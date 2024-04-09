‫عيد سونغكران (Songkran) في بانكوك مع مجمع اي ام (EM DISTRICT) سيهيمنا على المشهد السياحي العالمي.

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 9 2024 أبريل

لا تزال بانكوك رائدة السياحة في تايلاند بلا منازع، حيث تجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم بسحرها وجاذبيتها التي لا مثيل لها، وتعزز مكانتها كوجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجارب لا تُنسى مع جوائز حديثة واحتفالات قادمة. حصلت بانكوك، مع تدفق مذهل من الزوار يبلغ 22,78 مليون زائر إلى شوارعها سنويًا، على لقب المدينة الأكثر زيارة في العالم لعام 2023 وفقًا للإحصائيات العالمية، علاوة على جاذبيتها التي لا يمكن إنكارها، ومغامري بانكوك وعشاق ثقافتها والمتجولين في جميع أنحاء العالم. صنفت مجلة DestinAsia مدينة بانكوك مؤخرًا على أنها الوجهة رقم واحد، مما يؤكد مكانتها كواحدة من أفضل وجهات السفر في العالم. تقديرًا لكرم الضيافة الاستثنائي الذي تتمتع به بانكوك، والنسيج الثقافي الغني، ومجموعة لا حصر لها من عوامل الجذب، تؤكد هذه الجائزة المرموقة على السمعة الاستثنائية للمدينة. تتأهب المدينة لمهرجان سونغكران القادم، احتفالًا بهذا التقليد القديم المصنف باعتباره تراث غير مادي من اليونسكو. في الفترة من 13 إلى 15 أبريل، تجتاح احتفالات سونغكران جميع أنحاء تايلاند، وتحول شوارعها الصاخبة إلى كرنفال مبتهج من معارك المياه، والعروض الثقافية، والمهرجانات المبهجة.

علاوة على ذلك، تبشر سونغكران بفترة راحة للسكان المحليين والسياح على حد سواء، حيث تشهد المدينة انخفاضًا في الازدحام المروري في بانكوك، مما يسمح للزوار بالتنقل في شوارعها بسهولة وراحة. جهة التسوق الرئيسية في بانكوك، هي مجمع اي ام (EM DISTRICT)، بما في ذلك إمبوريوم وإكوارتير وإمسفير، ويقدم مجموعة واسعة من الأنشطة لإسعاد وإرضاء جميع الأذواق.

بدءًا من حدث “Kud Thai” الشهير والذي يعني أفضل اختيار في تايلاند، والذي يعرض أرقى العروض التايلاندية بدءًا من 27 مارس حتى 18 أبريل 2024، إلى مجموعة مختارة من الهدايا التذكارية التايلاندية والأزياء المحلية وأسلوب الحياة المحلي، والمواي تاي والفواكه المحلية المتميزة في إمبوريوم “Kud Thai Pop fest”، يمكن للزوار المشاركة في تجربة ثقافية غامرة بدءًا من ورشة العمل الحرفية وحتى الأداء الموسيقي التايلاندي الذي يحتفل بجوهر التراث الغني والحرفية في تايلاند. خلال الفترة من 27 مارس إلى 4 أبريل، يمكن لعشاق الطعام الشروع في رحلة طهي في إكوارتير مع أفضل الفواكه التايلاندية والمطاعم الشعبية. عند الوصول عبر الممر العلوي من محطة BTS Prom Phong، يقدم إمسفير، أحدث مركز تجاري في تايلاند، “Kud Thai Ent Fest”، مع طابور طويل من مطاعم مأكولات الشوارع، وبار على الطراز التايلاندي، وملابس تايلاندية تقليدية مع صورة مجانية وملابس تايلاندية للإيجار (12 – 16 أبريل)، إضافة إلى مداخل الأنفاق المائية الخلابة خلال الفترة من 5 إلى 17 أبريل.

سيحضر أكثر من 30,000 شخص من جميع أنحاء العالم إلى يو او بي لايف (UOB Live) ونادي تريبيس سكاي (Tribes Sky) الشاطئي لحضور حدث شانغ جاي لا (Shang-gay-la) من جي- سيركيت (G-circuit) الذي سيعقد خلال سونغكران في الفترة من 12 إلى 15 أبريل للاحتفال بالحب والتنوع والقبول.

يوفر احتفال سونغكران في مجمع اي ام (EM DISTRICT)، للسائح من جميع أنحاء العالم فرصة لتجربة الثقافة التايلاندية بطريقة حديثة، وهو مكان مثالي يمكن نشره على إنستغرام خلال سونغكران، وتجربة الأزياء التايلاندية التقليدية، والاستمتاع بالمأكولات اللذيذة، والاستمتاع بالأجواء البهيجة، التي من المؤكد أنها ستترك انطباعًا دائمًا.

ليس هناك شك في أن جاذبية بانكوك الدائمة ستستمر في التألق بشكل مشرق على المسرح العالمي، حيث تستمر في أسر وإلهام المسافرين بسحرها وحيويتها التي لا مثيل لها.