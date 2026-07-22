تتيح وكالة الأنباء منشورات جديرة بالثقة على موقع USA Today وزيادة شبكة توزيعها التي تحظى بالثقة على المواقع الإخبارية المحلية عالية التصنيف في الولايات المتحدة لزيادة تصنيفها وظهورها على محركات بحث الذكاء الاصطناعي

هونج كونج مناطق الإدارة الخاصة – Media OutReach Newswire – 22 يوليو 2026 – Media OutReach Newswire، وسعَّت أول وكالة أنباء عالمية تأسست في منطقة آسيا والمحيط الهادي شبكة توزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال نشرات إخبارية إضافية تحظى بالثقة.

منشورات صحفية موثوقة على موقع USA Today

فمن خلال اتفاقيات استراتيجية جديدة توفر وكالة أنباء Media OutReach Newswire حاليًا لعملائها منشورات تحظة بالثقة على الإنترنت في المنافذ الإعلامية الأمريكية الشهيرة مثل USA Today و Yahoo Finance ووكالة أنباء أسوشيتد برس بالإضافة إلى أكثر من ستمائة وخمسين موقع إخباري موثوق يحظى بالمصداقية. يستهدف آخر تحديث لخدماتنا على وجه التحديد المنشورات الإخبارية على وسائل الإعلام ذات المصداقية لتعزيز تصنيف هذه المنشورات على محركات بحث الذكاء الاصطناعي. من خلال الدمج بين التوزيع وبين مع تقنية JSON-LD Schema Markup (الصيغة الموحدة التي يمكن لمحركات البحث ومحركات الذكاء الاصطناعي قراءتها) التي تضيف للبيانات الصحفية معنى وسياقًا يمكن لمحركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي ترجمة محتواة ترجمةً دقيقةً حيث تعمل شبكات توزيع البيانات الصحفية لدى Media OutReach Newswire على هيكلة الإجابات لكي تتمكن محركات بحث الذكاء الاصطناعي من اكتشافها وقراءتها. فما زالت خدمة توزيع البيانات الصحفية لدى وكالة أنباء Media OutReach Newswire تساعد الشركات والهيئات الحكومية على تعزيز كفاءة ظهورها على محركات بحث الذكاء الاصطناعي.

تضمن وكالة أنباء Media OutReach Newswire نشر بيانات صحفية في قطاع البيانات الصحفية الموجه لعامة الجمهور في صحيفة USA Today, حظيت USA Today بعد حصولها على تصنيف على محركات البحث (DA) يتراوح من 92 إلى 94 من مئة، على تصنيف كواحدة من أكثر المصادر الإخبارية ثقة لدى محركات بحث الذكاء الاصطناعي أو تحسين إجابات محركات البحث التوليدية (GEO). تجذب وكالة الأنباء أكثر من 120.5 مليون زائر جديد شهريًا، يتيح هذا التفاعل إمكانية ظهور الموقع للجمهور وهو الشيء اللازم لبناء مصداقية العلامة التجارية والثقة فيها على نطاق وطني. أيضًا ثبتت وكالة الأنباء منشورات إخبارية موثوقة على مواقع ويب إخبارية محلية وإقليمية ذات مصداقية منها The Arizona Republic و Detroit Free Press و Indianapolis Star و Milwaukee Journal Sentinel و The Tennessean و The Oklahoman.

وقد صرحت السيدة جينيفر كوك مؤسسة وكالة أنباء Media OutReach Newswire والمدير التنفيذي لها قائلةً: فمن خلال تحسين مصداقية المنشورات الإخبارية على مواقع إخبارية موثوقة ومفهرسة على موقع البحث جوجل مع ارتفاع تصنيفها على محركات البحث بالإضافة إلى توصيل البيانات الصحفية إلى صندوق الوارد في البريد الإلكتروني للصحفيين مباشرةً فقد نجحت وكالة أنباء Media OutReach Newswire وبنجاح العديد من المؤسسات الأسيوية على تعزيز سمعة علاماتها التجارية في السوق الأمريكية.

نحن سعداء لأننا بنينا شبكة أمريكية لتوزيع البيانات الصحفية تركز على ما يحتاجه المتخصصون في البيانات الصحفية على وجه التحديد، وشبكة توزيع تصل للصحفيين وتقدِّم منشورات إخبارية ذات مصداقية على وسائل إعلام تحظى بالمصداقية. تغطي قاعدة البيانات الشاملة للصحفيين التي وضعها باحثون إعلاميون يعملون في الوكالة أكثر من خمسة فئة من فئات الأخبار المتداولة وخمسة وستين ألف صحفي ومحرر في وسائل إعلامية لها مصداقيتها. ساعد هذا عملائنا على تأمين التغطية الإعلامية الجديرة بالثقة واستفسارات الصحفيين في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والمجال البيئي والاجتماعي والحوكة (ESG) وقطاع السيارات وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الإعلامية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.وأردفت السيدة جينيفر قائلة: بالإضافة إلى شراكة وكالة أنباء Media OutReach Newswire مع وكالة أنباء أسوشيتد برس لإرسال البيانات الصحفية لعملائها إلى غرف الأخبار في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مباشرةً.

