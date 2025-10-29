CGTN: الحوار والتنمية والازدهار المشترك

بكين،, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — تزامنًا مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، يجتمع زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية لحضور اجتماع قادة اقتصادات الأبيك لعام 2025، وهي لحظة محورية حيث تتعامل المنطقة مع حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة.

قبيل الاجتماع، عقدت China Media Group (CMG)، بالتعاون مع Yonsei University وشبكة YTN، حلقة نقاشية في بكين بتاريخ 25 أكتوبر تحت عنوان “الحوار حول الحوكمة العالمية والازدهار المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

قال Ren Hongbin، رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، إن مصالح الدول أصبحت متشابكة بشكل متزايد، الأمر الذي يتطلب حوكمة مشتركة أقوى تقوم على التعاون والمنفعة المتبادلة. وأشار إلى أن مبادرة الحوكمة العالمية الصينية تقدم حلولاً صينية لإقامة نظام عالمي أكثر عدالة. كما شدّد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، Tengku Zafrul Aziz، على أن القواعد والثقة والشمولية هي الركائز التي يقوم عليها النمو لجميع الدول. أكد عضو مجلس النواب التشيلي، Ruben Oyarzo، التزام تشيلي بتنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبناء الثقة المتبادلة. وأضاف Yoon Dong-sup، رئيس Yonsei University، أن معالجة تغير المناخ والابتكار وشيخوخة السكان وعدم اليقين الاقتصادي تتطلب حوارًا وتعاونًا وتخطيطًا مشتركًا من أجل مستقبلٍ مستدامٍ.

ورغم التحديات غير المسبوقة التي تواجه التعددية، واصلت الصين اتخاذ خطوات عملية، لا سيما من خلال مبادرة الحوكمة العالمية، وهي واحدة من أربع مبادرات عالمية رئيسية اقترحتها لخدمة العالم. وأشاد المشاركون بهذا التوجّه وأكدوا على أهمية التعاون والتواصل وبناء الثقة المتبادلة، مشيرين إلى المرونة الاقتصادية للصين باعتبارها قوة داعمة للاستقرار لتحقيق النمو العالمي.

أجمع المشاركون على أنه في ظل هشاشة الاقتصاد العالمي الراهنة، فإن التعاون والثقة والشفافية والابتكار تشكل عوامل أساسية للحفاظ على نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقال David Perez Des Rosiers، ممثل مجلس الأعمال الكندي الصيني، إن منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يُعَد منصةً حيويةً لتعزيز الفرص الإقليمية. وشدّد Gaston Chee، ممثل غرفة التجارة الماليزية في الصين، على أهمية الشفافية لمواجهة الحواجز التجارية المتزايدة، فيما دعا Chung Suh-Yong، ممثل أكاديمية سيول للقانون الدولي، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى بناء شراكات مفتوحة وشاملة تحقق توازنًا بين المصالح المشتركة والاختلافات القائمة.

في ظلّ التشرذم العالمي وانعدام الثقة، تبدو رسالة الصين واضحة لا لبس فيها: إن الحوار والتعاون والازدهار المشترك يمثلون السبيل الأمثل نحو التجديد.

