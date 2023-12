Barbara Bufkin et Diane Fanelli rejoignent le conseil d’administration de Duck Creek Technologies

À l’appui de dizaines d’années d’expertise en assurance et en technologie, ces deux dirigeantes chevronnées endossent de nouveaux rôles au sein du conseil

BOSTON, 11 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce les nominations de Barbara Bufkin et de Diane Fanelli à son conseil d’administration. Madame Bufkin rejoint le conseil de Duck Creek pourvue d’un bagage international considérable en réassurance, distribution, tarification et technologie, et forte d’une vaste expérience en conseil d’entreprises orienté vers la création et la promotion d’alliances stratégiques. Madame Fanelli apporte quant à elle une expérience de leader des opérations centrées client. Elle est internationalement reconnue pour son expertise en pilotage d’équipes informatiques à périmètre mondial, et en croissance d’entreprise.

Selon Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, « Barbara et Diane sont chacune des spécialistes accomplies et reconnues dans leurs domaines respectifs. Elles apporteront une touche de valeur inestimable à la mission à long terme de Duck Creek, mais aussi à notre stratégie commerciale. Leurs domaines d’expertise sont nettement complémentaires et répondent parfaitement à notre objectif visant un succès plus marqué de nos stratégies client, le développement de notre écosystème de partenaires au bénéfice de nos clients assureurs et de leurs propres assurés, et la réalisation de nos aspirations de croissance mondiale. C’est un honneur de rassembler leurs talents au sein du conseil d’administration ».

Barbara Bufkin est une dirigeante de niveau cadre supérieur (en anglais « C-level »), experte en assurance et en réassurance. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes englobant des responsabilités à la fois opérationnelles et stratégiques, le développement commercial et le développement produits, la tarification, la gestion des sinistres, la gestion des risques et la gouvernance d’entreprise. Dernièrement, elle a été conseillère principale chez Amwins, et membre fondateur du conseil de la diversité et de l’inclusion du groupe. Elle a également occupé des postes de direction chez Argo Group, Assurant, Hamilton USA, Guy Carpenter, Sedgewick Payne (racheté par Guy Carpenter) et Swiss Re. Madame Bufkin a plaidé en faveur de la valeur de l’assurance comme carrière de choix dans son rôle au sein du conseil d’administration de Gamma Iota Sigma (ou GIS). Elle est également l’ancienne présidente et l’ancienne présidente du comité de gouvernance constitué sous son mandat. En 2012, Barbara Bufkin a reçu le prix de « Woman of the Year » (Femme de l’année), décerné par l’association américaine des professionnelles de l’assurance (ou APIW pour Association of Professional Insurance Women), et s’est vue intronisée au Temple américain de la renommée du secteur de l’assurance en 2019 (en anglais « Insurance Business America Hall of Fame »). Son travail philanthropique comprend le Conseil pour l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité (ou IDEA) de la Fondation caritative américaine de l’assurance (en anglais « IICF, Insurance Industry Charitable Foundation »).

Diane Fanelli occupe actuellement le poste de directrice de l’exploitation (en anglais « COO, Chief Operating Officer ») chez iCIMS, où elle dirige les services professionnels de l’entreprise, le département primé « réussite client », le support technique, l’exploitation des recettes, les protocoles de mise en marché, et les équipes de formation à l’adresse des clients. En 2019, Madame Fanelli a été récompensée par le prix CRN Channel Chief et le prix CRN Women of the Channel en 2017 et 2018 pour son succès dans la promotion de l’innovation, de la croissance et des revenus par le biais du réseau de partenaires et de clients. Elle a précédemment occupé des postes de direction informatique mondiale, notamment celui de directrice d’exploitation chez Citrix et SAP, et a été sponsor exécutif des programmes diversité et inclusion, y compris du projet Veterans to Work de SAP (les seniors au travail). Elle soutient activement les principes de l’éducation STEM pour inviter la jeunesse d’aujourd’hui à se pencher sur les carrières numériques de demain.

Les rôles de Mesdames Bufkin et Fanelli ont été pourvus par le programme externe du Conseil d’administration, piloté par Vista Equity Partners, une société d’investissement d’envergure mondiale axée sur les logiciels d’entreprise, les données et les entreprises technologiques, et investisseur majoritaire de Duck Creek . Lancé en 2017, le programme du conseil exploite l’écosystème de Vista mais aussi des ressources supplémentaires pour identifier, former et désigner des candidats qualifiés au conseil d’administration pour ses sociétés en portefeuille. Le programme vise à constituer un vivier diversifié de candidats qualifiés pour rejoindre le conseil d’administration, grâce à des programmes et des partenariats qui favorisent la diversité au sein des conseils d’administration et qui ont un effet sur le monde des affaires en général.