تغطية إعلامية جديرة بالثقة

على مدار سنوات عززت وكالة الأنباء الثقة في علامتها التجارية مع الصحفيين في المنافذ الإعلامية بالولايات المتحدة الأمريكية الذين يتعاملون بجدية ونشاط مع إصدارات عملائها.من خلال الرؤى الإعلامية لها ولصحفيها يمكن لوكالة أنباء OutReach Newswire الإعلان عن عدد الصحفيين في الولايات المتحدة ودور النشر التي يعملون فيها الذين اطلعوا على البيانات الصحفية لعملائها وأعداد المقالات الإعلامية التي قُرئت.

الرؤية الإعلامية والصحفية في كل بيان صحفي

تقارير بيانات صحفية ذكية لجميع الإصدارات الصحفية

تتيح وكالة أنباء Media OutReach Newswire لعملائها من خلال الحل الشامل للبيانات الصحفية والتواصل لشبكة موزيعها الدوليين بيانات صحفية من عملائها موجهة إلى الصحفيين مباشرةً لتضمن نشر منشورات إخبارية موثوقة على مواقع إخبارية تحظى بالثقة ولديها تصنيفها المرتفع على محركات البحث لتمكين تحسين نتائج محركات البحث التقليدية (SEO) ومحركات البحث التوليدية (GEO) وتوفر تقارير لمرحلة ما بعد إصدار البيانات الصحفية معززة بتصورات البيانات وذكاء حملات البيانات الصحفية الذي يتعقب الأداء بمرور الوقت.

يتعامل هذا الحل الشامل مع الحاجة إلى متخصصين في البيانات الصحفية والتواصل لتوزيع البيانات الصحفية من خلال التعريف بها مع تصورات للبيانات وذكاء حملات البيانات الصحفية لكلٍ من حملات البيانات الصحفية داخل البلاد وحملات البيانات الصحفية العالمية. تحظى وكالة الأنباء بثقة مئات العملاء في الصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وفي أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) لتوسيع أعمالها والتوعية بعلاماتها التجارية في الخارج في أسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي ومنطقة الأسيان (ASEAN) وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ودول الخليج وأفريقيا.

نبذة عن Media OutReach Newswire

Media OutReach Newswire وكالة الأنباء الدولية الأولى في آسيا والمحيط الهادي تؤدي عملها كشريك يحظى بثقة وسائل الإعلام والشركات والهيئات والحكومات في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

تأسست وكالة أنباء Media OutReach Newswire عام 2009 رائدةً في مجال البيانات الصحفية، وتستفيد من الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنية البرمجيات كخدمة (SaaS) في إعادة تعريف مفهوم توزيع البيانات الصحفية من خلال حل شامل للبيانات الصحفية والتواصل. تركز وكالة الأنباء على الخدمة الأساسية التي تتيحها وهي توفير البيانات الصحفية للصحفيين والمحررين في وسائل الإعلام المستهدفة، ونشر البيانات الصحفية للعملاء على مواقع إعلامية ذات مصداقية لها تصنيفها على محركات البحث، ,وإتاحة تقارير في مرحلة ما بعد الإصدار وتحليلات البيانات بالإضافة إلى الرؤية التحليلية لحملات البيانات الصحفية التي تتتبع الأداء مع الوقت. في مارس 2026 دمجت وكالة الأنباء مع تقنية JSON-LD Schema Markup (الصيغة الموحدة التي يمكن لمحركات البحث ومحركات الذكاء الاصطناعي قراءتها) ودمجها في نشراتها الإخبارية على الإنترنت لتمكين عملائها من الاطلاع على مخرجات الذكاء الاصطناعي.

لدى الوكالة شبكة دولية من أكثر من مئتي ألف صحفي ومحرر وأكثر من سبعين ألف وسيلة إعلامية وأكثر من ألف وخمسمئة شريك إعلامي بأكثر من أربعين لغة، تركز وكالة أنباء Media OutReach Newswire على إتاحة نشرات إعلامية صادقة وجديرة بالثقة على مواقع إعلامية ذات مصداقية وتستخدم التقنية التقليدية لتحسين نتائج محركات البحث (SEO) وتقنية محركات البحث التوليدية (GEO) لتعزيز الثقة في العلامة التجارية وظهورها في نماذج الذكاء الاصطناعي لأن البيانات الصحفية التي تنشر على وسائل إعلام ذات مصداقية تحظى بثقة محركات البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي.

المقر الرئيسي للوكالة في مناطق الإدارة الخاصة بهونج كونج ولديها شبكة عالمية لتوزيع البيانات الصحفية تمتد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأمريكا اللاتينية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ودول الخليج وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول جنوب شرق آسيا (الأسيان – ASEAN).

لمزيد من المعلومات عن شبكتنا وخدماتنا وحلولنا يُرجى زيارة:www.media-outreach.com