‫اختتام تجربة القيادة للإعلاميين لسيارة LUXEED R7 في دبي بنجاح، تمهيدًا لتعزيز حضورها في سوق التنقل الفاخر في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) —

استضافت شركة LUXEED فعالية لاختبار القيادة لممثلي وسائل الإعلام العالمية لسيارة LUXEED R7 في Dubai International Financial Centre (DIFC). وفي ظروف قيادة واقعية على الطرق الحضرية في دبي، خضعت السيارة LUXEED R7 لاختبارات دقيقة صارمة من قِبل الإعلاميين والمؤثرين (KOLs) من مختلف الدول، للتحقق من قدراتها الذكية المتطورة وراحة قيادتها الفائقة.



انطلاقًا واختتامًا من قرية البوابة في DIFC، امتد مسار الاختبار الحضري الموحّد على شكل حلقة مغلقة بطول 7.1 كيلومتر، شملت طريق E11 السريع. وغطّى المسار سيناريوهات القيادة النموذجية في الشرق الأوسط، بما في ذلك شوارع المدن منخفضة السرعة، والطرق الحضرية الرئيسية، وتقاطعات الطرق السريعة. وقد أتاحت التجربة للمشاركين التعرُّف بشكل مباشر على الأداء المتوازن للسيارة عبر مؤشرات متعددة، شملت التسارع، والتحكم في التوجيه، واستجابة المكابح، ونظام مساعدة القيادة على الطرق السريعة (HNOA)، والهدوء الشامل للمركبة من حيث مستويات الضوضاء والاهتزازات والخشونة (NVH)، فضلاً عن جودة الركوب المستقرة على مختلف أسطح الطرق.

تُعد أنظمة المساعدة الذكية المتقدمة ركيزةً أساسية cornerstone في المقومات والمزايا الفاخرة لسيارة LUXEED R7. وسلّطت الفعالية الضوء على تقنيات القيادة الذكية الرائدة في هذا الطراز، بما في ذلك نظام Super Intelligent Valet Parking (SIVP)، ونظام Automated Parking Assist (APA)، ونظام Exit Parking Assist (EPA)، ونظام Valet Parking Assistance (VPA). وبفضل خوارزميات ذكية متطورة، تتيح هذه الوظائف التحكم عن بُعد في السيارة عبر تطبيق على الهاتف المحمول. وبعد خروج السائق من السيارة، يستطيع النظام البحث بشكل مستقل عن أماكن لوقوف السيارات، وإتمام عملية الركن الآلي بالكامل، وتنفيذ استدعاء ذكي للسيارة من أماكن الوقوف إلى المواقع المحددة، مما يعزز سهولة التنقل بشكل كبير. واختبر الضيوف الإعلاميون المجموعة الكاملة من الميزات الذكية الأساسية في موقف السيارات الحصري لكبار الشخصيات في DIFC.



على امتداد الجزء المخصص من المسار على طريق E11 السريع، اختبر المشاركون أيضًا وظيفة HNOA في السيارة. وقدّم النظام متابعة ثابتة للسرعة التكيفية، وتمركزًا دقيقًا داخل المسار، وتحكمًا سلسًا في القيادة أثناء السير، مما ساعد على تقليل التعب خلال الرحلات الطويلة، مع تعزيز السلامة الشاملة أثناء القيادة لتوفير تجربة تنقل ذكية مريحة وممتعة وخالية من المتاعب.



عقب التقييمات العملية، أشاد ممثلو وسائل الإعلام العالمية والمؤثرون الإقليميون بالإجماع بنقاط القوة الشاملة التي تتمتع بها سيارة LUXEED R7 كمنتج متكامل. علّق أحد ممثلي وسائل الإعلام المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة: “لقد تجاوزت وظيفة SIVP في سيارة LUXEED R7 جميع توقعاتي. فبعيدًا عن المواصفات التقنية، فإن التجربة الذكية البديهية التي تُعالج مشاكل القيادة اليومية الحقيقية تُجسّد الجوهر الحقيقي للتنقل الفاخر.”

أكد العديد من المؤثرين هذا الرأي قائلين: “بعد حضور عدد لا يُحصى من تجارب القيادة للمركبات الفاخرة في دبي، تقدم سيارة LUXEED R7 تجربة مميزة وفريدة من نوعها، إذ تتكامل ميزاتها الذكية بسلاسة مع كل جانب من جوانب راحة القيادة، لتُجسد معيارًا جديدًا للتنقل الحضري الفاخر المعاصر.”





عقب اختتام جلسات تجربة القيادة، اجتمع جميع الضيوف المميزين على مأدبة عشاء حصرية أقامتها LUXEED لإجراء مناقشات معمّقة. تركّزت المحادثات حول الأداء الذكي للسيارة، والحرفية الفاخرة للمقصورة الداخلية، وقابلية التكيف مع سوق الشرق الأوسط، مما عزّز بشكل أكبر السردية الخاصة بعلامة LUXEED التجارية القائمة على مفهوم أسلوب الحياة الراقي.

أبرزت تجربة القيادة الإعلامية العالمية نقاط القوة الرئيسية لسيارة LUXEED R7 من Chery Group في مجال التنقل الذكي الفاخر، وحظيت بإشادة واسعة من الصحافة العالمية والنخبة الإقليمية لأدائها المتميز على الطرق. وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، ستواصل LUXEED تركيزها المكثف على حلول التنقل الفاخر. وستعمل العلامة التجارية باستمرار على تحسين تقنيات القيادة الذكية والارتقاء بتجارب السفر الفاخرة بما يتماشى بشكل وثيق مع متطلبات أسلوب الحياة عالي المعايير لدى المستهلكين في الشرق الأوسط. ومن خلال تطوير حلول تنقل مصممة خصيصًا لظروف الطرق المحلية ومتطلبات القيادة الفاخرة في مختلف أنحاء المنطقة، ستعمل LUXEED على ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة تجارية متخصصة في تصنيع مركبات التنقل الذكية الفاخرة.

لمزيد من المعلومات:

إدارة العلامة التجارية الدولية لشركة LUXEED

السيد/ Qiao Jiantao

البريد الإلكتروني: [email protected]

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