Duck Creek Technologies Nomeia Barbara Bufkin e Diane Fanelli para seu Conselho Diretor

Executivas talentosas trazem décadas de experiência em seguros e tecnologia para novas funções no conselho

BOSTON, Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar a nomeação de Barbara Bufkin e Diane Fanelli para seu Conselho Diretor. Bufkin entra para o conselho da Duck Creek com uma extensa experiência em (re)seguros, distribuição, subscrição e tecnologia globais, assessorando empresas na origem e promoção de parcerias estratégicas. Fanelli é líder global de operações centradas no cliente, conhecida por sua experiência em orientar equipes globais de software empresarial e o crescimento da empresa.

“Barbara e Diane são experts de talento conhecidas nos seus respectivos campos e irão agregar um valor incrível para orientar a missão e a estratégia de negócios de longo prazo da Duck Creek”, diz Mike Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies. “As áreas de especialização de Barbara e Diane são altamente complementares e perfeitas para aprimorar nossas iniciativas de sucesso do cliente, promover nosso ecossistema de parceiros para beneficiar nossos clientes seguradores e seus segurados, e viabilizar nossas aspirações de crescimento global. É uma honra ter pessoas tão talentosas no nosso conselho diretor.”

Bufkin é líder executiva de nível C com vasta experiência no setor de seguros e resseguros, em funções que abrangem responsabilidades operacionais e estratégicas, desenvolvimento de negócios e produtos, subscrição, sinistros, gerenciamento de riscos e governança corporativa. Recentemente ela atuou como consultora sênior da Amwins e foi membro fundadora do Conselho de Diversidade e Inclusão do Grupo Amwins. Bufkin também ocupou cargos de liderança executiva no Argo Group, Assurant, Hamilton usa, Guy Carpenter, Sedgewick Payne (adquirida pela Guy Carpenter) e Swiss Re. Bufkin defende o valor do setor de seguros como uma escolha de carreira no seu papel no Conselho Diretor da Gamma Iota Sigma (GIS) e é ex-presidente e diretora do comitê de governança criado durante seu mandato. Bufkin recebeu em 2012 o prêmio Mulher do Ano da Association of Professional Insurance Women (APIW) e foi incluída no Insurance Business America Hall of Fame em 2019. Seu trabalho filantrópico inclui o Conselho de Inclusão, Diversidade, Equidade e Acessibilidade (IDEA) da Insurance Industry Charitable Foundation (IICF).

Atualmente, Fanelli atua como Diretora de Operações (COO) na iCIMS, onde lidera os serviços profissionais da empresa, sucesso do cliente premiado, suporte técnico, operações de receita, capacitação de entrada no mercado e equipes de treinamento dos clientes. Em 2019 Fanelli recebeu o prêmio CRN Channel Chief, e o prêmio CRN Women of the Channel em 2018 e 2017 pelo seu sucesso no incentivo à inovação, ao crescimento e à receita por meio de parceiros de canal e clientes. Sua experiência anterior de liderança executiva global de software empresarial inclui funções de COO na Citrix e na SAP. Ela já atuou como patrocinadora executiva de programas de diversidade e inclusão, incluindo a iniciativa Veterans to Work da SAP. Ela é defensora ativa de iniciativas STEM para inspirar os jovens de hoje a se concentrarem nas carreiras digitais de amanhã.

Os nomes de Bufkin e Fanelli foram indicados pelo programa de conselho externo operado pela Vista Equity Partners, uma empresa de investimento global focada em software empresarial, dados e negócios habilitados para tecnologia, e um investidor majoritário na Duck Creek . Lançado em 2017, o programa do conselho aproveita o ecossistema da Vista e recursos adicionais para identificar, treinar e nomear candidatos qualificados para o conselho das empresas do seu portfólio. O programa trabalha para criar um pipeline diversificado de candidatos qualificados ao conselho por meio de programas e parcerias que promovem a diversidade para todos os conselhos e geram impacto para o mundo corporativo em geral.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e Twitter .

Contato com a Mídia

Carley Bunch

carley.bunch@duckcreek.com

Drake Manning

drake.manning@duckcreek.com

Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ c91b7515-576d-4ff6-9c4b- e66a7b01bd9a

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d472257b-c63f-491f-b566- 7786e54b60e4

GlobeNewswire Distribution ID 8992233