‫منح A&P Worldwide Solutions Limited (في لندن) وضعًا كوسيطٍ مدرج على لائحة وسطاء لويدز

لندن، 13 مايو 2019 /PRNewswire/ — يسر شركة A&P Worldwide Solutions Limited (الشركة)، وهي وسيط لإعادة التأمين في لندن، أن تعلن عن منحها مركز وسيط مسجل على لائحة وسطاء لويدز.

يؤدي تسجيل A&P على قائمة وسطاء لويدز إلى تمكينها من توسيع نطاق عملياتها مع مواصلتها تقديم الخدمات من الفئة الأولى الممتازة التي يتوقعها منها عملاؤها.

وتعليقًا على إدراج الشركة على قائمة وسطاء لويدز، صرح أنتيش رامروب، الحائز على شهادتي الماجستير في إدارة الأعمال والدبلوم المتقدم في التأمين والرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: “يسرنا حصول شركتنا على وضع وسيط مسجل على قائمة وسطاء لويدز. وسوف يساعدنا هذا الوضع على تطوير أعمالنا في مجال التأمين وإعادة التأمين على المستوى العالمي.”

وفي هذا السياق، أردفت سابرينا رامروب، العضو المنتدب للشركة: “نشعر ببالغ الفخر لما حظينا به من امتياز لاعتمادنا كأحد وسطاء لويدز. تنبع القوة المالية التي تتمتع بها لويدز من هيكل رأسمالها الفريد وهو ما سيساعدنا في تقديم خدمات على مستوى عالمي لجميع عملائنا.”

نبذة عن لويدز

لويدز هي السوق المختصة في أعمال التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم. وتمتاز بخبرات فنية وعملية اكتسبتها على مدى قرون، ما جعلها الركيزة الأساسية لأنشطة التأمين وحجر الزاوية في مستقبل هذا القطاع. يُسيّر سوق لويدز مكتتبون وسماسرة من الخبراء في مجالهم ضمن أكثر من 200 إقليم على المستوى العالمي، ومن ثمَّ تعمل تلك السوق على تطوير عمليات التأمين الأساسية والمعقدة والإلزامية المطلوبة للتأمين على تطور البشرية.

تحظى لويدز بدعم تصنيفات عالمية متنوعة لرأس المال فضلاً عن تصنيفات مالية ممتازة وتعمل مستعينة بشبكة دولية من المهنيين تضم أكثر من 4000 مهني محترف في مجال التأمين لتنمية محفظة العالم الخاضع للتأمين – ما يساعد الشركات والمجتمعات المحلية في بناء قدراتها وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن A&P

شركة A&P مسجلة كوسيط على قائمة لويدز وهي مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية كما أنها مسجلة في انجلترا وويلز كشركة تحت رقم 8891951. تم تأسيس A&P في عام 2014 وتفخر بكونها عضوًا في الجمعية البريطانية لوسطاء التأمين في لندن والجمعية الدولية لوسطاء التأمين (LIIBA) كما أنها عضو في المنظمة الأفريقية للتأمين (AIO).

التزامنا

سوف تواصل A&P تقديم خدمات رفعية المستوى لجميع شركائها بما يضمن وصول الأسواق العالمية إلى “معايير لويدز المتميزة التي تتمثل في القدرة على الوصول إلى خبرات اكتتاب لا تُضاهى وإلى الأمان المالي المنشود والقدرة على دخول السوق، وكل ذلك تحت سقف واحد. وسوف تعمل A&P كذلك على تشجيع مهارات ريادة الأعمال ومساعدة رواد الأعمال في توفير الخبرات الفنية المتعلقة بالمنتجات الجديدة وإدارة المخاطر ورفع مستوى الوعي بدور التأمين على نطاق عالمي.

تستطيع A&P تقديم العون بشأن إعادة التأمين الناقل للمخاطر وإعادة التأمين الاختياري، فيما يتعلق بصفة أساسية بالتأمين ضد المخاطر الائتمانية والتأمين المتصل بقطاع الطاقة والتأمين المهني (التأمين على أعضاء مجالس الإدارات وكبار مسؤولي الشركات ضد المسؤولية القانونية وضد التعويضات المهنية والتأمين الشامل للمصرفيين والتأمين المرتبط بالأعمال المتخصصة كالتأمين ضد المسؤولية القانونية في قطاعات الزراعة والفضاء والأمن الإلكتروني).

وتفخر شركتنا بكونها راعٍ لبحوث السرطان في المملكة المتحدة ومستشفى Great Ormond Street وسوف نواصل رد الجميل للمجتمع الذي نعمل فيه.

مسؤولو الاتصال:

أنتيش رامروب

الرئيس التنفيذي

سابرينا رامروب

العضو المنتدب

الطابق الأول، 6 Bevis Mark لندن، EC3A 7BA

الموقع الإلكتروني: www.apw.uk.com

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هاتف أرضي: 1505 3786 (020) 0044