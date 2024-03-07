‫شركة سهم كابيتال تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في مؤتمر ليب 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 7 مارس 2024 – تستعرض شركة سهم كابيتال المالية، وهي شركة وساطة رائدة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية (برقم 22251-25)، حلول التداول الشاملة الخاصة بها في جناح H1A.C100 في ليب 2024 (LEAP 2024)، وهو الحدث التقني الأكثر حضوراً في العالم. خلال فعاليات المؤتمر كشفت شركة سهم كابيتال عن أحدث حلولها، والتي تضم مُقدِمة برامج تُدعى “عليا” (Aliyah) تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتوجيه المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية.

توفر الشركة حلول تداول شاملة مع التركيز على ابتكارات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك تطبيق “سهم”، وهو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، حيث يجمع بين أسعار السوق في الوقت الحقيقي والأخبار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتعليم المستثمرين وأدوات التحليل. ولهذا يتميز التطبيق عن غيره من منصات التداول من خلال عدم ضرورة قيام المستخدمين باستخدام عدة تطبيقات لاتخاذ قرارات الاستثمار عبر الأسواق.

ويقدم التطبيق أيضًا تصميمًا أنيقًا وسهل الاستخدام لواجهة المستخدم، تتضمن وظائف مجمعة مثل مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يلبي الاحتياجات الفريدة للسوق المحلية. علاوة على ذلك، يوفر تطبيق سهم معلومات شاملة عن السوق، بما في ذلك الملفات التعريفية التفصيلية للشركات المدرجة وتقويم الأحداث المالية ومخططات التحليل الديناميكية وإحصائيات السوق الرئيسية.

كشفت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال، خلال الحدث عن “عليا”، والتي تم تطويرها ضمن تطبيق سهم. تقدم “عليا” معلومات ودعم في الوقت الفعلي، مما يساعد المستثمرين على فهم ميزات المنتج وتحديد خيارات مستنيرة. تتقن عليا اللغتين العربية والإنجليزية، وتتحسن باستمرار من خلال التعلم من المحتوى الذي تقدمه، وتصبح تدريجيًا أكثر واقعيةً وانخراطًا.

ظل تطبيق سهم، منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر 2023، من بين أفضل خمس تطبيقات مالية من حيث الإيرادات في كل من متجر التطبيقات (App Store) وجوجل بلاي (Google Play) في المملكة العربية السعودية. تسعى شركة سهم كابيتال جاهدة إلى تبسيط الاستثمار من خلال الاستفادة من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتزويد المستثمرين السعوديين بأدوات تداول سهلة الاستخدام ورؤى محدثة عن السوق.

لمزيد من المعلومات حول شركة سهم كابيتال وحلولها المالية، تفضل بزيارة موقعها الرسمي على https://www.alsahm.com/.

نبذة عن “سهم كابيتال”

شركة “سهم كابيتال” (المعروفة سابقًا باسم “شركة رأس المال القيم المالية”) شركة مسجلة في الرياض، وهي مشروع مشترك بين شركة “ڤاليبل كابيتال غروب ليميتد” وشركة “إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال”، كما أنها عضو مسجل في السوق المالية السعودية (تداول)، وكذلك في الشركتين التابعتين لتداول؛ شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). الشركة أيضًا عضو في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك شين.