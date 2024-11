CGS nomme John Samuel au poste de directeur des opérations afin d’améliorer le service à la clientèle et de favoriser l’excellence opérationnelle

NEW YORK, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Computer Generated Solutions, Inc. (CGS), un fournisseur mondial d’applications logicielles, de services d’apprentissage en entreprise, d’expérience client et d’externalisation des processus d’entreprise a annoncé aujourd’hui la promotion de John Samuel au poste de directeur des opérations. Cette nomination reflète l’engagement continu de CGS pour l’excellence opérationnelle au sein de l’entreprise, et au service de ses clients prestigieux. Les clients font confiance à CGS pour concevoir, mettre en œuvre et optimiser les fonctions essentielles de l’entreprise, telles que la formation et le développement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le service à la clientèle, ce qui leur permet de devancer leurs concurrents en se concentrant davantage sur leurs propres compétences essentielles.

« La nomination de John Samuel au poste de directeur des opérations marquera un tournant dans l’histoire de CGS, qui a débuté il y a quarante-et-un ans », commente Phil Friedman, fondateur et PDG de CGS. « CGS a été fondée comme une entreprise de technologie et l’innovation est depuis toujours au cœur de son succès. Nos clients nous font confiance pour leur apporter la meilleure synergie en termes de technologie, de personnel et de processus, qui leur permettra de stimuler leur croissance. Fort d’une expérience solide de ces trois vecteurs, John Samuel possède les qualités de leader idéal pour mener notre entreprise vers de nouveaux sommets. La vision de John sur l’intégration de l’IA dans nos produits, nos services et nos opérations me semble particulièrement intéressante. »

Après avoir rejoint CGS en 2016, Samuel a occupé divers postes de direction stratégiques, dernièrement en tant que vice-président exécutif, dans le cadre duquel il a piloté les initiatives de transformation numérique de l’entreprise. Dans son rôle de directeur des opérations, il supervisera désormais les opérations à l’échelle mondiale. Il aura pour mission de stimuler la productivité, l’efficacité opérationnelle et l’intégration des technologies de pointe afin d’améliorer encore les services aux clients de CGS. Sous sa direction, CGS prévoit de développer sa présence mondiale et de mettre en œuvre des solutions d’IA innovantes afin d’améliorer les flux de travail et les processus de prise de décision. Ces avancées permettront d’améliorer l’efficacité et d’optimiser les résultats, en veillant à ce que CGS continue de répondre aux besoins en constante évolution de ses clients.

« Alors que CGS poursuit sa croissance et son expansion à l’échelle mondiale, je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec notre PDG, Phil Friedman, et notre équipe de direction exceptionnelle, afin de mettre en œuvre notre vision de l’innovation, d’améliorer l’excellence opérationnelle et d’apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients et partenaires », déclare John Samuel. « Ce nouveau chapitre constitue une opportunité incroyable d’ajuster encore davantage nos ressources et nos talents en fonction de nos priorités stratégiques, en repoussant les limites de la productivité et de l’efficacité dans tous les domaines de l’entreprise. C’est un honneur pour moi de contribuer à définir l’avenir de CGS ! ».

À propos de CGS

Depuis plus de 40 ans, CGS permet aux entreprises internationales, aux entreprises régionales et aux agences gouvernementales d’améliorer leurs performances grâce à des applications commerciales, à l’apprentissage en entreprise et à des services d’externalisation. CGS se concentre entièrement sur la création de solutions complètes qui répondent aux besoins complexes et multidimensionnels des clients et soutiennent leurs activités commerciales les plus fondamentales. Basée à New York, CGS a des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site www.cgsinc.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Contact médias

Alan Marcus

amarcus@cgsinc.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a39794c0-0478-4d87-8ded-2ed3a2cc96be

GlobeNewswire Distribution ID 9289541