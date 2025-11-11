‫يشارك مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا في وفد هونغ كونغ الذي يزور المملكة العربية السعودية، لتعزيز الابتكار وتوسيع آفاق الاستثمار خلال الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

هونغ كونغ- 11 نوفمبر 2025 – يؤكد مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا التزامه برعاية الشركات والمواهب التكنولوجية، ودفع عجلة تطوير منظومة الابتكار والتكنولوجيا المحلية، مع مواصلة دعم شركات المجمع في استكشاف الأسواق الدولية، والاستفادة من دور هونغ كونغ كحلقة وصل بين العالم والصين القارية، واستكمالًا للنجاح الذي أحرزته الزيارة السابقة، انضمت 13 شركة من شركات مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إلى وفد قادَه وزير المالية الصيني بول تشان في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر، في زيارة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

انضمت 13 شركة من شركات مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إلى وفد قادَه وزير المالية الصيني بول في زيارة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.”

يواصل مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا تعاونه مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ بعد أن قادا معًا 22 مؤسسة تكنولوجية من هونغ كونغ للمشاركة في اثنين من أبرز فعاليات الابتكار والتكنولوجيا في دبي، هما جيتكس غلوبال وإكسباند نورث ستار، وجاءت الزيارة الجديدة إلى الرياض تأكيدًا على التزام الجانبين بتوسيع التعاون مع منطقة الشرق الأوسط، وتُعد مبادرة مستقبل الاستثمار منصة عالمية تجمع صانعي القرار في السياسة والأعمال والمستثمرين ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية واستكشاف فرص الاستثمار.

التقى الدكتور مارتن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي تو كول مع الغرف والمؤسسات المحلية، وتمكن من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدار لمواد البناء.

واصلت شركات المجمع تعزيز منظومة الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ نحو صانعي القرار وقادة الأعمال في الشرق الأوسط من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر رفيع المستوى، مستكشفة الفرص المحتملة في الاستثمار التكنولوجي، والتعاون في البحث والتطوير، وتوسيع الأسواق، حيث حققت شركة آي تو كول وهي شركة من شركات المجمع تقدمًا ملموسًا بتوقيع مذكرة تفاهم ناجحة مع شركة مدار لمواد البناء، بينما استعرضت شركة ويستويل تكنولوجي، والتي سبق لها زيارة الشرق الأوسط العام الماضي، رحلتها التنموية خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام.

تتخصص شركة ويستويل تكنولوجي في تقديم حلول الطاقة الجديدة المؤتمتة، وقدّم يانغ مينغ، الرئيس التنفيذي لشركة ويستويل القابضة (هونغ كونغ) خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، عرضًا بعنوان “الانطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة للذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة”، استعرض فيه رؤى حول دمج الذكاء الاصطناعي والطاقة لدفع التحول الأخضر في قطاع الخدمات اللوجستية، وتشمل أنشطة الشركة حاليًا 28 دولة ومنطقة، بما في ذلك سوق الشرق الأوسط.

قدمت هذه الزيارة إنجازًا بارزًا لمجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وقطاع الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ، حيث ساهمت في توطيد أواصر التعاون مع الشرق الأوسط، وتوسيع شبكة التعاون العالمية، وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة في تطوير منظومة الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ

نبذة عن مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا

تأسس مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا عام 2001، وأسّس منظومة مزدهرة للابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ، داعمًا 13 شركة من الشركات أحادية القرن (اليونيكورن)، وراعيًا نحو 15,000 موهبة بحثية، ومستضيفًا أكثر من 2,400 شركة تكنولوجية من 25 دولة ومنطقة، متخصصة في مجالات الطب الحيوي، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المالية، وتطوير المدن الذكية، ويكرّس مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا جهوده لتعزيز مكانة هونغ كونغ حيث يمثل مركزًا عالميًا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا.

ويسعى مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا لجذب ورعاية المواهب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتسريع تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية، إلى جانب تقديم دعم متكامل للشركات التكنولوجية والمحترفين خلال رحلتهم نحو التميّز والابتكار، يأتي ذلك انسجامًا مع رؤية هونغ كونغ المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز نمو منظومته المتقدمة للابتكار والتكنولوجيا، حيث يضم مجمع هونغ كونغ للعلوم في باك شيك كوك، ومركز إنوسنتر في كولون تونغ، وثلاثة مراكز إينوبارك في تاي بو، ويوين لونغ، وتسوانغ كووان أو، وتعمل هذه المنشآت على دفع عجلة التقدم في التكنولوجيا التطبيقية، مع تركيز خاص على صناعات التصنيع المتقدم، والميكروإلكترونيات، والتكنولوجيا الحيوية، ممهِّدة الطريق أمام هونغ كونغ لدخول مرحلة صناعية جديدة ومبتكرة.

ويستفيد فرع مجمع هونغ كونغ العلمي في شنتشن، الكائن في منطقة فوتيان، من الميزة الاستراتيجية المتمثلة في “الاستفادة من دعم الوطن الأم والانفتاح على العالم”، ليكون حلقة الوصل التي تربط بين الشركات المحلية والعالمية ويشجع التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، ويوفر الفرع للشركات العالمية والمحترفين مساحات متكاملة للبحث والعمل المشترك، مع تركيز خاص على سبعة قطاعات رئيسية تشمل: التكنولوجيا الطبية، والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمواد الجديدة، والميكرو إلكترونيات، والتكنولوجيا المالية، والتنمية المستدامة.

يكرّس مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا جهوده لدفع تطوير منظومة الابتكار والتكنولوجيا في هونغ كونغ، من خلال توفير البنية التحتية البحثية، وخدمات دعم الشركات الناشئة والمؤسسات، والخبرات المهنية في الاستثمار والأعمال، وتعزيز شبكات الشراكات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتسهم هذه الجهود في جعل الابتكار محركًا جديدًا للنمو الاقتصادي في هونغ كونغ.

لمزيد من المعلومات عن مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hkstp.org.