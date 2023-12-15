‫صحراء X العلا افتتاح النسخة الثالثة من صحراء X العلا من 9 فبراير إلى 23 مارس 2024 تحت عنوان “في حضرة الغياب”، حيث يستكشف الفنانون ما لا يمكن رؤيته

Maya El Khalil, Desert X AlUla 2024 co-curator and Marcello Dantas

ALULA, Saudi Arabia, Dec. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — معرض صحراء X العلا المفتوح للجميع هو معرض فني دولي متكرر ومعاصر يتجاوب مع الموقع٬ ويقام في الهواء الطلق بمنطقة العلا، تلك المنطقة الصحراوية العتيقة ذات الأهمية الكبيرة في شبه الجزيرة العربية. ويهدف معرض صحراء X العلا إلى تسليط الضوء على أحداث مهرجان فنون العلا. وستعود كل من رنيم فارسي ونيفيل ويكفيلد إلى الإدارة الفنية لمعرض هذا العام، وسيقوم على تقييم المعرض مايا الخليل ومارسيلو دانتاس. مايا الخليل هي مستشارة فنية ومقيمة معارض شهيرة ذات اهتمام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما مارسيلو دانتاس فهو مقيم معارض حائز على جوائز٬ ويشتهر بأفكاره المبتكرة متعددة التخصصات التي تربط بين العلوم والتاريخ والتكنولوجيا لخلق تجارب معارض جذابة وتشاركية.

بعد اقامت معرضين منذ عام 2020، يعود معرض صحراء X العلا في نسخته الثالثة في الفترة من 9 فبراير إلى 32 مارس 2024، حيث يعرض أعمالًا فنية معاصرة ذات رؤية، لفنانين سعوديين وعالميين، وسط المناظر الطبيعية الصحراوية الاستثنائية في العلا، التي تعد منطقة مهيبة في شمال غرب المملكة العربية السعودية تضم تراثًا طبيعيًا وإبداعيًا مغمورًا في إرث من التلاقح الثقافي.

وتحت عنوان ” في حضرة الغياب“، يولد معرض صحراء X العلا 2024 تساؤلات عميقة عن “ما لا يمكن رؤيته؟”. فغالبًا ما يُستهان بالصحاري، باعتبارها لا تعدو كونها مساحات من الفراغ تبدو صامتة بلا حراك، غير أن هناك ما هو أكثر بكثير مما تراه العين. وقد دُعي الفنانون المشاركون في معرض صحراء X العلا 2024 إلى استكشاف الأفكار التي تدور حول ما لا تراه الأعين ولا يكون جلياً في الواقع. وتشجيعًا على التفاعل مع الأشياء التي قد لا تظهر بجلاء، يقومون باستحداث تفاعلات جديدة مع المناظر الطبيعية، ويتخيلون وجهات نظر بديلة تنطوي على استحضار الآثار والأجواء اللامحسوسة للزمن والرياح والضوء وتدفقات التاريخ والأساطير المنسوجة في المكان.

Dana Awartani, Where The Dwellers Lay, Desert X AlUla 2022, photo by Lance Gerber, Courtesy of the Royal Commission for AlUla.

وقد لعب معرض صحراء X العلا دورًا محوريًا في تمهيد الطريق لإقامة مشاريع أخرى من المقرر افتتاحها في العلا في عام 2026، وادي الفن، وهو موقع تبلغ مساحته 65 كيلومترًا مربعًا، من المقرر أن يصبح وجهة عالمية دائمة محددة وشديدة الأهمية لفنون الأرض. ويعد كل من معرض صحراء X العلا ووادي الفن مثالين على رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا تجاه الفن في وسط المناظر الطبيعية، التي تهدف إلى إتاحة فرص لا مثيل لها لتجربة الفن المعاصر في حواره مع الطبيعة.

فضلاً عن كونها موقعًا ثقافيًا تاريخيًا، تقع العلا في قلب المشهد الفني المزدهر في المملكة العربية السعودية. ويتركز اهتمام فنون العلا على إنشاء مكان ثري ثقافيًا للإقامة والزيارة، لإحياء التراث الغني للفنون في المنطقة وخلق فرص للمجتمع كي يعايش المجتمع المحلي الفن كمصدر للتعليم والإثراء من خلال إيجاد فرص العمل وتنمية المهارات.

ستكون النسخة القادمة من صحراء X العلا في مواقع مختلفة، تشمل صحراء وادي الفن ومحطة سكة حديد وحرة عويرض والمنشية، حيث تدعو الزوار للتجول وتجربة المناظر الطبيعية الخلابة والمتنوعة في أثناء تنقلهم بين الأعمال. وبدأ معرض صحراء X العلا على بناء قاعدة جماهيرية محلية ودولية على مدار السنين، بزيادة قدرها 53% لمتوسط عدد الزوار يومياً ما بين عام 2020 حتى 2022.

ويهدف معرض صحراء X العلا إلى تسليط الضوء على أحداث مهرجان فنون العلا. وخلال المهرجان، أكثر مما تراه العين، سيُقدَّم معرض للأعمال الحديثة والمعاصرة لفنانين سعوديين بواسطة متحف الفن المعاصر بالعلا. كما سيقام معرض لأعمال الفنانة المكلفة من وادي الفن منال الضويان في حي الجديدة للفنون. وسيغمر المهرجان الزوار في احتفال نابض بالحياة من الفن البصري، والتصميم، والسينما المختارة، والجولات الفنية، وأماكن لإقامة الفنانين. وسيعقد في مركز العلا الإبداعي “مدرسة الديرة“، ورش عمل على الحرف اليدوية مثل نسج سعف النخيل، والفخار، والمجوهرات، والهندسة، والأشكال ثلاثية الأبعاد، والمنسوجات، وغيرها الكثير.

تقول مايا الخليل، إحدى مقيمات معرض صحراء X العلا 2024:

“منطقة العلا صرح تاريخي. وتتألف من فترات زمانية ومكانية أبعد من أن تُتصور، وثمة رغبة في مقابلة ذلك بشيء يحاكيها في الحجم والتأثير. ولكن تظل الحقيقة أنه من الصعب على الجهود البشرية مضاهاة العظمة التي شكلها مر الدهور. لقد تحدينا الفنانين لتوجيه تصوراتهم الفنية في محاولة للتعرف على الجوانب غير المرئية للمكان بإجلال، وتناغم مع القوى، والإيقاعات، والعمليات التي تشكل المشهد الطبيعي بطرق غير محسوسة. وترسم أعمالهم وتستخدم الظواهر سريعة الزوال مثل حركة الضوء أو حت الرياح، فتقوم هذه القوى بتشكيلها لإماطة اللثام عن الأهمية الكبيرة للأشياء التي قد تبدو غائبة للوهلة الأولى.“

ويقول مارسيلو دانتاس، أحد مقيمي معرض صحراء X العلا 2024:

“الصحراء، التي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مكان لا يحوي سوى الفراغ، تكشف تدريجيًا عن طبقات وجودها المعقدة كلما غاص فيها المرء. وتظهر هذه الطبقات من خلال التضاريس المتغيرة باستمرار، وحركة الزمن المعقدة، وشواهد الحياة، والقوة التحويلية للمناخ. ومعرض صحراء X العلا يدعو الفنانين إلى إنشاء أعمال أصلية على مساحة عمل فريدة من نوعها وبحجم غير مسبوق. وقد كلفنا هؤلاء الفنانين بمهمة الكشف عن الآثار التي تتجاوز حدود بصرنا، ومحو ذلك الحد الفاصل بين ما نراه وما ندركه حقًا، في حضرة الغياب.“

وتقول نورا الدبل، المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

“يسرنا أن يكون معنا مايا ومارسيلو باعتبارهما المقيمين لمعرض صحراء X العلا 2024. فقد قضى كلاهما وقتًا في العلا وفهما تراثها الغني بوصفها مكانًا للتلاقح الثقافي والتفاعل مع المناظر الطبيعية المعقدة والمذهلة في العلا. وتحت إشرافهما، سيستكشف الفنانون المختارون موضوعات غير مرئية، متحدّين تلك التصورات التي تركز على الإنسان، في مشهد مذهل مثير للإعجاب، ونتطلع إلى رؤية الأعمال التي سيتم عرضها.“

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.livingmuseum.com/arts

@experiencealula @alulamoments @_desertx (انستقرام) @desertx (فيسبوك)

#desertxalula

الاتصالات الصحفية:

صحراء إكس العلا:

ساسكيا ديليس، بيلهام للاتصالات saskia@pelhamcommunications. com

فيكتوريا نيوارك، بيلهام للاتصالات vicky@pelhamcommunications.com

+44 (0)20 89693959

ديزرت إكس:

Lyn Winter, Inc. desertx@lynwinter.com

إيضاحات للمحررين:

نبذة عن العلا:

تقع العلا على بُعد 1100 كيلومتر من الرياض، في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتتميز بأنها منطقة تجمع في رحابها تراثًا طبيعيًا وإنسانيًا استثنائيًا. وتحتضن هذه المنطقة الشاسعة، والتي تبلغ مساحتها 22561 كيلومترًا مربعًا، واحة غنّاء، وجبالًا رملية شاهقة، ومواقع تراثية ثقافية قديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين منذ عهد حكم مملكتي لحيان والأنباط.

يُعد الحِجر أشهر موقع في العلا وأكثرها شعبية، وهو أول موقع سعودي يُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. والحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارًا، وكانت هي المدينة الجنوبية الرئيسية في مملكة الأنباط، وتتكون الحِجر من أكثر من 100 ضريح مصان على نحو جيد، بواجهات متقنة الصنع ومقتطعة من الأغطية الرملية المحيطة بالمستوطنة الحضرية المسورة. وتشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى أن مدينة الحِجر كانت أكبر ملتقى جنوبي تتجمع فيها الإمبراطورية الرومانية بعد هزيمة الأنباط عام 106 ميلادية.

