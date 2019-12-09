في إطار الشراكة بين “ميرال” و”وارنر براذرز”

جزيرة ياس بأبوظبي تحتضن أول فندق من علامة “وارنر براذرز” بالعالم

الفندق يتميز بمرافقه الفاخرة وزخرفاته المستوحاة من التاريخ السينمائي والتلفزيوني العريق لشركة وارنر براذرز

إنجاز 40% من أعمال الفندق حتى الآن و411 مليون درهم حجم الاستثمار والافتتاح في 2021

9 ديسمبر 2019، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، وشركة “وارنر براذرز” عن إنشاء أول فندق في العالم يحمل اسم العلامة التجارية لشركة “وارنر براذرز” في جزيرة ياس بأبوظبي. ومن المتوقع افتتاح فندق “وارنر براذرز أبوظبي” عام 2021 ، بحجم استثمار قدره 411 مليون درهم (112 مليون دولار أميركي). وقد تم إنجاز 40% من أعمال إنشاء الفندق الذي يسهم في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة لقضاء العطلات والترفيه والأعمال.

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ويأتي مشروع فندق “وارنر براذرز أبوظبي” في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين كل من “ميرال” و”وارنر براذرز” التي قدمت للعالم أول مدينة ترفيهية مُغطاة من نوعها وهي “عالم وارنر براذرز أبوظبي” التي افتتحت للجمهور في شهر يوليو من العام الماضي.

ويقع فندق “وارنر براذرز أبوظبي” إلى جوار المدينة الترفيهية “عالم وارنر براذرز أبوظبي” الحائزة على عدة جوائز عالمية، ويعد إضافة نوعية إلى مرافق الضيافة والترفيه الموجودة على جزيرة ياس، كما ينتظر أن يقدم معايير جديدة لتجربة الضيافة بوجه عام في أبوظبي بفضل تصميمه المميز وما يقدم من مرافق فاخرة تناسب زوار أبوظبي القادمين بهدف السياحة الترفيهية أو العمل وكذلك العائلات الباحثة عن وجهة استثنائية لقضاء عطلة لا تنسى. وسيتمكّن عشاق الأعمال الدرامية والسينمائية من “وارنر براذرز” من خوض تجربة ضيافة فندقية راقية وفي ذات الوقت زيارة الوجهات الترفيهية الأخرى الموجودة على جزيرة ياس.

وتعليقاً على المشروع الجديد، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة “ميرال”: “يسعدنا الإعلان عن إنشاء فندق “وارنر براذرز” الأول في العالم هنا على جزيرة ياس بأبوظبي. ويعد هذا المشروع خطوة أخرى على طريق ترسيخ مكانة جزيرة ياس على خارطة الوجهات السياحية الأبرز على مستوى العالم. ونحن سعداء بشراكتنا الفريدة من نوعها التي تجمعنا بشركة “وارنر براذرز” والتي تضيف بعداً جديداَ إلى ما نقدمه من تجارب ترفيه واستجمام مميزة وغامرة في جزيرة ياس.”

ومن جهتها، قالت بام ليفورد، رئيسة “وارنر براذرز” للعلامات التجارية والتجارب العالمية: “يسرّنا توسيع حضورنا في المنطقة من خلال إنشاء أول فندق يحمل علامتنا التجارية، وذلك بعد الإطلاق الناجح للمدينة الترفيهية “عالم وارنر براذرز أبوظبي”. فهذا المشروع الجديد يسهم في التعريف بتراث “وارنر براذرز” الغنيّ في مجال الترفيه المرئي، ويتيح لزوار أبوظبي وجزيرة ياس فرصة الإطلاع على التاريخ العريق للإنتاج السينمائي والتلفزيوني للشركة وما قدمته من شخصيات شهيرة ومفضلة على مدى تاريخها الممتد.”

ويتكون فندق “وارنر براذرز أبوظبي” من ثمانية طوابق ويضم أكثر من 250 غرفة، ويتميز بزخرفاته الداخلية العصرية التي تحتفي بتاريخ “وارنر براذرز” العريق والثري في عالم الترفيه التلفزيوني والسينمائي. كما يقدم لنزلائه خيارات متنوعة من أرقى المطاعم التي تحمل اسم العلامة التجارية لشركة “وارنر براذرز”، بالإضافة إلى مرافق فاخرة أخرى من بينها سبا ونادي للتريض وحوض سباحة مغطى يقع أعلى المبنى بإطلالة رائعة على أفق جزيرة ياس.

كما يقدم الفندق لضيوفه من العائلات مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية من بينها حوض سباحة للأطفال ومناطق ترفيهية داخلية وخارجية مخصصة للأحباء الصغار. فضلاً عن مرافقه الفخمة التي تلبي تطلعات جميع فئات الزوار، ومن بينها غرفة اجتماعات ضخمة، وغرف اجتماعات الأعمال التي تتميز بمرونة ضبط الحجم والتجهيزات المتقدمة، ومرافق أخرى للياقة البدنية والعناية الشخصية.

ويعد مشروع فندق “وارنر براذرز أبوظبي” التابع لشركة (وارنر براذرز. منتجات المستهلكين) إضافة جديدة ونوعية لقائمة مشاريع شركة “ميرال” التي تعمل على تشييد منشآت ووجهات ترفيهية عالمية المستوى تسهم في بناء وتعزيز السمعة العالمية لجزيرة ياس كوجهة عالمية مفضلة لقضاء العطلات والترفيه والأعمال.

نبذة عن “ميرال”

تعمل “ميرال” على تطوير الوجهات في أبوظبي من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. و”ميرال” هي الشركة المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل أصول الشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وعقارية، وفنادق ومطاعم ومتاجر وغيرها. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد” و “وارنر براذرز أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وسبعة فنادق تشمل الفندق الشهير “ياس”. لمزيد من المعلومات، يرجى

زيارة www.miral.ae

نبذة عن ورانر براذرز. منتجات المستهلكين WBCP:

تعمل شركة (ورانر براذرز. منتجات المستهلكين)WBCP على نقل إرث شركة ورانر براذر من أعمال الترفيه التلفزيوني والسينمائي إلى حياة عشاقها حول العالم. ومن أجل ذلك، تبرم WBCP شراكات مع أفضل الجهات المرخص لها لتصنيع مجموعات حائزة على جوائز دولية تضم ألعاب الأطفال والأزياء والزخارف المنزلية، وكذلك مطبوعات مستوحاة من الملكيات الفكرية والامتيازات الخاصة بشركة ورانر براذر من بينها “دي سي” و”ويزاردنج وولرد” و”لوني تيونز” و”هانا باربرا”. وتضم محفظة شركة WBCP مشاريع ترفيهية ناجحة وعالمية من بينها (ذا ويزاردنج وورلد أوف هاري بوتر) و(عالم وارنر براذرز أبوظبي).

تعد شركة WBCP واحدة من أكثر الشركات ريادة في عالم التسليع ومبيعات التجزئة، وذلك بفضل شراكاتها العالمية وبرامجها المبتكرة للتسليع، ومبادرات مبيعات التجزئة، وشراكات العروض الخاصة ومشاريع المتنزهات الترفيهية العالمية.