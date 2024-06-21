إيزون إكسبرينس تعلن عن تحول في القيادة بتعيين فيتول كواترا رئيسًا تنفيذيًا عالميًا

تؤكد إيزون إكسبرينس على ثقتها الراسخة بأن العملاء وشركاء الأعمال والموظفين يمكنهم توقع نفس مستوى الشغف والالتزام والدعم تحت قيادة فيتول كواترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 يونيو 2024 – EQS Newswire – أعلنت شركة إيزون إكسبرينس، الرائدة عالميًا في مجال إدارة تجربة العملاء والاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الأعمال، عن تعيين فيتول كواترا رئيسًا تنفيذيًا عالميًا جديدًا للشركة، وذلك اعتبارًا من هذا الشهر. ويخلف السيد فيتول كواترا السيد برافين كومار، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي العالمي منذ تأسيس الشركة في عام 2011.

إرث من التميز ورؤية للمستقبل

أعلن السيد فيفيك غوبتا، رئيس مجلس إدارة شركة إيزون إكسبرينس أنه ” بعد سنوات عديدة من الخدمة المخلصة والالتزام الراسخ تجاه نمو شركتنا ونجاحها منذ إنشائها، سيتنحى السيد برافين كومار عن منصب الرئيس التنفيذي العالمي ليتولى دورًا جديدًا بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة “، وأضاف غوبتا ” إن وجود قائد فكري في الصناعة بمثل قيمته إلى جانبنا سيكون أمرًا لا يقدر بثمن”.

وتابع غوبتا، ” تميزت فترة ولاية برافين بنمو كبير ودخول ناجح إلى أسواق جديدة. ونحن ممتنون للغاية لقيادته ورؤيته وجهوده الدؤوبة في قيادة الشركة في فترة صادفت العديد من التحديات. سيستمر إرثه في إلهامنا ونحن نبدأ الفصل التالي من رحلتنا”.

الترحيب بعصر جديد من النمو والفرص

قال غوبتا “نحن متحمسون للترحيب بفيتول كواترا بصفته رئيسًا تنفيذيًا عالميًا جديدًا لدينا “، وواصل “إنه يجلب أكثر من 25 عامًا من الخبرة في القيادة الاستراتيجية والإدارة العملية داخل المنظمات الرائدة، بما في ذلك ما يقرب من عقد من الزمان مع إيزون إكسبرينس. خلال هذا الوقت، أدى دورًا محوريًا في دفع نمو الشركة وتوسعها عبر العديد من المناطق الجغرافية وخطوط الخدمة. حيث إن فهمه العميق لأعمالنا، إلى جانب مهاراته القيادية الاستثنائية، يجعله المرشح المثالي لقيادة إيزون إكسبرينس إلى المرحلة التالية من تطورها”.

تظل إيزون إكسبرينس واثقة بأنه تحت قيادة فيتول، يمكن للعملاء وشركاء الأعمال والموظفين توقع نفس المستوى من الشغف والالتزام والدعم.

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نبذة عن فيتول كواترا:

فيتول كواترا هو محترف عالمي ذو خبرة تزيد عن 28 عامًا وسجل حافل بالنجاح في العمل مع شركات متعددة الجنسيات في قطاعات بيزنس توداي 100 و فورتشين 500. شغل فيتول، قبل انضمامه إلى إيزون إكسبرينس، منصب مدير المجموعة: قيادة السوق – إفريقيا في شركة بهارتي إيرتيل هولندا بي في. وقاد، في هذا الدور، الاستراتيجية والرؤية وتمكين الوظائف المواجهة للسوق بما في ذلك التوزيع بالتجزئة وتجربة العملاء عبر 17 بلد في إفريقيا. كما شغل منصب رئيس الأعمال الهندية لقطاع الهنود غير المقيمين في سيتي بنك. وكان فيتول على رأس الأدوار الاستراتيجية في شركات مرموقة مثل جنرال إليكتريك وأمريكان إكسبريس. كما شغل منصب رئيس التفاعل مع العملاء في بطاقات جنرال إلكتريك-ستيت بنك أوف إنديا، مما ساهم في تحقيق التميز في الخدمة وزيادة الإيرادات. خلال مسيرته المهنية، حصل فيتول على العديد من الجوائز المرموقة بما في ذلك جائزة رئيس جنرال إليكتريك الهند، وجائزة بطل الشعب في جنرال إليكتريك، وجائزة التميز في العمليات في سيتي بنك.

نبذة عن شركة إيزون إكسبرينس:

تصنف شركة إيزون إكسبرينس من بين أبرز الشركات العالمية في إدارة تجربة العملاء في قارة إفريقيا، حيث توفر منصة تمكينية مرنة للشركات التي تحتاج إلى مساعدة في توسيع قوتها العاملة، والعمليات اليومية التجارية، وحلول تحصيل الديون، أو التوسع في إفريقيا. مع قوة عاملة تزيد عن 18,000 موظف في 19 دولة، نفخر بخدمة قاعدة ضخمة تضم 50 مليون عميل عالمي وإدارة ما يزيد عن 500 مليون معاملة شهريًا. وتمتد خبرتنا عبر قطاعات الاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية، والطاقة، والإعلام، والحكومة، والتجزئة، والطيران، والتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية والشركات الناشئة. ملتزمون بتقديم حلول تجربة عملاء مخصصة، نولي الأولوية للابتكار ورضا العملاء والتكلفة المعقولة، مع إعادة تشكيل التجارب العالمية وخلق فرص عمل مجدية.