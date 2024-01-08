‫الإعلان عن شراكة بين مؤسسة ماركو بولو 700 ومنظمة اليونسكو

تعريف مؤسسة ماركو بولو 700: تعزيز النمو من خلال التبادل الثقافي والفن والتعليم.

لندن، 8 من يناير 2024 – مؤسسة ماركو بولو 700 هي منظمة خيرية تكرس جهودها لتعزيز النمو من خلال التبادل الثقافي والفن والتعليم، ومن المُزمع إطلاقها في 8 من يناير، بمناسبة الذكرى الـسبعمائة لوفاة ماركو بولو. جديرٌ بالذكر أن هذه المؤسسة تطرق أبواب عالم يواجه تحديات مُعقّدة وتوترات جيوسياسية بموقف مضاد؛ إذ تدعم إرث ماركو بولو الذي يكتسي بأهمية كبيرة لإقرار أهمية التفاهم والتقدير والتعاون عبر الثقافات المختلفة.

مَهمّتها

تدعم مؤسسة ماركو بولو 700 معرضًا متنقلاً تحويليًا يتتبع رحلة ماركو بولو من إيطاليا إلى الصين. وسوف يمزج المعرض المتنقل بين التكنولوجيا الافتراضية والتحف المادية، مما يُعيد الحياة إلى التبادل الثقافي والتجارة الحيوية التي ساهم ماركو بولو في تيسيرها بين الشرق والغرب.

ويتجلى أحد العناصر الرئيسية لتوجيهات المؤسسة في مشاركة المدارس من خلال مسابقات الفنون البصرية، وإشراك الطلاب في استكشاف التنوع الثقافي والروابط التاريخية.

ويُعبّر كيفن أديسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ماركو بولو 700، عن الأهمية البالغة التي تتسم بها المَهمّة التي تحملها المؤسسة على عاتقها، مُشيرًا إلى أن “مؤسسة ماركو بولو 700 تعكف على التوحيد بين الشعوب من خلال الإقرار الإيجابي بتاريخنا المشترك وتنوعنا الثقافي. ومن خلال التفاعل مع رحلة ماركو بولو، فإننا نُلهم ونحتفي بالتعاون بين كل الأجيال والبقاع الجغرافية.”

شراكة منظمة اليونسكو من أجل تعليم الثقافة والفنون

تُخطط مؤسسة ماركو بولو 700 للمشاركة في مؤتمر منظمة اليونسكو العالمي حول تعليم الثقافة والفنون في إمارة أبوظبي، والذي سيُعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2024. ويتمثل مقترح المؤسسة لليونسكو في عرض مسابقتها للفنون الرقمية، مصحوبة بحلقة نقاش حول القوة الخالدة لماركو بولو في الإلهام بالشمولية والتنوع. وتصبو المؤسسة إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع منظمة اليونسكو.

وقد صرحت الدكتورة / هيلين تشان، التي عملت سابقًا مع منظمة اليونسكو وهي المسؤولة عن مسابقة الفنون الرقمية السنوية، قائلةً: “يسعدني العمل عن كثبٍ مع منظمة اليونسكو مرة أخرى في هذه المبادرة الدولية الرائعة ومع هذه المجموعة المتنوعة من الثقافات”.

كما تعترف يلين تشاو، أخصائية البرامج المساعدة، قطاع السياسات الثقافية والتنمية والثقافة، لدى منظمة اليونسكو، بالتزام المؤسسة بالتبادل الثقافي وتؤيد الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة ماركو بولو 700. وترى أن هناك تنسيقًا للقيم في مبادرة المؤسسة لأداء دور حاسم في تعزيز التفاهم المتبادل وتقدير التراث الثقافي وتجاوز التوترات القائمة في عالمنا اليوم.

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