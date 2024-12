Brains Bioceutical élargit son offre de cannabinoïdes leaders sur le marché avec le D9-THC et le CBN, et ouvre ainsi de nouvelles possibilités en matière de développement de médicaments

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Brains Bioceutical Corp. (Brains Bio), leader mondial dans la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) à base de cannabinoïdes naturels et conformes aux BPF, annonce élargir sa gamme de produits leaders sur le marché. Le cannabinol (CBN) est disponible en tant qu’IPA certifié BPF au sein de l’UE. Le D9-tétrahydrocannabinol (THC) est une structure cristalline solide, et des travaux visant à optimiser la stabilité du cannabigérol (CBG) et à effectuer les dernières étapes en vue de sa validation sont en cours.

Ces nouveaux ajouts viennent compléter le portefeuille actuel de Brains Bio. Le CBD est un IPA utilisé dans le cadre de plus de 30 études cliniques et précliniques, y compris une étude de phase III portant sur l’épilepsie réfractaire ayant débouché sur une demande de mise sur le marché, et une étude de phase II portant sur les troubles liés à l’usage d’opiacés. Par le biais d’une distribution immédiate d’échantillons à l’échelle mondiale, Brains Bio ouvre de nouvelles voies pour la recherche clinique, le développement de produits et l’innovation thérapeutique.

La nouvelle vague de traitements à base de cannabinoïdes dévoilée

Le portefeuille élargi de Brains Bio reflète la détermination de la société à développer des cannabinoïdes pour la recherche et le développement pharmaceutique. Parmi sa gamme de produits, on peut citer des produits formulés et des IPA conformes à la Pharmacopée européenne (Ph. Eur.) et aux exigences de l’ICH Q7, conçues pour soutenir les programmes cliniques approuvés par les organismes de réglementation et ciblant des besoins médicaux fondamentaux non satisfaits. Ces IPA, avec des applications potentielles pour une large gamme d’usages thérapeutiques, notamment concernant les troubles neurologiques, les douleurs chroniques et les maladies inflammatoires, sont en passe d’entraîner des progrès cliniques révolutionnaires.

S’appuyer sur les réussites antérieures

L’industrie pharmaceutique a déjà assisté à l’intégration réussie de médicaments à base de cannabinoïdes. Plusieurs médicaments autorisés par la FDA et l’EMA démontrent des bénéfices cliniques significatifs, notamment :

Epidiolex (CBD) : solution buvable destinée à traiter les crises d’épilepsie associées aux syndromes de Lennox-Gastaut et de Dravet (autorisé par la FDA/l’EMA).

solution buvable destinée à traiter les crises d’épilepsie associées aux syndromes de Lennox-Gastaut et de Dravet (autorisé par la FDA/l’EMA). Marinol et Syndros (Dronabinol) : formulations pour les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et l’anorexie liée au SIDA (autorisés par la FDA/l’EMA).

: formulations pour les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et l’anorexie liée au SIDA (autorisés par la FDA/l’EMA). Sativex (CBD/THC) : traitement contre la spasticité liée à la SEP et à d’autres maladies neurologiques (autorisé par l’EMA).

Ces réussites mettent en évidence le potentiel thérapeutique des traitements à base de cannabinoïdes et leur acceptation croissante au sein de la communauté médicale. Brains Bio continue à se consacrer à faire progresser les connaissances scientifiques sur les cannabinoïdes.

« Une étape clé pour l’industrie pharmaceutique »

« L’introduction de CBN, un IPA de haute qualité, du D9 THC et du CBG constitue un moment historique pour Brains Bio et pour l’industrie pharmaceutique dans son ensemble, » a déclaré Ricky Brar, PDG et président de Brains Bioceutical Corp. « Ces produits permettent aux chercheurs et aux développeurs de médicaments de repousser les limites de la science autour des cannabinoïdes, et de fournir ainsi plus rapidement des traitements révolutionnaires pour les patients du monde entier. Cette prouesse reflète notre engagement inébranlable à fournir des IPA qui répondent aux normes les plus strictes en matière de sécurité, de qualité et de régularité. »

Un marché appelé à se développer

Le Global Cannabinoid Derived Pharmaceutical Market Research Report (Rapport d’étude de marché mondial sur les produits pharmaceutiques dérivés des cannabinoïdes) de 2024 prévoit une augmentation significative du marché, qui devrait passer de 884,3 millions de dollars en 2021 à 4,87 milliards de dollars d’ici 2034 (TCAC de 13,4 %). Cette augmentation reflète la reconnaissance croissante de l’efficacité des thérapies à base de cannabinoïdes dans le traitement de très nombreuses maladies.

Le portefeuille d’IPA de Brains Bio représente l’avenir, et offre aux pionniers de l’industrie pharmaceutique un ingrédient solide et conforme pour accélérer le développement de traitements à base de cannabinoïdes autorisés en vertu des réglementations.

Demandes d’échantillons et de renseignements

Des échantillons des IPA de Brains Bioceutical Corp., le THC et le CBN, peuvent être distribués dès à présent. Pour toute demande de renseignements et d’informations complémentaires, les laboratoires pharmaceutiques et les organismes de recherche peuvent contacter la société à l’adresse ir@brainsbio.com.

À propos de Brains Bioceutical Corp.

Brains Bioceutical Corp. est un leader mondial dans le développement et la fabrication d’IPA à base de cannabinoïdes naturels pour l’industrie pharmaceutique. La société s’emploie à faire avancer les recherches sur les cannabinoïdes, ce qui se traduit par des solutions innovantes qui répondent à des besoins médicaux fondamentaux non satisfaits, dans l’optique de révolutionner l’avenir de la médecine.

