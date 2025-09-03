‫CGTN: مبادرة الحوكمة العالمية الصينية تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في الحوكمة العالمية

‎

نشرت شبكة CGTN مقالًا حول مقترح الرئيس الصيني Xi Jinping لمبادرة الحوكمة العالمية خلال اجتماع “SCO Plus”. وباعتبارها المبادرة العالمية الرئيسية الرابعة التي تقترحها الصين، تُسلط المقالة الضوء على أهمية المبادرة وكيف ستوجه منظمة SCO فيما يتعلق بالحفاظ على النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وتعزيز نظام الحوكمة العالمية.

بكين, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — اقترحت الصين يوم الاثنين مبادرة الحوكمة العالمية (GGI)، وهي منفعة عامة مهمة أخرى تقاسمتها الصين مع العالم لتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالةً وعقلانيةً.

تعتبر مبادرة الحوكمة العالمية (GGI) رابع مبادرة عالمية بارزة يقترحها الرئيس الصيني Xi Jinping على مدار السنوات القليلة الماضية، بعد مبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.

وقال الرئيس الصيني Xi Jinping عند طرحه للمقترح خلال اجتماع “Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus”: “أتطلع إلى العمل مع جميع البلدان من أجل إرساء نظام حوكمة عالمي أكثر عدالةً وإنصافًا والتقدم نحو مجتمع بمستقبلٍ مشتركٍ للبشرية”.

خلال قمة منظمة SCO التي استمرت ليومين في تيانجين شمال الصين، حيث عقدت المنظمة أكبر قمةً في تاريخها الممتد على مدار 24 عامًا، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية، ألقى Xi خطابين مهمين، شرح فيهما النفوذ الدولي المتزايد للمنظمة وجاذبيتها، وحث على ضرورة الحفاظ على العدالة والإنصاف الدوليين.

مبادرة الحوكمة العالمية

سلط Xi الضوء على خمسة مبادئ لمبادرة الحوكمة العالمية، ألا وهي: الالتزام بالمساواة في السيادة، والالتزام بسيادة القانون الدولي، وممارسة التعددية، والدعوة إلى نهج يركز على الشعوب، والتركيز على اتخاذ إجراءات فعلية. وأشار إلى أن “جميع البلدان، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، ويجب أن تُعامل على قدم المساواة كشريك وصانع قرار ومستفيد في الحوكمة العالمية”.

يواجه العالم اليوم تحديات متزايدة التعقيد والتنوع مثل الإرهاب وأزمة اللاجئين والجريمة العابرة للحدود الوطنية. في حين أن الاتجاهات التاريخية للسلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة لا تزال دون تغيير، فإن عقلية الحرب الباردة والهيمنة والحمائية لا تزال تطارد العالم.

ولا يمكن لأي دولة أن تكون بمنأى عن هذه التحديات. ويضيف قائلًا: “يُخبرنا التاريخ أنه في الأوقات الصعبة، يجب علينا التمسك بالتزامنا الأصيل بالتعايش السلمي، وتعزيز ثقتنا بالتعاون المربح للجميع، والتقدم بما يتماشى مع اتجاه التاريخ، والازدهار في مواكبة العصر”.

في ظلّ التغيرات العالمية المتسارعة، تُسهم منظمة SCO في تحسين الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نمط جديد من العلاقات الدولية، يقوم على الاحترام المتبادل والإنصاف والتعاون المربح للجميع.

لسنواتٍ عديدة، دعت الصين إلى رؤية للحوكمة العالمية تتسم بالتشاور المكثف والمساهمة المشتركة من أجل المنفعة المشتركة، وقدّمت الحكمة الصينية والمنافع العامة لحل المشكلات المُلحّة التي تواجه البشرية اليوم.

أضاءت أفكار الصين الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للعالم بدءًا من مفهوم بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية إلى مقترحات المبادرات العالمية الثلاث ومبادرة الحزام والطريق.

تجميع قوى منظمة SCO

تقاسمت الدول الأعضاء في منظمة SCO الفرص، وسعت إلى تحقيق التنمية المشتركة، وحققت إنجازات رائدة وتاريخية على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية مسترشدةً بروح شنغهاي المتمثلة في الثقة المتبادلة والمنفعة المشتركة والمساواة والتشاور واحترام تنوع الحضارات والسعي لتحقيق التنمية المشتركة.

وكانت منظمة SCO سبّاقة في اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف ضد قوى الإرهاب والانفصالية والتطرف. وقد أحبطت الدول الأعضاء حتى الآن أكثر من 1400 قضية مرتبطة بالإرهاب والتطرف، مما ساهم في ترسيخ الأمن في جميع أنحاء المنطقة.

ومن خلال تعميق التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ولعب دور بنّاء في الشؤون الدولية والإقليمية، تدعم منظمة SCO الشمولية والتعلم المتبادل بين الحضارات، وتعارض الهيمنة وسياسات القوة، لتصبح بذلك قوةً فاعلةً في تحقيق السلام والتنمية العالميين.

حثّ Xi منظمة SCO على تكثيف جهودها والاضطلاع بدورٍ قيادي وتقديم نموذج يُحتذى به في تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية مع التأكيد على أن المنظمة قد أصبحت محركًا لتطوير نظام الحوكمة العالمية وإصلاحه على نحوٍ مطرد.

وتعهد بأن الصين ستُشارك بفعاليةٍ فرص سوقها الشاسعة، وستواصل تنفيذ خطة العمل الرامية إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة داخل أسرة منظمة SCO.

للمزيد من المعلومات، يُرجى الضغط على الرابط التالي:

https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html

GlobeNewswire Distribution ID 9522308