فيلما فايتكونايت تنضم إلى تشابمان فريبورن كنائب رئيس لقطاع الركاب في المملكة العربية السعودية

يسر شركة تشابمان فريبورن، الرائدة عالميًا في حلول تأجير الطائرات وإحدى شركات مجموعة أفيا سلوشن، أن تعلن عن تعيين فيلما فايتكونايت في منصب نائب رئيس الركاب – المملكة العربية السعودية.

تتمتع فيلما بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الطيران التجاري والمبيعات والتسويق ، وتتمتع أيضا بسجل حافل في القيادة والتميز في خدمة العملاء. وتنضم إلى تشابمان فريبورن بعد أن شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة سكايلننس ، وهي شركة وساطة طيران دولية متخصصة تتبع مجموعة افيا سلوشن ، حيث اكتسبت سمعة مرموقة في تقديم أعلى معايير الخدمة والدقة التشغيلية.

وقبل قيادتها لشركة سكايلننس ، شغلت فيلما منصب الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة افيا سلوشن، حيث عملت بشكل وثيق مع رئيس مجلس الإدارة ومؤسس المجموعة، جيديميناس زييميليس، لتشكيل استراتيجيات الاتصال العالمية ودعم التوسع الدولي السريع للمجموعة.

وقال ليناس دوفيديناس، رئيس منطقة الهند- الشرق الأوسط و افريقيا في تشابمان فريبورن: “بينما نواصل توسيع وجودنا في الأسواق الدولية الرئيسية، فإن القيادة القوية أمر بالغ الأهمية لنجاحنا المستمر.

وتتمتع فيلما بمعرفة عميقة بصناعة الطيران، إلى جانب فهم شامل لمنظومة مجموعة افيا سلوشن .

هذا، بالإضافة إلى خبرتها في قطاع الركاب وتفانيها اللامحدود في خدمة العملاء، يجعلها إضافة مثالية لفريقنا في المملكة العربية السعودية.”

تُعرف فيلما كخبيرة موثوقة في مجال الطيران والاتصالات الاستراتيجية، وتتميز بقدرتها على التعامل مع التحديات المعقدة وتقديم تجارب استثنائية للعملاء. وخلال قيادتها لشركة سكايلننس ، أسست ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية والدقة والتعاطف، ما أكسبها ثقة العملاء العالميين بدءًا من كبار التنفيذيين إلى رؤساء الدول.

وقالت فيلما فايتكونايت: “يشرفني جدًا الانضمام إلى تشابمان فريبورن وتولي هذا التحدي الجديد في واحدة من أكثر أسواق الطيران ديناميكية في العالم. تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا استثنائيًا، وأتطلع إلى المساهمة في هذا الزخم من خلال تقديم حلول تأجير الطائرات مصممة خصيصًا ومركزة على العميل، وبالجودة التي يتوقعها عملاؤنا.”

وتؤكد هذه الخطوة التزام شركة تشابمان فريبورن بتوسيع وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال قيادة متميزة ونهج يعتمد على الإنسان أولاً والخدمة المتميزة كأولوية.

معلومات عن تشابمان فريبورن

بخبرة تمتد لأكثر من 50 عامًا، تُعد تشابمان فريبورن من الشركات الرائدة عالميًا في حلول الطيران المستأجر، وتحظى بثقة الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات الإنسانية، وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم. منذ تأسيسها في المملكة المتحدة عام 1973، نمت الشركة لتصبح قوة عالمية لها مكاتب في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، وأستراليا.

من الشحنات العاجلة واللوجستيات المعقدة إلى الطائرات الخاصة، والرحلات الدبلوماسية، والسفر الجماعي المصمم حسب الطلب، تقدم تشابمان فريبورن مجموعة متكاملة من خدمات تأجير الطائرات، وتشتهر بالدقة، والسرية، والموثوقية. سواء كانت مهمتنا نقل قادة عالميين أو شحن معدات طبية عاجلة، فإن خبرتنا تضمن نجاح كل رحلة مع كل اقلاع .

تشابمان فريبورن هي جزء من مجموعة افيا سلوشن، أكبر مزود عالمي لخدمات ACMI، والتي تضم أكثر من 250 شركة فرعية، و14,000 متخصص في مجال الطيران، وأسطولًا عالميًا يضم أكثر من 200 طائرة.

للتواصل :

Vilma Vaitiekunaite

966112637597+

[email protected]

