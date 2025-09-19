‫فينفاست تعلن عن شراكة استراتيجية مع الجمعية العربية للسيارات بهدف تعزيز خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط

دبي، 19 سبتمبر، 2025 – أعلنت فينفاست رسميًا عن عقد شراكة استراتيجية مع الجمعية العربية للسيارات (AAA)، الرائدة في تقديم خدمات دعم المركبات في الشرق الأوسط، لإطلاق برنامج متكامل لخدمات المساعدة على الطريق لعملاء فينفاست في 6 دول هي: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان. وتُعد هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة فينفاست المستمرة نحو تعزيز تجربة العملاء والارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع في المنطقة.

فبموجب هذه الشراكة، ستوفر الجمعية العربية للسيارات مجموعة شاملة من خدمات المساعدة على الطريق، تضم: السحب الطارئ، النقل إلى محطات الشحن عند نفاد البطارية، إعادة تشغيل بطارية 12 فولت، استبدال الإطارات التالفة، إضافة إلى خدمة فتح السيارة عند فقدان المفاتيح.

وسيتم تنفيذ هذه الخدمات من خلال فنيين مدرَّبين وفق أعلى المعايير التقنية الخاصة بفينفاست، وبما يتماشى مع اللوائح المحلية. كما تضمن الجمعية سرعة الاستجابة، حيث لا يتجاوز متوسط الرد على المكالمات 45 ثانية، بينما يصل زمن تقديم الدعم الميداني إلى ما بين 60 إلى 90 دقيقة اعتمادًا على الموقع والظروف المرورية.

من جانبها، ستدعم فينفاست الشرق الأوسط جهود الجمعية العربية للسيارات عبر تزويدها بالبيانات الفنية اللازمة، وتقديم برامج تدريب متخصصة، إضافة إلى إنشاء خطوط ساخنة مخصصة في كل دولة لضمان سرعة وجودة الخدمة. على أن تلتزم الجمعية بالحفاظ على معدل رضا عملاء لا يقل عن 90%، بما يعكس التزامها بالتميز في الخدمة.

جدير بالذكر أن برنامج المساعدة على الطريق يوفر تغطية لمدة 10 سنوات من تاريخ شراء السيارة، وهو قابل للتحويل داخل بلد الشراء، مما يمنح مالكي سيارات فينفاست مرونة إضافية وراحة بال.

وفي هذا السياق، صرحت السيدة دو هواي لينه، الرئيس التنفيذي لشركة فينفاست الشرق الأوسط: “تُعد هذه الشراكة مع الجمعية العربية للسيارات خطوة استراتيجية محورية في مسيرة فينفاست نحو توسيع وتعزيز جودة خدماتها في منطقة الشرق الأوسط. إنها تجسيد راسخ لفلسفتنا التي تضع العميل في صميم أولوياتنا، حيث نسعى جاهدين لضمان أن كل مرحلة مع علامتنا التجارية، بدءًا من المنتج وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع، يمنح عملاءنا قيمة حقيقية مع شعور بالثقة والأمان. ومن خلال توفير دعم سريع، موثوق، واحترافي على الطريق، نهدف إلى ترسيخ ثقة العملاء وضمان شعورهم بالدعم الكامل في كل خطوة.”

من جانبه، علَّق السيد بول تي جوزيف، المدير العام للجمعية العربية للسيارات (AAA)، قائلًا: “نحن فخورون بالتعاون مع فينفاست، العلامة التجارية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية التي تكتسب زخمًا متزايدًا على مستوى العالم. وبخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال الدعم على الطريق، تلتزم الجمعية العربية للسيارات بتقديم خدمات عالمية المستوى من شأنها تعزيز الأمان ورضا عملاء فينفاست في جميع أنحاء منطقة الخليج. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستضع معيارًا جديدًا لجودة خدمات السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.”

علاوة على ذلك، أبرمت فينفاست اتفاقيات توزيع حصرية مع عدد من أبرز الشركاء في قطاع السيارات بالمنطقة، من بينهم: الطاير للسيارات في الإمارات، المنا القابضة في قطر، وشركة بهوان للسيارات والتجارة في سلطنة عُمان. ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، تسهم فينفاست في دفع عجلة التحول نحو التنقل الأخضر في الشرق الأوسط، مع ترسيخ رسالتها الرامية إلى جعل السيارات الكهربائية خيارًا متاحًا للجميع.

حول فينفاست:

تعد شركة فينفاست (NASDAQ: VFS)، التابعة لشركة فن جروب (Vingroup JSC) إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية على مستوى دولة فيتنام، وهي شركة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية. تلتزم الشركة برؤية طموحة تتمثل في جعل السيارات الكهربائية متاحة للجميع، وذلك من خلال تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المركبات الكهربائية، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية والحافلات.

تشهد الشركة حاليًا نموًا متسارعًا وتوسعًا في أسواقها العالمية، حيث تعمل على تعزيز حضورها في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وتوسيع شبكة توزيعها، إلى جانب تطوير قدراتها الإنتاجية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: حول فينفاست

حول الجمعية العربية للسيارات (AAA):

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسخت الجمعية العربية للسيارات (AAA) مكانتها كأبرز مزود لخدمات المساعدة الطارئة على الطريق على مدار الساعة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ومع تزايد أعداد المركبات في المنطقة، أثبتت الجمعية دورها كشريك موثوق للسائقين، عبر تقديم دعم سريع وفعال في أي وقت وأي مكان.

وتعتمد الجمعية على غرفة تحكم مركزية وفريق متعدد اللغات من ممثلي خدمة العملاء، إضافة إلى أسطول متطور يضم شاحنات السحب والدراجات النارية، لتوفير خدمات سريعة واحترافية على مدار 24 ساعة يوميًا طوال العام. وتُدار جميع خدماتها وفق أعلى معايير التقنية والاحترافية والعناية بالعملاء، ما جعلها الاسم الأبرز في حلول التنقل الطارئة بالشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://www.aaaemirates.com