Avis aux joueurs mineurs : les casinos en ligne réglementés vont confisquer les gains et adopter des outils biométriques permettant la vérification de l’âge

WATERFORD, Irlande, 23 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans le cadre de la lutte menée contre la pratique des jeux d’argent par les mineurs, les casinos en ligne réglementés du monde entier confisqueront les gains de tout joueur en dessous de l’âge légal. À l’heure où l’industrie des jeux d’argent adopte une position ferme pour contrer les pratiques illégales, elle recourt également à une technologie de pointe permettant la vérification de l’âge par biométrie faciale afin de renforcer ses plateformes de contrôle.

Le portail mondial de ressources sur les casinos, Minimum Deposit Casinos (ou MDC), division du OneTwenty Group, a indiqué que ces initiatives soulignaient à quel point l’industrie prenait ce problème au sérieux. Aux États-Unis, cinq casinos du New Jersey et un hippodrome ont déjà confisqué 77 000 dollars gagnés par des mineurs.

« Les casinos en ligne redoublent d’efforts, et cette approche sans concession est dissuasive, car elle montre que pour les mineurs, le jeu n’est pas une option rentable, au sens propre du terme. Nous adressons un avertissement clair aux jeunes pour les inciter à renoncer aux sites de jeux d’argent. Les gains confisqués seront remis aux autorités gouvernementales compétentes et viendront financièrement appuyer des programmes tels que le traitement de la dépendance au jeu » relève Miranda Raaff, Responsable de l’information sur les jeux en ligne chez MDC, avant d’ajouter :

« En outre, l’adoption d’outils conçus pour la vérification de l’âge marque une avancée de taille dans notre mission. En adoptant ces outils sophistiqués, notre secteur ne se contente pas de vivre à l’ère numérique, mais établit une nouvelle référence en matière de protection des joueurs. »

Des gouvernements comme ceux de l’Allemagne ou de l’Argentine se sont ralliés à cette idée et ont approuvé ces outils de vérification pour les sites en ligne. L’Australie a également entrepris des démarches en ce sens, et le Royaume-Uni y songe.

« À mesure que cette tendance prend de l’ampleur, les casinos en ligne et les pays devraient être de plus en plus nombreux à suivre le mouvement. Dans un monde où l’accès au numérique est à la portée de tous les adolescents, la lutte contre le jeu des mineurs est plus cruciale que jamais », souligne Mme Raaff.

Et de conclure : « Notre secteur reste fidèle à sa mission de protection des mineurs. Grâce à la collaboration et à un engagement commun en faveur du jeu responsable, nous réalisons des progrès considérables et nous continuerons à plaider en faveur d’un environnement de jeu plus sûr dans le monde entier. »

À propos de MDC

Minimum Deposit Casinos, une division de OneTwenty Group, est un portail mondial de ressources sur les casinos qui analyse et recommande les casinos en ligne réglementés les plus fiables aux joueurs. Pour ce faire, la société procède à un audit approfondi des casinos, en se concentrant sur la sécurité, la validité des licences de jeu, les outils de jeu responsable et les pratiques de jeu équitables.

Contact : miranda@onetwentygroup.com

Site Web : www.minimumdepositcasinos.org

GlobeNewswire Distribution ID 1000987956