وإلى جانب الحِجر، تعد العلا موطنًا لعدد من المواقع التاريخية والأثرية الخلابة، مثل: دادان القديمة، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، والتي تعد واحدة من أكثر المدن تطورًا في شبه الجزيرة العربية في الألفية الأولى قبل الميلاد، وآلاف من مواقع الفن الصخري القديمة والنقوش في جبل عكمة، ومدينة العلا القديمة، وهي عبارة عن متاهة بها أكثر من 900 منزل مبني من الطوب اللبن يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر على الأقل، وسكة حديد الحجاز وحصن الحِجر، وهما موقعان رئيسيان في قصة لورنس العرب ومعاركه.

نبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا:

تم تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا بموجب مرسوم ملكي صدر في يوليو/تموز عام 2017، بهدف حماية منطقة العلا وصونها، وهي منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية كبيرة وتقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية. وشرعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في وضع خطة طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق تحوّل حساس في المنطقة، وهو ما يؤكد من جديد أنها واحدة من أهم المقاصد الأثرية والثقافية، وتُعِدُّها لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويتضمن العمل الإنمائي الذي تتولاه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في هذه المنطقة مجموعة واسعة من المبادرات في مجالات الآثار، والسياحة، والثقافة، والتعليم، والفنون، مما يعكس الالتزام الطموح بتنمية السياحة والأنشطة الترفيهية في المملكة العربية السعودية، على النحو المبين في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

نبذة عن ديزرت إكس:

ديزرت إكس من إنتاج مؤسسة The Desert Biennial، وهي منظمة خيرية مؤسسة بموجب 501(c)3 بهدف إنتاج معارض فنية معاصرة دولية متكررة تُنشِّط المواقع الصحراوية من خلال تراكيب ذات صلة وثيقة بالموقع من إبداع فنانين عالميين مشهورين. وتشمل مبادئها التوجيهية تقديم معارض فنية عامة مجانية للجمهور وتستجيب بشكل هادف لظروف المواقع الصحراوية والبيئة ومجتمعات السكان الأصليين وتعزيز التبادل الثقافي. تلتزم ديزرت إكس بالتعليم والبرامج العامة من خلال سلسلة قوية من المبادرات التي توسع نطاق وعمق مشاركة المنظمة مع المجتمع المحيط. توفر المعارض منصة للفنانين من شتى أنحاء العالم لتناول الموضوعات البيئية والثقافية والروحانية وغيرها من الموضوعات والمحاور الوجودية. ومنذ إنشائها في عام 2017 ، قدمت ديزرت إكس أربعة معارض في وادي كوتشيلا. في عام 2020، بدأت المنظمة في العمل مع معارض خارج الولايات المتحدة وساعدت في إنشاء ديزرت إكس العلا في صحراء المملكة العربية السعودية. استكشفت المعارض حتى هذه اللحظة تكوينات جديدة من الأعمال المراعية لظروف الموقع لأكثر من 80 فنانا من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما أوجد نموذجاً جديداً لعرض وتجربة الفن والترحيب بجمهور يزيد على 1.7 مليون شخص. يتم تمويل ديزرت إكس من خلال مجلس إدارتها ومجموعة دولية من الأفراد المانحين ومؤسسات ورعاة آخرين.

مايا الخليل

مايا هي منظمة معارض فنية شهيرة تتمتع بخبرة تزيد على 14 عامًا في صناعة الفنون مع الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد ولدت في بيروت، وتقيم في أكسفورد، بالمملكة المتحدة. وهي المديرة المؤسِّسة السابقة لمعرض “أثر”، وهو مساحة فنية معاصرة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث نظَّمت العديد من المعارض التي عرضت أعمال الفنانين الناشئين والمعروفين من جميع أنحاء العالم. وكان من بين أعمالها التنظيمية البارزة معرض فنون جدة السنوي “21,39”. كما عملت مايا مستشارة فنية ومنظمة معارض مستقلة.

مارسيلو دانتاس

مارسيلو منظم معارض ومدير فني حائز على جوائز ولديه 35 عامًا من الخبرة، ويشتهر بأفكاره المبتكرة متعددة التخصصات، واستخدامه للعلوم والتاريخ والتكنولوجيا لخلق تجارب معارض جذابة.

وقد وضع دانتاس تصورات للعديد من المتاحف والمؤسسات الثقافية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية وآسيا بما في ذلك

متحف اللغة البرتغالية وبيت اليابان ساو باولو، والمعارض الفردية المنظمة التي ضمت أعمالًا لفنانين مؤثرين

معاصرين مثل آي ويوي وأنيش كابور. كما نظم بينالي فانكوفر، ومعرض بينالسور، وبينالي ميركوسول. وفي عام 2021، أصبح أمين متحف SFER IK في تولوم، المكسيك.

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