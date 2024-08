Matmerize, Inc. présente « ASKPOLY » – un expert en polymères basé sur un modèle de langage

ATLANTA, 16 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc ., leader dans la conception de polymères basée sur l’IA, est ravi d’annoncer l’intégration prochaine d’ASKPOLY, une fonction de modèle de langage avancé, dans son logiciel vedette de prédiction des propriétés et de conception générative de polymères, PolymRize .

Révolutionner la science des polymères grâce à des modèles de langage avancés

ASKPOLY exploite les derniers progrès en matière de grands modèles de langage (large language models, LLM), de pré-entraînement, d’ajustement et le large éventail de connaissances impliquées dans le corpus de polymères. ASKPOLY peut être interrogé en langage naturel afin de prédire les propriétés, de générer de nouvelles compositions chimiques de polymères et d’optimiser les compositions de composites ou de formulations. Il est conçu pour compléter et améliorer les capacités prédictives de PolymRize .

ASKPOLY, un système pré-entraîné en se basant sur les connaissances de Matmerize et un large corpus de polymères, réalise des prédictions précises sur les propriétés des polymères et des composites purs. Les utilisateurs peuvent affiner ASKPOLY avec des données et du texte exclusifs afin d’obtenir des prédictions et des conceptions personnalisées ultra-précises. Toutes les données des utilisateurs sont conservées de manière confidentielle et sécurisée, et elles ne sont pas partagées.

Améliorer l’expérience utilisateur et la précision prédictive

L’intégration d’ASKPOLY dans PolymRize offre une expérience utilisateur intuitive tout en améliorant considérablement la précision prédictive, la flexibilité et la généralisabilité de la plateforme, de manière progressive et continue. ASKPOLY permet aux utilisateurs d’interagir avec le système via des requêtes en langage naturel, ce qui facilite ainsi l’utilisation des connaissances antérieures sans générer de perte.

L’intégration d’ASKPOLY dans PolymRize offre aux chimistes et scientifiques dans le secteur de la R&D des outils d’IA avancés via une interface intuitive, permettant ainsi de rationaliser le processus de conception et de développement de polymères pour diverses applications industrielles.

Un engagement en faveur de l’innovation

« Matmerize s’engage à repousser les limites de la conception de polymères en étant pionnier et en faisant progresser l’IA pour les matériaux », a déclaré Rampi Ramprasad, PDG de Matmerize, Inc. « L’intégration d’ASKPOLY dans PolymRize améliore non seulement les capacités de la plateforme, mais renforce également notre engagement à fournir à nos clients les derniers outils pour révolutionner la recherche et le développement des polymères. »

À propos de Matmerize, Inc.

Fondée en 2021, Matmerize, Inc. est à la pointe de l’IA et de l’apprentissage automatique dans le secteur de la science des matériaux. Avec pour mission de révolutionner la conception et le développement des matériaux, Matmerize propose des solutions innovantes qui permettent aux entreprises d’optimiser leurs processus de R&D. La plateforme PolymRize témoigne de l’engagement de Matmerize en faveur de l’excellence, en associant des technologies de pointe à une expertise approfondie du secteur des polymères.

Pour plus d'informations sur ASKPOLY et PolymRize , veuillez visiter www.matmerize.com ou contactez-nous à info@matmerize.com .

