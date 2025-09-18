عدد مستخدمي منصة PartyPlatform الإماراتية يصل إلى 10,000 مستخدم، ما يُحدث تحولًا في قطاع تنظيم الفعاليات بالإمارات من خلال سوقٍ أكثر ذكاءً

منصّة سهلة الاستخدام لتنظيم الفعاليات تربط سكان الإمارات مباشرة بالمورّدين لإتمام عروض الأسعار والتوصيات والتنسيقات، الأمر الذي يوفر مركزًا موحّدًا لاستبدال القوائم المتفرقة والاستفسارات الطويلة بخدمة سريعة ومخصّصة.



دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — أعلنت PartyPlatform اليوم أنها جذبت 10,000 زائر فريد، ما يشير إلى صعودها السريع كحل رائد لتنظيم التجمعات في مختلف أنحاء الإمارات.

تسعى منصة PartyPlatform، التي أسسها Patrick Narracott، لمعالجة تشتت سوق المورّدين في دبي، وضعف التواصل، والمقارنات التي تستغرق وقتًا طويلًا. تعرض المنصّة مقاطع فيديو “ريلز” للمورّدين عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، ما يتيح للمستخدمين تخيل الفعاليات قبل اتخاذ القرارات. ابتداءً من متعهدي الحفلات والديكور وصولًا إلى الترفيه، يمكن للعملاء التصفح والمقارنة والتواصل مع مورّدين معتمدين في مساحة واحدة سهلة الاستخدام تُحوّل أفكار الاحتفالات إلى واقع.

انبثقت فكرة المنصة من إحباط Narracott الشخصي من نظام تخطيط الفعاليات غير المنظم في دبي، حيث كان السكان غالبًا يقضون ساعات متأخرة من الليل في البحث عبر جوجل عن مورّدين موثوقين. وعلى عكس البدائل التي تحد من التحكم لكل من العملاء والمورّدين، تعمل منصة PartyPlatform كسوق حقيقية، ما يُمكّن المورّدين من عرض خدماتهم بطريقة أصيلة، ويمنح العملاء مزيدًا من الثقة والمرونة في رحلة التخطيط الخاصة بهم.

تعزيزًا للمنصّة توجد Sara، مساعدة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمتع بقدرات تخطيطية بديهية. تُقدّم Sara مقترحات للمورّدين، وأفكارًا للمواضيع، وتقديرات للتكاليف بما يتناسب مع الميزانيات والتفضيلات الفردية، وهي ليس مجرد أداة بحث، فهي تفهم الجوانب العاطفية لتخطيط الفعاليات، وتقدّم إرشاداتٍ وطمأنة تساعد المستخدمين على الشعور بالدعم طوال العملية. تتم الاستفسارات والردود بسلاسة عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني، ما يضمن بقاء التواصل بسيطًا وفوريًا.

في هذا الصدد، صرّح Narracott قائلًا: “لقد كانت الجالية الدولية في دبي بحاجة إلى مصدر واحد يوفر الوقت ويقلل من حالة عدم اليقين”. وتابع قائلًا: “الآن تُرسل الطلبات على الفور وتعود الإجابات عبر قنوات مألوفة.”

تتضمن منصة PartyPlatform أيضًا ميزة طلبات عروض الأسعار الذكية، التي تمكّن المستخدمين من التواصل مع عدة مورّدين بلمسة واحدة، ما يلغي الحاجة للمكالمات المتكررة والاتصالات المتبادلة المرهقة. يمكن للعملاء اختيار إدارة الفعالية بشكل متكامل أو انتقاء مورّدين بشكل فردي، مع الحصول على عروض أسعار واضحة وقابلة للمقارنة تُقدَّم بسرعة.

من خلال التركيز الاستراتيجي أولاً على دبي، نجحت الشركة في بناء شراكات محلية قوية قبل التوسع إلى أبوظبي وغيرها. يشيد المورّدون بسير العمل المباشر في المنصّة، وسرعة الاستجابة، وشفافية التسعير — وهي مزايا تعيد تشكيل منظومة تخطيط الفعاليات في المنطقة. بفضل قنوات التسويق المتنوعة والاعتماد القوي على المورّدين، تواصل PartyPlatform تحقيق زخم متزايد، ما يعزز من عرض قيمتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

نبذة عن PartyPlatform

تربط PartyPlatform منظّمي الفعاليات بشبكة مختارة بعناية من المورّدين المحليين في مختلف أنحاء الإمارات. منذ إطلاق المنصة على يد رائد الأعمال Patrick Narracott، استبدل الموقع القوائم المتفرقة للخدمات بتجربة تخطيط متكاملة وشاملة. وعن طريق تقديم خدمتها لجمهور دولي متنوع، توفر المنصة خيارات تبدأ من الإدارة الشاملة وصولًا إلى انتقاء المورّدين بشكل فردي وفق الحاجة. نتيجة لسمعتها المرموقة باعتبارها شبكة تضم باقة موثوقة من المورّدين فضلاً عن حرصها على تقديم خدمة مرضية لعملائها، تخطّط الشركة للتوسع في مختلف أنحاء الإمارات، مع تطوير خدماتها لتلبية احتياجات الاحتفالات المتجددة.

