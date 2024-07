Un rapport interne choquant révèle une discrimination rampante à la tête de la fonction publique canadienne

Coalition Against Workplace Discrimination presser

OTTAWA, 29 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, la Coalition contre la discrimination en milieu de travail a publié un rapport interne obtenu grâce à la Loi sur l’accès à l’information, qui révèle une discrimination flagrante et généralisée au Bureau du Conseil privé (BCP). Le gouvernement fédéral est le plus grand employeur au Canada et il dépend du Bureau du Conseil privé pour gérer la fonction publique, tout en soutenant le Premier ministre et le Cabinet fédéral. Par conséquent, les conclusions de ce rapport sont extrêmement préoccupantes et concernent tous les Canadiens.

Grâce à des entretiens avec le personnel menés sur une période de six mois, la Dre Rachel Zellars a découvert un lieu de travail où les stéréotypes raciaux, les microagressions et la violence verbale étaient régulièrement pratiqués et normalisés, y compris au niveau exécutif, et une culture qui décourageait les signalements et manquait de mécanismes de responsabilisation. De plus, la Dre Zellars a constaté que les employés et cadres blancs bénéficiaient d’opportunités de progression de carrière qui étaient en contraste frappant avec celles des employés noirs, autochtones et racialisés, qui étaient regroupés dans des postes temporaires et de niveau inférieur.

En 2021, l’ancien greffier du Conseil privé, Ian Shugart, a lancé un appel à l’action aux dirigeants de la fonction publique pour qu’ils prennent des mesures spécifiques et significatives pour lutter contre le racisme, l’équité et l’inclusion. Mais dans le rapport, les employés noirs et racialisés du BCP décrivent son département des services généraux comme un obstacle majeur à cet appel à l’action.

Le BCP a fourni à la Coalition une mise à jour sur les mesures qu’ils ont prises depuis la publication interne de ce rapport. Bien que leur liste d’initiatives montre une tentative d’implémentation des recommandations du rapport, elles manquent de la profondeur nécessaire pour s’attaquer pleinement aux problèmes systémiques identifiés, et de nombreuses recommandations clés n’ont toujours pas été abordées.

La Coalition contre la discrimination en milieu de travail demande :

La démission de la sous-greffière Natalie Drouin, responsable du dossier de la discrimination depuis 2021, et la démission du secrétaire adjoint du Cabinet, Services ministériels et affaires corporatives, Matthew Shea, à la tête des services généraux depuis 2017.

Le gouvernement fédéral doit nommer un commissaire à l’équité pour les Noirs afin de s’attaquer au racisme anti-Noirs systémique à tous les niveaux du gouvernement (similaire aux deux représentants nommés pour lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie).

Le gouvernement fédéral doit établir un département des affaires afro-canadiennes pour centraliser et prioriser le travail contre le racisme anti-Noirs.

Le gouvernement fédéral doit immédiatement mettre en œuvre les amendements à la Loi sur l’équité en matière d’emploi qu’il a promis en décembre 2023, pour ajouter les Canadiens noirs comme groupe d’équité en matière d’emploi.

Le gouvernement fédéral doit fournir une restitution aux travailleurs noirs du secteur public qui ont lancé un recours collectif basé sur des années de discrimination, comme l’ont identifié de nombreux rapports fédéraux.

CITATIONS

« Il est choquant que ce niveau de discrimination flagrante se soit produit dans l’un des bureaux les plus élevés du Canada. Encore une fois, ceux qui ont été les auteurs de la discrimination sont chargés de mettre en œuvre le changement. Cette approche a constamment échoué, et il est temps d’avoir de véritables mécanismes de responsabilisation indépendants et des changements structurels pour s’attaquer de manière significative à la discrimination anti-Noirs. » Nicholas Marcus Thompson, Président, Secrétariat recours collectif noir (SRCN).

« Ce rapport souligne l’urgence pour le gouvernement fédéral de déposer immédiatement les amendements à la Loi sur l’équité en matière d’emploi, conformément aux recommandations du groupe de travail. De plus, le gouvernement doit régler rapidement le recours collectif déposé par les travailleurs noirs de la fonction publique pour s’attaquer à la discrimination systémique qu’ils ont subie. » Larry Rousseau, Vice-président exécutif, Congrès du travail du Canada.

« En tant que représentants des professionnels travaillant au sein du BCP, nous sommes outrés que de telles pratiques discriminatoires aient été autorisées à persister. Il est clair que des changements structurels significatifs et urgents sont nécessaires pour créer un lieu de travail juste et inclusif pour tous les employés. Le gouvernement fédéral doit agir de manière décisive pour mettre en œuvre les réformes nécessaires et assurer la responsabilisation à tous les niveaux. » Nathan Prier, Président, Association canadienne des employés professionnels.

À PROPOS:

La Coalition contre la discrimination en milieu de travail est composée de : Secrétariat recours collectif noir (SRCN), l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), l’Alliance des infirmières noires canadiennes (AINC), le Réseau Enchanté, la Coalition Rouge, la Fédération des Canadiens noirs (FCN), 613-819 Black Hub, la Coalition de la société civile des Canadiens noirs (CSCCN).

