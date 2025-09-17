‫الـدورة السادسـة عشـرة مـن معـرض الفـرس للجديدة مـن 30 شـتنبر إلـى 5 أكتوبـر 2025 تحـت شـعار: ” العنايـة بالخيـل، رابطـة وصـل بـن ممارسـات الفروسـية “

الرباط, المغرب – EQS Newswire – 2025 سبتمبر 17 -تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويُعد هذا الموعد السنوي منصة مرجعية لتثمين تراث الفروسية بالمغرب وإبراز المهن المرتبطة بها، فضلاً عن كونه فضاءً للحوار بين المهنيين والجمهور.

اختير لهذه الدورة شعار “العناية بالخيـل، رابطة وصل بين ممارسات الفروسية”، ليؤكد أهمية إدماج تربية ورعاية الخيل ضمن رؤية مسؤولة ومستدامة تشمل الإيواء، والتربية، والاستخدامات المتنوعة للفرس.

البرنامج يتضمن منافسات كبرى أبرزها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز عن الحواجز (CSI4*W/1 CSI)، والجائزة الكبرى للتبوريدة التي تجمع نخبة السربات من مختلف جهات المملكة. كما تُنظم لأول مرة المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة من فئة A (Title Show)، وهو اعتراف عالمي بمستوى هذه التظاهرة.

إلى جانب الجانب الرياضي، يقترح المعرض برنامجاً ثقافياً وعلمياً غنياً، يشمل محاضرات يؤطرها خبراء مغاربة ودوليون، إضافة إلى يوم اقتصادي بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعزيز النقاش حول فرص الاستثمار والشراكات الدولية.

وسيحظى الجمهور بعروض فروسية متميزة تقدّمها فرق مغربية وأجنبية، من أبرزها عروض مدرسة “سيليفاشفاراد” المجرية، وعروض الفارس الإيطالي بارتولو ميسينا، إلى جانب فرق وطنية مثل خيالة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني. كما سيستمتع الزوار بعروض ثنائية فنية عالمية تضفي على الدورة بعداً احتفالياً فريداً.

المعرض يولي أيضاً أهمية خاصة للأطفال عبر فضاء تربوي وتفاعلي، يوفر ورشات وأنشطة مرتبطة بالخيل، كما يخصص رواقاً جهوياً يعكس غنى التراث الوطني وتنوع الصناعات التقليدية المرتبطة بالفروسية. وإلى جانب ذلك، يضم فضاءً مهنياً يتيح لقاءات B2B وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في قطاع الخيل.

منذ انطلاقه عام 2008 برئاسة الشريف مولاي عبد الله العلوي، رسّخ معرض الفرس للجديدة مكانته كحدث وطني ودولي بارز يساهم في صون التراث الثقافي وتعزيز إشعاع الفروسية المغربية

نبذة عن جمعية معرض الفرس:

تأسسـت جمعيـة معـرض الفـرس بتاريـخ 20 مـاي 2008، بموجـب تعليمـات ملكيـة سـامية. وهـي جمعيـة خاضعـة لأحـكام الظهيـر الشـريف رقـم 1-58-376 بتاريـخ 3 جمـادى الأولـى 15) 1378 نونبـر 1958(، كمـا تـم تعديلـه وتتميمـه بموجـب الظهيـر رقـم 1-73-288 بتاريـخ 6 ربيـع الأول 14) 1393 أبريـل 1973(. وقـد تـم الاعتـراف بهـا كجمعيـة ذات منفعـة عامـة سـنة 2010 بموجـب المرسـوم رقـم 2-10-505، ويترأسـها الشـريف مـولاي عبـد الله العلـوي .

من بين مهامها: