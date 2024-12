A Bitget se prepara para a conformidade MiCA com um futuro centro regional europeu

VICTORIA, Seychelles, Dec. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Bitget, líder em bolsa de criptomoedas do mundo e empresa Web3, está explorando o estabelecimento de seu centro regional europeu na Lituânia como parte de sua expansão estratégica na União Europeia. A mudança está alinhada com a estrutura Markets in Crypto-Assets (MiCA) da UE, que fornece um ambiente regulatório unificado para os criptoativos em toda a região.

A empresa está se preparando ativamente para a conformidade de acordo com a estrutura MiCA, incluindo planos de estabelecer um escritório e recrutar equipes de conformidade e operações na Lituânia.

“Apreciamos verdadeiramente as autoridades regulatórias da UE por sua liderança e visão de nutrir um ambiente seguro e vibrante para a inovação digital. Nossa visão para a Europa vai além da expansão de negócios. O continente está na vanguarda da revolução cripto, e temos o compromisso de contribuir com seu ecossistema crescente de startups de cripto”, disse Hon Ng, diretor jurídico da Bitget. “Ao estabelecer um centro na União Europeia, estamos demonstrando nosso forte compromisso de manter os mais altos padrões de segurança e conformidade”, ele adicionou.

A Bitget trabalha de maneira consistente em direção a cumprir a conformidade regulatória em todo o mundo em jurisdições favoráveis a criptomoedas, mantendo licenças em grandes mercados como Polônia, Austrália e Itália. A bolsa recentemente entrou de novo no mercado do Reino Unido, oferecendo serviços de cripto totalmente em conformidade e está buscando aprovações regulatórias em mais de 15 jurisdições em todo o mundo. Isso inclui a Lituânia, onde a Bitget assegura seu registro de cripto, o que mostra sua dedicação em operar de maneira segura e transparente na Europa.

A empresa também planeja colaborar estreitamente com os reguladores europeus para garantir que seus produtos atendam a todos os requisitos regulatórios, ao mesmo tempo que prioriza a proteção dos ativos e dados dos usuários. À medida que a estrutura MiCA entra em vigor, os passos proativos da Bitget a impulsionam para que se torne a bolsa em conformidade de crescimento mais rápido.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 45 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, oferecendo acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptografia multicadeia de classe mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos Web3 integrais, incluindo funcionalidade de carteira, swap de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de Parceiro Oficial de Criptomoedas da Principal Liga de Futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do Leste, Sudeste Asiático e América Latina, bem como um parceiro global dos atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro de boxe) e İlkin Aydın (equipe nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: Os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. É possível que o valor de seu investimento seja afetado e não atinja suas metas financeiras ou não consiga recuperar seu investimento principal. Procure sempre uma consultoria financeira independente e considere sua própria experiência e situação financeira. O desempenho no passado não é uma medida confiável do desempenho no futuro. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas incorridas por você. Nada do que consta neste documento deve ser interpretado como orientação financeira.

