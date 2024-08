VICTORIA, Seychelles, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , la principale bourse de cryptomonnaies, annonce le lancement de la couche de sécurité P2P Shield, qui renforce la sécurité au sein de ses échanges entre pairs (P2P). Cette nouvelle couche vise à rassurer les utilisateurs en renforçant leur confiance à l’égard de la fiabilité de la plateforme contre les activités frauduleuses qui peuvent se produire dans le cadre des transactions P2P.

Le programme Bitget P2P Shield apporte une protection financière aux utilisateurs victimes de fraude sur les règlements entre pairs. Dans de tels cas, les utilisateurs ont l’assurance d’obtenir une compensation pour limiter les pertes directement liées aux activités de la plateforme. Cette fonctionnalité vise à renforcer la confiance entre les utilisateurs, et garantit une expérience de trading plus sûre.

Le P2P Shield vient compléter la couche de sécurité de Bitget qui dispose d’un fonds de protection de 300 millions de dollars et d’une preuve de réserves transparente. La mise en place de Bitget P2P Shield démontre l’importance que la plateforme accorde à la création d’un environnement plus sûr pour le trading P2P. En luttant contre les risques potentiels, Bitget vise à renforcer sa position d’acteur de confiance au sein de l’espace crypto.

Afin d’éviter les escroqueries P2P, il est important que les utilisateurs vérifient les dépôts de paiement avant de libérer les crypto-monnaies, et qu’ils marquent les paiements comme échus. Les traders doivent par ailleurs éviter d’annuler les commandes après le paiement et s’abstenir de partager toute information personnelle pendant les transactions. Les communications non vérifiées ne sauraient être considérées comme fiables, et les utilisateurs doivent s’assurer que le nom de l’expéditeur correspond aux informations KYC et négocier uniquement au sein de la plateforme afin de rester en sécurité.

Il est essentiel de noter que le programme Shield se limite aux problèmes liés à la plateforme. Les utilisateurs sont encouragés à rester vigilants et à faire preuve de prudence, car les pertes dues à des erreurs liées à l’utilisateur, telles que l’absence de vérification des paiements ou les transactions effectuées avec des parties non fiables, ne sont pas couvertes.

En tant que canal majeur de conversion de monnaie fiduciaire en cryptomonnaie, la plateforme P2P Bitget prend désormais en charge près de 70 monnaies fiduciaires, dont l’EUR, le NGN et le BRL. Afin de faciliter les paiements, Bitget met à disposition plus de 30 méthodes de paiement, notamment Volet.com (anciennement Advcash), Revolut ou le virement bancaire.

Pour obtenir de plus amples informations sur P2P Shield, veuillez consulter l’annonce officielle ici .

Créée en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 30 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonction novatrice de copy trading et à d’autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres. Bitget incite les particuliers à adopter la cryptographie grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les athlètes nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

