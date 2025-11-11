خلال تخفيضات يوم العُزّاب EZVIZ ارتقِ بمنزلك الذكي مع حماية موثوقة: عروض لا تُفوَّت من في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) —

تُشعل شركة EZVIZ، الرائدة عالميًا في حلول الأمن والحياة الذكية للمنازل، أجواء تخفيضات يوم العُزّاب هذا العام بعروض استثنائية عبر منصّتي Amazon MENA وNoon. وتستمر الحملة من 7 إلى 13 نوفمبر، لتمنح المتسوقين الفرصة المثالية لاقتناء أجهزتهم الذكية المفضلة من EZVIZ بأسعار مذهلة قبل فوات الأوان.

من الكاميرات وأجراس الفيديو الذكية إلى الأقفال الذكية المتقدمة، تغطي تشكيلة EZVIZ لهذا العام مجموعة واسعة من ابتكارات المنازل الذكية، والتي صُممت معظمها لتعزيز أمان المنازل وراحة البال. سواء كنت ترغب في ترقية مدخل المنزل أو مراقبة جميع الزوايا، تقدّم EZVIZ منتجات موثوقة تجلب الحماية الذكية إلى متناول يدك.

كاميرا C6N الذكية بتقنية Wi-Fi

تُعد C6N الخيار الأسهل للانطلاق نحو حياة ذكية. فهي كاميرا داخلية توفر رؤية شاملة للغرفة وتمكّنك من مراقبة أمان منزلك عن بُعد في أي وقت ومن أي مكان. بفضل خاصية تتبع الحركة الذكي والرؤية الليلية، تبقيك الكاميرا على اتصال دائم بمنزلك، سواء كنت في العمل أو في رحلة أو حتى في الجوار.

القفل الذكي ببصمة الإصبع Y2000

اجعل باب منزلك أكثر ذكاءً وأمانًا. يقدّم Y2000 مستوى جديدًا من الراحة من خلال فتح القفل ببصمة الإصبع وإمكانية التحكم عن بُعد عبر تطبيق EZVIZ. وبعد تركيبه، يمكنه الاندماج بسلاسة مع كاميرا C6N، مما يتيح لك مراقبة المدخل وإدارة الوصول ضمن منظومة ذكية متكاملة.

القفل الذكي بالتعرّف على الوجه DL50

لمن يبحثون عن أحدث تقنيات الوصول الآمن، يقدّم DL50 ميزة فتح الباب عبر التعرّف على الوجه، ليتعرف على المستخدم ويفتح الباب فورًا. كما يدعم القفل طرق فتح متعددة تشمل التطبيق على الهاتف، وكلمة المرور، وبصمة الإصبع، والمفتاح التقليدي، ليجمع بين المرونة والأمان للعائلات العصرية.

الجرس المرئي الذكي CP7

يُعد CP7 حارس الباب الذكي الذي يسهّل عليك رؤية الزوّار والتحدث إليهم من أي مكان. تم تصميمه خصيصًا للمنازل الكبيرة والفيلات، ويوفر رؤية واضحة وتواصلاً فوريًا عبر تطبيق EZVIZ. كما يمكن ربطه مع الأقفال الذكية من EZVIZ لتتمكن من فتح الباب عن بُعد وإدارة الدخول بلمسة واحدة، مما يجمع بين الراحة والأمان عند عتبة منزلك.

مع التزامها الدائم بالابتكار والجودة، تواصل EZVIZ مساعدة العائلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تبنّي أسلوب حياة أكثر ذكاءً وأمانًا. لا تفوّت الفرصة لترقية منزلك، فـ تخفيضات يوم العُزّاب متاحة الآن على Amazon MENA وNoon حتى 13 نوفمبر.

