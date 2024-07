Adrian Ridge est nommé directeur général de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, Californie, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — À compter du 1er juillet 2024, Adrian Ridge est directeur général de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, qui fait partie de la branche industrielle de Nikkiso Co. Ltd. Ridge succède à Peter Wagner, qui reste engagé au sein du conseil d’administration en tant que président exécutif de Nikkiso CE&IG Group.

En tant que directeur général, Ridge pilotera les performances opérationnelles et financières du Groupe et le préparera à sa croissance future. Dans son rôle de président exécutif, Wagner se concentrera sur la mise en œuvre de la vision et de la stratégie à long terme du Groupe en qualité de conseiller.

« Au nom du conseil d’administration, je souhaite la bienvenue et félicite Adrian pour sa promotion au poste de directeur général », a déclaré Wagner. « C’est un leader confirmé qui s’engage au bon moment pour soutenir la croissance de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases vers de nouveaux sommets. »

« Je n’ai jamais été aussi enthousiasmé par le potentiel d’une entreprise que par celui de Nikkiso », a affirmé Ridge. « Nous disposons de tous les ingrédients nécessaires pour être leader sur tous les marchés que nous desservons dans toutes les régions du monde. Je suis honoré et reconnaissant pour cette opportunité unique. »

À propos d’Adrian Ridge

Ridge a rejoint Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases en 2022 en tant que vice-président directeur de la fabrication et des opérations après avoir travaillé près de 30 ans chez le géant manufacturier suédois Atlas Copco où il a occupé plusieurs postes de direction au niveau mondial. Il est titulaire d’un diplôme en génie mécanique et d’un MBA de l’Université de Durham au Royaume-Uni.

Contact média

Lisa Adams

Lisa.adams@nikkisoceig.com

Mobile : +1 405 492-1689

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group est un fournisseur leader d’équipements cryogéniques et de technologies et d’applications conçues pour les marchés inhérents à l’énergie propre et aux gaz industriels. Le Groupe emploie plus de 1 600 personnes dans 22 pays sous la direction de Cryogenic Industries, Inc. en Californie du Sud, aux États-Unis, qui est une filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3496ba9-85d1-4c91-b199-181d30747a25

