ou IA générative, a annoncé ce jour la signature d’un accord de partenariat stratégique (APS) avec Amazon Web Services (AWS) afin d’accompagner ses clients dans l’accélération du développement et du déploiement d’applications d’IA générative en production sur AWS.

Si l’intérêt général pour les technologies d’IA générative est en plein essor, les entreprises font encore face à différents enjeux pour faire évoluer leurs projets d’IA générative de l’état de preuve de concept (ou PoC pour Proof of Concept) à la phase de déploiement à l’échelle de production. Les principaux enjeux se rapportent à la complexité de la gestion des données, au manque de talents spécialisés, aux budgets à long terme imprévisibles, à l’éthique et à la gouvernance, à la performance et à la fiabilité à grande échelle, mais aussi à la complexité du déploiement sur plusieurs outils et piles technologiques. La plateforme d’IA générative complète (« full-stack ») d’Articul8 propose une solution clé en main (ou OOTB pour out-of-the-box) intégrée et optimisée pour les différentes composantes et couches de la pile d’IA générative. En délivrant des interfaces de programmation d’applications (API) prêtes à l’emploi et en neutralisant le côté complexe de la création d’applications d’IA générative, Articul8 aide ses clients à accélérer leurs cycles de développement et les délais de leurs résultats. En outre, sa plateforme d’IA générative ne présentant aucune dépendance externe, elle se déploie et se gère dans le cloud privé virtuel (ou VPC pour virtual private cloud) de ses clients pour leur apporter un contrôle intégral de leurs données, des politiques d’accès et d’autres règles et directives relatives à la sécurité de l’information.

« Grâce à notre plateforme logicielle d’IA générative autonome, nos clients peuvent élaborer, déployer et gérer rapidement des applications d’IA générative de niveau expert et au stade de production sur AWS. Ils peuvent également développer des modèles spécifiques à leur entreprise en exploitant leurs propres données, le tout au sein d’un environnement sécurisé hébergé dans leur propre cloud privé virtuel, si bien qu’aucune donnée ne quitte jamais l’environnement de l’entreprise » indique Gautam Subbarao, Responsable des produits et des ventes chez Articul8. « Nous sommes impatients d’étendre notre collaboration avec AWS pour aider, ensemble, nos clients à tirer parti des technologies d’IA générative et résoudre leurs enjeux clés de transformation. »

Le gestionnaire d’actifs d’envergure mondiale Franklin Templeton entend bien profiter du potentiel transformateur de l’IA générative sur toute la chaîne de valeur de la gestion d’actifs. À ce titre, la société investit dans des stratégies d’IA générative ciblées dans ses activités, en les alignant rigoureusement sur ses normes internes pour un usage éthique et responsable de ces technologies. En utilisant la plateforme d’Articul8 sur AWS, Franklin Templeton construit des applications et des flux de travail d’IA générative autonomes et multimodaux.

« L’intelligence artificielle, ou IA, n’est pas une capacité unique. Les entreprises doivent concevoir efficacement un système intelligent en exploitant leurs propres données, qui s’intègre également à leurs flux de travail existants et représente leur proposition de valeur organisationnelle », remarque Vasundhara Chetluru, Responsable de la plateforme IA chez Franklin Templeton. Et de poursuivre : « Notre philosophie de conception s’accorde parfaitement avec la solution de plateforme d’IA générative full-stack d’Articul8 et sa capacité à aider les clients à développer et déployer rapidement des modèles et des applications d’IA générative spécifiques à leur domaine et/ou entreprise. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec l’équipe d’Articul8 AI. »

« L’IA générative présente le potentiel de transformer des secteurs économiques complets, mais son budget, la complexité de son déploiement et l’expertise requise par cette technologie émergente peuvent intimider les clients » observe Alan Braun, Directeur des partenariats technologiques chez AWS. « Cet accord de partenariat stratégique avec Articul8 développera sa capacité à proposer des solutions permettant à ses clients de construire et déployer des applications d’IA générative de qualité professionnelle sur AWS, tout en les aidant à atteindre des résultats commerciaux importants à grande échelle. »

Cette collaboration souligne la valeur d’Articul8 et d’AWS pour apporter de la flexibilité et une plus grande valeur commerciale aux clients dans plusieurs secteurs d’activité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.articul8.ai.

À propos d’Articul8 – Articul8 AI est un éditeur de logiciels d’intelligence artificielle générative (« IA générative ») axé sur l’accompagnement des entreprises dans la résolution de problèmes parmi les plus complexes au monde. Sa plateforme logicielle d’IA générative full-stack et verticalement optimisée représente le moyen le plus rapide de construire et déployer rapidement des applications d’IA générative sophistiquées, sécurisées et évolutives de niveau professionnel, et de les gérer de manière efficace et rentable. Les technologies d’IA générative propriétaires d’Articul8 sont indépendantes des infrastructures et de l’équipement informatique, et apportent une valeur commerciale durable en transformant les données des clients en éclairages exploitables. Notre équipe de seniors du domaine et d’experts en IA compte à son actif un historique de succès dans l’opérationnalisation et le déploiement de l’IA à grande échelle dans divers secteurs et applications critiques.

