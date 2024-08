Brains Bioceutical s’apprête à obtenir l’une des premières certifications CEP pour le cannabidiol au monde auprès de la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé

Faire progresser l’innovation pharmaceutique : la certification CEP de Brains Bioceutical permettra de simplifier le développement de médicaments à base de cannabinoïdes, en s’inspirant du médicament contre l’épilepsie à base de CBD de Jazz Pharmaceuticals, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 1,4 milliard de dollars en 2024

SANDWICH, Royaume-Uni, 23 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Brains Bioceutical Corp. (BBC) a franchi une étape décisive en soumettant l’une des premières demandes de CEP (Certification de conformité) au monde pour sa substance pharmaceutique active (API) à base de cannabidiol (CBD) à la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (EDQM). Cette démarche historique démontre que le CBD de BBC répond aux normes les plus strictes de l’industrie en matière de cannabinoïdes de qualité pharmaceutique.

La CEP confirme que le CBD de BBC répond aux normes de la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.), une reconnaissance cruciale pour les fabricants de produits pharmaceutiques en Europe, au Canada, en Australie, au Japon et aux États-Unis. Cette certification facilite les processus réglementaires et garantit une qualité, une uniformité et une sécurité élevées sur les marchés mondiaux.

Parmi les autres avantages de la CEP, citons :

Faciliter et simplifier les interactions entre les régulateurs et l’industrie, en veillant à ce que les substances utilisées dans la production pharmaceutique répondent aux normes de la Pharmacopée européenne et soient conformes à la législation européenne pertinente.

Faciliter la gestion des médicaments expérimentaux pour les produits médicinaux.

Compléter et rapprocher les monographies de la Pharmacopée européenne et les exigences des dossiers réglementaires pour les médicaments.

Faire le lien entre les autorités sanitaires et l’industrie, en améliorant la communication et la coopération.

Ricky Brar, PDG et président de Brains Bioceutical Corp. a souligné l’importance de cette certification dans la stratégie à long terme de l’entreprise. « L’obtention d’une CEP pour notre substance pharmaceutique active à base de cannabidiol est une étape cruciale dans notre stratégie pour devenir le leader du marché mondial des cannabinoïdes. Elle renforce notre engagement en faveur de la qualité et de l’innovation et permet à Brains Bio d’établir une nouvelle norme pour l’industrie. Il ne s’agit pas seulement de répondre aux exigences réglementaires, mais de les dépasser et d’établir une nouvelle référence en matière de produits cannabinoïdes de qualité pharmaceutique. »

Dean Billington, directeur de l’exploitation de Brains Bioceutical Corp. a ajouté : « Notre demande auprès de l’EDQM témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe. La CEP nous offrira un avantage concurrentiel significatif, en garantissant que notre IPA de cannabidiol sera reconnu comme un ingrédient de premier ordre pour l’usage pharmaceutique. Nous sommes fiers d’être des pionniers dans ce secteur qui évolue rapidement et de rechercher l’excellence dans tous les aspects de nos activités. »

La demande mondiale de produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes reste soutenue, comme en témoigne Epidiolex, dont Jazz Pharmaceuticals prévoit qu’il générera un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard de dollars en 2024 [1]. Cela reflète une croissance et une demande continues pour des produits pharmaceutiques à base de cannabinoïdes de haute qualité.

La procédure d’examen de l’EDQM, qui a débuté le 8 août 2024, durera environ 115 jours ouvrables. L’obtention d’une CEP confirmera que le CBD de Brains Bio répond aux exigences rigoureuses de la Ph. Eur.

Cette demande de CEP souligne la détermination sans faille de Brains Bio à établir de nouvelles normes pour l’industrie des cannabinoïdes. Elle vient s’ajouter aux licences de BPF et de substances contrôlées de l’UE dont dispose Brains Bio. En alignant son IPA CBD sur les critères rigoureux de la Pharmacopée européenne, Brains Bio participe non seulement au marché, mais façonne aussi activement son avenir.

Dans le cadre de notre partenariat stratégique, Brains Bioceutical et DSM-Firmenich ont uni leurs forces pour mettre à profit leur expertise combinée dans la recherche et le développement des cannabinoïdes. En collaboration avec Brains Bioceutical, fabricant de cannabinoïdes de qualité pharmaceutique, DSM-Firmenich offre une plateforme d’innovation de bout en bout conçue pour accompagner les premières étapes du développement de médicaments à base de cannabinoïdes et optimiser le potentiel des formulations à base de CBD. Cette plateforme offre une expertise de pointe en matière de formulation, un réseau mondial de spécialistes de la réglementation et des compétences en matière d’études précliniques et cliniques. L’entreprise est également en mesure de fournir des solutions personnalisées en fonction du domaine thérapeutique et de l’objectif de délivrance du médicament. Pour en savoir plus sur la façon dont la plateforme d’innovation des cannabinoïdes de DSM-Firmenich contribue à améliorer la santé des patients, visitez le site : www.dsm.com/cannabinoid-actives .

À propos de Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical est le leader des solutions de santé et de bien-être à base de plantes naturelles, fondées sur l’expérience clinique et la recherche scientifique.

Brains Bio est un fabricant de premier plan de substances pharmaceutiques actives (IPA) naturelles et pures de la plus haute qualité. Grâce à un ensemble unique de licences et de certifications, Brains Bio est stratégiquement positionné pour tirer parti de l’environnement réglementaire complexe, en garantissant son avantage en tant que pionnier et en termes de qualité des produits. Brains Bio a des activités diversifiées dans les secteurs pharmaceutiques, médicaux et nutraceutiques au sein du marché des cannabinoïdes, qui connaît une croissance rapide, ce qui lui confère une proposition de valeur forte et unique.

