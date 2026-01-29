‫إطلاق حي دبي للذهب مركزًا عالميًا لتجارة الذهب والمجوهرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — في خطوة تاريخية لقطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة، أطلقت شركة إثراء دبي رسميًا حي دبي للذهب، وهي وجهة مُصمّمة خصيصًا لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالميًا لتجارة الذهب والمجوهرات. يُشكّل إطلاق حي دبي للذهب فصلاً جديدًا في مسيرة تطور دبي كمركز عالمي للبيع بالتجزئة والتجارة والأعمال. وقد تم تطوير هذا الحي كوجهة موحّدة تجمع كامل سلسلة القيمة لقطاع الذهب والمجوهرات في موقع واحد، وتشمل البيع بالتجزئة والسبائك وتجارة الجملة والاستثمار. ومن خلال توحيد هذه الأنشطة، يُسهم حي دبي للذهب في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العالمية موثوقية في قطاع الذهب.

يعكس هذا الإطلاق أيضًا الدور المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في تجارة الذهب والمعادن الثمينة. وخلال عامي 2024–2025، بلغت صادرات الدولة من الذهب نحو 53.41 مليار دولار أمريكي، مع شركاء تجاريين بارزين من بينهم سويسرا والمملكة المتحدة والهند وهونغ كونغ وتركيا، الأمر الذي رسّخ مكانة الدولة كثاني أكبر وجهة عالمية لتجارة الذهب المادي.

يجمع الحي كامل نطاق أنشطة الذهب والمجوهرات ضمن وجهة واحدة باعتباره “موطن الذهب” الجديد في دبي، حيث يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والإقليمية المعروفة في مجال الذهب والمجوهرات، مقدِمًا تنوعًا استثنائيًا وجودة عالية وقيمة مميزة للمشترين والتُجار والمستثمرين.

إنّ ما يُميّز حي دبي للذهب عالميًا هو التنوع غير المسبوق في قاعدة جمهوره، إذ يجمع واحدة من أوسع تشكيلة من المشترين والتُجار والمستهلكين في العالم ضمن وجهة واحدة. وخلال عام 2025 وحده، استقبل الحي متسوقين من أكثر من 147 جنسية، ما يعكس المكانة الفريدة لدبي كسوق عالمي حقيقي للذهب والمجوهرات.

تتمثل إحدى المعالم البارزة في حي دبي للذهب في أنه سيضم أول ممشى للذهب في العالم، وهو ممشى يتم إنشاؤه باستخدام الذهب، صُمّم ليكون مَعلمًا سياحيًا مميزًا وجذابًا للسياح وزوار الحي. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على مراحل لاحقة.

يضم الحي أكثر من 1,000 تاجر تجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل ونمط الحياة. وتشمل مجموعة متاجر التجزئة علامات تجارية مرموقة في مجال المجوهرات مثل مجوهرات جوهرة، ومالابار للذهب والألماس، والرميزان، وتانيشك للمجوهرات، فيما أعلنت جويالوكاس عن خطط لافتتاح متجر رئيسي بمساحة 24,000 قدم مربع، المقرر أن يكون الأكبر للعلامة في منطقة الشرق الأوسط.

يحظى الحي أيضًا بدعم ستة فنادق، ما يوفر سهولة الوصول للزوار الدوليين والمشترين وشركاء التجارة.

www.dubaigolddistrict.com

